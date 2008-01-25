Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииFDA предупреждает о ложноотрицательных результатах тестов на SARS-CoV-2

FDA предупреждает о ложноотрицательных результатах тестов на SARS-CoV-2

Опубликовано  11.01.2021

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 8 января предупредило сотрудников клинических лабораторий и поставщиков медицинских услуг о том, что отслеживает потенциальное влияние вирусных мутаций, включая новый вариант из Соединенного Королевства, обозначаемый B.1.1.7, на производительность одобренных молекулярных тестов на SARS-CoV-2, и что ложноотрицательные результаты могут давать любые молекулярные тесты, если мутация произошла в части генома вируса, на которую нацелен данный тест. FDA, учитывая возможность развития мутаций вируса SARS-CoV-2, принимает дополнительные меры для обеспечения точности разрешенных тестов, работая с разработчиками тестов и проводя постоянный анализ данных для оценки всех разрешенных в настоящее время молекулярных тестов.

В сообщении FDA отмечено, что молекулярные тесты, нацеленные на выявление нескольких областей генома SARS-CoV-2, в меньшей степени зависят от генетических вариаций, по сравнению с теми, которые распознают лишь одну область. Генетической вариабельностью SARS-CoV-2 могут быть затронуты 3 одобренных в настоящее время теста (от компаний со штаб-квартирами в США):

  • «Accula SARS-Cov-2» от «Mesa Biotec»;
  • «TaqPath COVID-19 Combo Kit» от «Thermo Fisher Scientific»;
  • «Linea COVID-19 Assay Kit» от «Applied DNA Sciences».

Но влияние, по-видимому, незначительно. Причина: тест от «Thermo Fisher Scientific», помимо вирусного спайкового белка или гена S, нацелен на гены N и Orf1b, а «Applied DNA Sciences» — не на одну, а две области в гене S. Тест от «Mesa Biotech» выявляет единственную мишень в вирусном нуклеоплазмиде или гене N.

Как будут вести себя данные тесты, если их применить в отношении варианта B.1.1.7? Достижимыми будут 2 из 3 мишеней теста «TaqPath COVID-19 Combo Kit», и одна из двух — «Linea COVID-19 Assay Kit». На результаты применения теста «Accula SARS-Cov-2» может повлиять вариабельность в позиции 28881 (от GGG до AAC), сообщает FDA.

«Хотя воздействие не представляется значительным, FDA из осторожности направляет это предупреждение поставщикам медицинских услуг, в то время как мы продолжаем сбор дополнительных данных и работу с производителями», — заявил регулятор. Отрицательные результаты следует рассматривать наряду с клиническими наблюдениями, анамнезом и эпидемиологической информацией, а поставщикам медицинских услуг и лабораториям следует рассмотреть возможность повторного тестирования другим тестом — с иными генетическими целями, — если подозрение на COVID-19 все еще сохраняется после получения отрицательного результата теста, отмечено в материалах FDA.

По материалам fda.gov; genomeweb.com

Опубликовано  11.01.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости