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Новости медицины и фармацииFDA опубликовало список важнейших лекарств и медицинских изделий

FDA опубликовало список важнейших лекарств и медицинских изделий

Опубликовано  02.11.2020

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 30 октября опубликовало список из 223 основных лекарственных средств, вакцин, компонентов крови, а также 96 медицинских изделий и устройств, включая комплекты диагностических тестов, средства индивидуальной защиты, устройства активного контроля показателей жизнедеятельности и лечения острых заболеваний, такие как аппараты искусственной вентиляции легких, и др.

В данный перечень вошли основные лекарственные средства, которые больше всего необходимы пациентам в медицинских учреждениях США, специализирующихся на оказании помощи при тяжелых травмах и острых заболеваниях, а также неотложных медицинских состояниях.

Как предполагает FDA, вошедшие в список лекарства и медицинские изделия будут необходимы для реагирования на будущие пандемии, эпидемии, химические, биологические и радиологические/ядерные угрозы. При составлении списка ориентировались на продукты, которые могут быть использованы для самых широких слоев населения, чтобы оказать наибольшее потенциальное влияние на общественное здоровье.

По материалам fda.gov

Опубликовано  02.11.2020

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