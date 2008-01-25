FDA опубликовало список важнейших лекарств и медицинских изделий

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 30 октября опубликовало список из 223 основных лекарственных средств, вакцин, компонентов крови, а также 96 медицинских изделий и устройств, включая комплекты диагностических тестов, средства индивидуальной защиты, устройства активного контроля показателей жизнедеятельности и лечения острых заболеваний, такие как аппараты искусственной вентиляции легких, и др.

В данный перечень вошли основные лекарственные средства, которые больше всего необходимы пациентам в медицинских учреждениях США, специализирующихся на оказании помощи при тяжелых травмах и острых заболеваниях, а также неотложных медицинских состояниях.

Как предполагает FDA, вошедшие в список лекарства и медицинские изделия будут необходимы для реагирования на будущие пандемии, эпидемии, химические, биологические и радиологические/ядерные угрозы. При составлении списка ориентировались на продукты, которые могут быть использованы для самых широких слоев населения, чтобы оказать наибольшее потенциальное влияние на общественное здоровье.

По материалам fda.gov