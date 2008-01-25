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Новости медицины и фармацииFDA одобрило первый препарат для выявления метастазов рака предстательной железы при ПЭТ

FDA одобрило первый препарат для выявления метастазов рака предстательной железы при ПЭТ

Опубликовано  02.12.2020

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 1 декабря одобрило Gallium 68 PSMA-11 (Ga 68 PSMA-11) — первый препарат для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) положительных в отношении простатспецифического мембранного антигена (PSMA) образований у мужчин с раком предстательной железы.

Рисунок
Примеры нормального (слева) и аномального сканирования при помощи 68Ga-PSMA-11. Места метастазирования указаны стрелками (слева направо): норма; правое крыло подвздошной кости; забрюшинные лимфоузлы; распространенное поражение костей (www.snmmi.org)

Ga 68 PSMA-11 показан пациентам с подозрением на метастазы рака предстательной железы, которые потенциально излечимы хирургическим путем или лучевой терапией. Препарат также показан пациентам с подозрением на рецидив рака предстательной железы на основании повышенных уровней простатспецифического антигена (PSA) в сыворотке крови. Ga 68 PSMA-11 — это радиоактивный диагностический агент, который вводится в виде внутривенной инъекции. Два других препарата для ПЭТ, одобренных для визуализации рака предстательной железы, — F 18 флуцикловин и C 11 холин одобрены для использования только у пациентов с подозрением на рецидив рака.

После введения посредством инъекции Ga 68 PSMA-11 связывается с PSMA, который является важной фармакологической мишенью для визуализации рака предстательной железы. Как радиоактивный препарат, который испускает позитроны, Ga 68 PSMA-11 может быть визуализирован с помощью ПЭТ, чтобы указать на наличие PSMA-положительных поражений.

В клинических исследованиях наиболее частыми побочными реакциями на Ga 68 PSMA-11 были тошнота, диарея и головокружение. Существует риск ошибочного диагноза, потому что связывание Ga 68 PSMA-11 может происходить при других типах рака, а также при определенных незлокачественных процессах, которые могут привести к ошибкам интерпретации изображений. Есть радиационные риски, потому что Ga 68 PSMA-11 вносит вклад в общее долгосрочное кумулятивное облучение пациента, что связано с повышенным риском развития рака.

FDA предоставило одобрение Калифорнийскому университету в Лос-Анджелесе и Калифорнийскому университету Сан-Франциско.

По материалам fda.gov

Опубликовано  02.12.2020

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