Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) 4 января выступило с заявлением относительно возможности коррекции режима дозирования вакцин для предупреждения COVID-19. Предлагать изменения разрешенных FDA дозировок или режимов введения вакцин пока преждевременно, отмечено в сообщении. Имеющиеся данные по-прежнему подтверждают использование двух указанных доз каждой разрешенной вакцины через определенные промежутки времени: 21 день — от «Pfizer-BioNTech» и 28 дней — «Moderna».

Имеющиеся данные нужно интерпретировать правильно. В исследованиях 3-й фазы 98% участников испытания Pfizer-BioNTech и 92% — Moderna получили две дозы вакцины с интервалом в 3 или 4 нед соответственно. Тех участников, которые не получили две дозы вакцины с интервалом в 3 или 4 нед, обычно наблюдали только в течение короткого периода, так что невозможно сделать окончательных выводов о выраженности или продолжительности защиты после однократной вакцинации. До тех пор, пока производители вакцин не получат дополнительные данные, FDA по-прежнему настоятельно рекомендует следовать утвержденному графику дозирования каждой вакцины против COVID-19.

По материалам fda.gov