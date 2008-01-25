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Новости медицины и фармацииЕвропейский обзор доказательств и кампания по вакцинации против гриппа

Европейский обзор доказательств и кампания по вакцинации против гриппа

Опубликовано  06.10.2020

Основываясь на систематическом обзоре литературы, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC) оценил эффективность, производительность и безопасность новых и усиленных инактивированных вакцин против сезонного гриппа у лиц в возрасте 18 лет и старше. К ним относятся вакцины с адъювантом MF59®, клеточные, высокодозовые и рекомбинантные гемагглютининовые вакцины.

Как свидетельствует опубликованное 5 октября заключение, доказательная база эффективности (по исследованиям фазы 3) и производительности (по оценкам эффективности в реальных условиях при помощи исследований) новых и улучшенных вакцин против гриппа в настоящее время все еще ограничена. Поскольку несколько исследований еще продолжаются, ECDC в дальнейшем обновит этот обзор. Однако, несмотря на ограниченные в настоящее время данные, вполне вероятно, что использование этих вакцин обеспечивает лучшую защиту от сезонного гриппа, чем отсутствие вакцинации.

Кроме того, 5 октября в Европейском регионе стартует кампания ВОЗ по повышению осведомленности о гриппе. В этом году она сосредоточена, в частности, на популяризации вакцинации среди наиболее приоритетных групп — медицинских работников и лиц пожилого возраста, а также других мероприятий, таких как гигиена рук и дыхания.

По материалам ecdc.europa.eu; euro.who.int

Опубликовано  06.10.2020

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