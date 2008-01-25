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Новости медицины и фармацииЕвропейская Комиссия поддержала проект по переливанию плазмы крови при COVID-19

Европейская Комиссия поддержала проект по переливанию плазмы крови при COVID-19

Опубликовано  14.09.2020

Новый важный исследовательский проект SUPPORT-E, финансируемый ЕС, будет поддерживать и координировать усилия по определению того, является ли переливание плазмы крови выздоравливающих от COVID-19 пациентов эффективным и безопасным лечением этой болезни. Европейская Комиссия объявила 11 сентября, что выделит проекту финансовую поддержку в размере 4 млн евро.

Средства мобилизованы из программы исследований и инноваций «Horizon 2020» в рамках ее бюджета, составляющего 1 млрд евро. Программа направлена на исследования и инновации в области борьбы с COVID-19. Мария Габриэль (Mariya Gabriel), комиссар по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи, отметила по этому поводу следующее: «Использование плазмы крови пациентов, которые вылечились от COVID-19 и развили иммунный ответ, является очень многообещающим способом лечения болезни, но нам нужно больше доказательств эффективности и безопасности. Комиссия играет важную роль, поддерживая международные усилия по предоставлению доказательств для оценки потенциала этой терапии и обеспечения отсутствия серьезных побочных эффектов».

SUPPORT-E, который возглавит Европейский альянс крови (European Blood Alliance — EBA), объединит 12 крупных исследовательских учреждений и клинических центров 6 стран ЕС, Швейцарии и Великобритании. Он будет координировать и обеспечивать возможность проведения клинических исследований переливания плазмы крови выздоравливающих по всей Европе. Это поможет не только определить безопасность и эффективность, но и лучше понять, каким пациентам следует делать переливания, а также как следует проверять и отбирать донорский материал.

По материалам ec.europa.eu

Опубликовано  14.09.2020

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