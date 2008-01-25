Европейская комиссия одобрила растворимые во рту таблетки для лечения ВИЧ у детей
Фармацевтическая компания «ViiV Healthcare» получила разрешение от Европейской комиссии на продажу диспергируемых таблеток Тивикай (долутегравир) для лечения ВИЧ-1 у детей в возрасте от 4 нед и с массой тела не менее 3 кг.
«Разрешение Европейской комиссии делает препарат долутегравир первым ингибитором интегразы, доступным в виде диспергируемых таблеток для детей в этой возвратной группе», — отмечено в заявлении компании «ViiV Healthcare».
Разрешение основано на данных текущих исследований P1093 и ODYSSEY — оба проводятся в сотрудничестве с международными педиатрическими исследовательскими сетями IMPACT и PENTA-ID.
«Сегодняшнее разрешение является действительно важной вехой на пути к тому, чтобы дать детям доступ к соответствующим возрасту препаратам от ВИЧ. Во всем мире насчитывается около 1,7 млн детей, живущих с ВИЧ, и около 100 тыс. детей ежегодно умирают от СПИД, поэтому мы не перестанем делать все возможное, чтобы ни один ребенок, живущий с ВИЧ, не остался без помощи», — подчеркнула Дебора Уотерхаус (Deborah Waterhouse), главный исполнительный директор компании «ViiV Healthcare».
Летом прошлого года Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) также одобрило долутегравир в форме суспензии для лечения ВИЧ-1 у детей в возрасте от 4 нед и с массой тела не менее 3 кг в сочетании с другими антиретровирусными препаратами. Также регулятор расширил область применения препарата в виде таблеток для пациентов с массой тела от 20 кг.
По материалам pharmatimes.com
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