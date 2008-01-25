Компания Nestlé Health Science объявила, что Европейская комиссия (European Commission) одобрила использование продукта PALFORZIA для лечения аллергии на арахис.

Продукт PALFORZIA, производимый компанией Aimmune Therapeutics, которая недавно была приобретена Nestlé Health Science, показан пациентам в возрасте 4–17 лет с подтвержденным диагнозом аллергии на арахис в сочетании с диетой, исключающей арахис. Терапия может быть продолжена пациентам в возрасте 18 лет и старше.

«Сегодняшнее одобрение — исторический момент для миллионов людей, живущих с потенциально опасной для жизни аллергией на арахис, и мы с гордостью представляем PALFORZIA пациентам в Европейском Союзе, у которых до сих пор не было одобренного варианта лечения. Мы признательны за усилия сообщества по борьбе с аллергией на арахис, которое внесло свой вклад в программу развития», — отметил Эндрю Окстоби (Andrew Oxtoby), президент и главный исполнительный директор компании Aimmune Therapeutics.

Одобрение PALFORZIA основано на результатах 2 ключевых клинических исследований фазы III, PALISADE и ARTEMIS. В ходе исследования было протестировано лечение 671 участника с аллергией на арахис в Северной Америке и Европе. В обоих исследованиях лечение PALFORZIA привело к значительному увеличению переносимого количества арахисового белка по сравнению с плацебо.

«Результаты клинических исследований фазы III показали, что более половины пациентов, получавших PALFORZIA, были способны переносить эквивалент 7–8 ядер арахиса после 9 мес лечения. Эти убедительные данные подчеркивают способность препарата смягчать тяжелые аллергические реакции, включая анафилаксию, в случае непреднамеренного воздействия арахисового белка. Сегодняшнее объявление является очень важным шагом и означает, что мы ближе, чем когда-либо прежде, к возможности предоставить одобренное лечение для пациентов с аллергией на арахис», — подчеркнул профессор Джордж дю Туа (George du Toit), один из ученых, принимающих участие в исследованиях PALISADE и ARTEMIS.

По материалам europeanpharmaceuticalreview.com