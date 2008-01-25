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Новости медицины и фармацииЕсть ли связь между здоровыми деснами и здоровым сердцем?

Есть ли связь между здоровыми деснами и здоровым сердцем?

Опубликовано  21.02.2024

Здоровые десны важны для здоровья полости рта, но как насчет здоровья сердечно-сосудистой системы?

Доктор Фрэнк Николс (Frank Nichols), профессор пародонтологии Школы стоматологической медицины Калифорнийского университета (UConn School of Dental Medicine) в Коннектикуте, США, рассказал про связь между здоровьем десен и сердца.

Заболевания пародонта (в частности пародонтит) связаны с накоплением микробных организмов в щелях вокруг зубов, которые могут увеличить выраженность воспаления десен или их покраснение, а также спровоцировать кровотечение при чистке зубов щеткой или зубной нитью.

Из множества различных типов организмов, выявленных при заболеваниях пародонта, лишь немногие считаются критическими для развития пародонтита. Эти организмы способны проникать в десны, что может привести к увеличению выраженности воспаления и разрушению тканей, поддерживающих зубы. К этим микроорганизмам относится Porphyromonas gingivalis, продуцирующая множество факторов вирулентности, которые могут обусловить местное разрушение тканей вокруг зубов. Кроме того, P. gingivalis может проникать в кровоток и активировать лейкоциты, называемые моноцитами, а после активации они могут прикрепляться к стенкам артерий или проникать в них. Таким образом в стенках артерий развивается воспаление и в воспалительных клетках накапливается холестерин и другие липиды.

Другим механизмом, приводящим к воспалению стенок артерий, является отложение факторов бактериальной вирулентности непосредственно в стенках артерий, что также может обусловить развитие хронического воспаления. Эти изменения в стенках артерий могут стать причиной развития атеросклеротических бляшек, что в конечном итоге может привести к закупорке артерий, а закупорка — к инфаркту миокарда, инсульту или другим возможным серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Доктор Ф. Николс рассказал, что в своем исследовании они охарактеризовали новые классы липидов, продуцируемые P. gingivalis и многими другими видами микробов того же бактериального типа (Bacteroidota). При пародонтите значительное количество этих липидов выявляют не только на зубах, их также отмечают во всем организме, включая кровь, стенки артерий с атеросклеротическими бляшками, головной мозг и желудочно-кишечный тракт. Желудочно-кишечный тракт может быть основным источником этих бактериальных липидов, накапливающихся по всему организму. Когда эти липиды попадают в кровь, может произойти системная активация иммунных клеток, и часть этого процесса активации может включать изменения в стенках артерий, приводящие к развитию атеросклеротических бляшек. Могут проявиться и другие серьезные системные эффекты.

Данное исследование начиналось как исследование микробных факторов вирулентности при заболеваниях пародонта, а потом рамки исследования расширились до исследования, в результатах которого зафиксирована связь с другими важными системными болезнями, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Доктор Роберт Кларк (Robert Clark), профессор иммунологии, и доктор Крис Блессо (Chris Blesso), доцент кафедры диетологии, и их исследовательские группы оценивали влияние этих липидов на процессы развития аутоиммунных заболеваний и метаболизм холестерина в печени соответственно.

При заболеваниях пародонта эти патогенные липиды накапливаются на зубах по мере того, как организмы бактериального налета умирают и минерализуются в зубной камень. Зубной камень, образующийся в десневой борозде, содержит очень высокий уровень липидов P. gingivalis, что может обусловливать накопление специфических липидов в пораженных тканях десен. Формирование поддесневого камня происходит относительно медленно, но если его не удалять с помощью периодических чисток, камень накапливается со временем так, что его становится труднее удалить, и в нем сохраняется большее количество бактериальных липидов. Вот почему периодическая профессиональная чистка зубов необходима для предотвращения прогрессирования пародонтита.

Каковы общие признаки заболеваний пародонта? Когда следует обратиться к стоматологу?

Распространенными признаками заболеваний пародонта являются отек, покраснение десен и их кровоточивость при чистке зубов. Если заболевание не лечить, длительное прогрессирование может привести к расшатыванию зубов или их потере.

Каковы основные способы сохранить здоровье десен?

Для поддержания здоровья пародонта требуется ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, а также периодические осмотры и чистки у стоматолога.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  21.02.2024

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