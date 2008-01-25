Эндометриоз поражает многих женщин во всем мире, но методы лечения этого хронического состояния немногочисленны и иногда недостаточно эффективны. Март — месяц осведомленности об эндометриозе, поэтому в данной публикации предлагаем рассмотреть основные известные причины развития данного заболевания, а также недавние исследования о наиболее многообещающих направлениях в его лечении.

Эндометриоз — это хроническое заболевание, при котором ткани, выстилающие матку, разрастаются за пределы полости матки.

Самый частый симптом эндометриоза — боль, которая обычно связана с тем, что эндометриозные наросты, характеризующие данное состояние, кровоточат и набухают так же, как и обычные ткани матки во время менструации.

Часто эндометриоз связан с болезненными обильными менструациями, которые со временем могут усиливаться, а также с хронической болью в пояснице или тазу.

Эндометриоз также может спровоцировать:

кровянистые выделения или кровотечение между менструациями;

боль во время секса;

вздутие живота;

тошноту;

запор;

понос.

У более 11% женщин в США в возрасте 15–44 лет, что составляет около 6,5 млн человек, могут отмечать эндометриоз.

Те женщины, у которых нет симптомов, часто узнают о наличии эндометриоза, когда не могут забеременеть. У 4 из 10 женщин с бесплодием отмечают эндометриоз.

Согласно результатам исследования «Endometriosis UK», около 62% женщин в возрасте 16–54 лет откладывают лечение, потому что считают, что их симптомы несерьезны, нормальны или они беспокоятся, что врачи не будут воспринимать их всерьез. Многие также откладывают лечение из-за смущения.

Эндометриоз может вызвать бесплодие по следующим причинам:

отрицательно влияет на функцию и движение яйцеклеток и сперматозоидов, оплодотворение, имплантацию и развитие эмбриона;

затрудняет объединение яйцеклетки и сперматозоидов из-за изменения формы репродуктивных органов;

вызывает проблемы с развитием слизистой оболочки матки, затрудняя имплантацию яйцеклетки;

блокирование фаллопиевых труб или формирование заполненных жидкостью кист яичников, называемых эндометриомами, которые могут вызвать разрыв или скручивание яичников, что может перекрыть кровоснабжение органов.

Причины развития эндометриоза: исследования продолжаются

Исследователи все еще пытаются выяснить точную причину — или причины — возникновения эндометриоза.

Одной из причин развития данного заболевания может быть повышение уровня некоторых иммунных клеток и гормонов, таких как простагландины, цитокины и эстроген, а также сниженный ответ на гормон прогестерон.

Также существуют предположения, что эндометриоз может быть связан с нарушениями в работе иммунной системы, когда она не выявляет и не уничтожает наросты, характерные для эндометриоза.

В некоторых случаях с развитием эндометриоза связаны несколько факторов. К ним относятся:

менструация продолжительностью более 1 нед;

менструальные циклы продолжительностью 27 дней или меньше;

проблемы со здоровьем, которые блокируют менструальный цикл.

Исследователи продолжают находить новые причины, объясняющие, почему возникает эндометриоз и что влияет на его тяжесть.

Некоторые недавние исследования, результаты которых опубликованы в издании «PLOS Genetics» в 2020 г., показали, что у лиц с эндометриозом существуют определенные химические модификации ДНК, а у людей без этого заболевания — нет.

Эти различия связаны с метилированием ДНК, процессом, посредством которого соединения метильной группы связываются с ДНК, и который может изменить активность гена. Данные метильные изменения, вероятно, различаются в зависимости от тяжести эндометриоза.

В будущем эти модификации ДНК могут быть использованы для диагностики эндометриоза без хирургического вмешательства.

Есть также некоторые свидетельства того, что факторы окружающей среды могут играть роль в развитии или тяжести эндометриоза.

Исследования на животных показали, что токсины в окружающей среде, такие как диоксин, могут влиять на репродуктивную систему, функционирование гормонов и иммунную систему, повышая риск развития эндометриоза. Однако исследователи еще не доказали наличие этой связи у людей.

Ученые также пытаются понять, могут ли другие заболевания каким-либо образом быть связаны с эндометриозом, в том числе:

фибромиалгия;

синдром хронической усталости;

аллергия;

химическая чувствительность;

бронхиальная астма.

Существующие методы лечения

В настоящее время лекарства от эндометриоза не существует. Однако в большинстве случаев симптомы данного заболевания могут стать менее выраженными после приема некоторых лекарственных средств, хирургического вмешательства или того и другого.

Часто помочь в случае боли при эндометриозе могут нестероидные противовоспалительные препараты, а многие гормональные лекарственные средства используются для лечения эндометриоза благодаря тому, что они уменьшают избыточный рост тканей и образование новых спаек.

Спайки при эндометриозе — это места, где хроническое воспаление вызывает образование рубцов на тканях — чаще всего их отмечают в области таза, вокруг яичников, матки и мочевого пузыря.

В тяжелых случаях или когда гормональные препараты недостаточно эффективны, врачи могут провести операцию по физическому удалению наростов, характерных для данного состояния.

В настоящее время врачам очень сложно найти и удалить все лишние наросты при лапароскопических процедурах. Это означает, что симптомы часто возвращаются или не проходят полностью. До 80% женщин снова испытывают симптомы эндометриоза в течение 2 лет после операции.

Новые методы лечения

Ни один из существующих вариантов лечения эндометриоза не обходится без серьезных недостатков или потенциальных рисков.

Гормональные препараты могут вызывать:

снижение плотности костей;

головную боль;

проблемы с пищеварением;

тревогу;

депрессию;

увеличение массы тела.

Хирургические процедуры также несут в себе риски для здоровья, такие как рубцы, инфекции и чрезмерное кровотечение. Еще одна серьезная проблема современных методов лечения эндометриоза заключается в том, что они обычно препятствуют беременности. Это значит, что у тех, кто хочет забеременеть, мало вариантов для «борьбы» с данной патологией. Вот почему исследователи постоянно пытаются найти новые методы лечения эндометриоза.

В настоящее время проводятся клинические исследования, чтобы оценить, может ли дихлорацетат (dichloroacetate — DCA) быть эффективным неконтрацептивным средством лечения эндометриоза. Врачи обычно используют DCA для лечения метаболических нарушений у детей.

Недавние исследования показали, что у лиц с эндометриозом, как правило, отмечают избыток лактата в области таза. Препарат DCA, по-видимому, снижает выработку лактата, а также выживаемость и рост эндометриозных новообразований. Клинические исследования продолжаются.

Также появляется все больше доказательств того, что каннабис или каннабиноиды могут помочь в лечении эндометриоза, устраняя дисбаланс в эндоканнабиноидной системе (endocannabinoid system — ECS), который может вызывать симптомы эндометриоза.

Ведутся исследования лекарственных средств, которые будут воздействовать конкретно на эндометриоидные ткани, не повреждая здоровые. Эти пептидные препараты разрабатываются для тонкой настройки неисправных молекулярных процессов, которые приводят к избыточному росту тканей. Они также могут способствовать разрушению тканей, характерных для эндометриоза.

Помимо этого, команды ученых ищут лекарственные средства, которые могут помочь в лечении эндометриоза путем изменения или снижения уровня макрофагов. Макрофаги — это иммунные клетки, которые, как было показано, способствуют росту эндометриозных новообразований.

Кроме того, ученые изучают методы физиотерапии, чтобы увидеть, могут ли они уменьшить выраженность симптомов эндометриоза. В исследовании 2021 г. было показано, что регулярная физиотерапия тазового дна уменьшает выраженность боли во время полового акта, хронической тазовой боли и улучшает расслабление таза у женщин с эндометриозом.

Исследователи также пытаются выяснить, может ли наномедицина быть столь же полезной для лечения и диагностики эндометриоза, как и в случае с раком. Так, в Нидерландах проводится пилотное клиническое исследование, целью которого является определение того, может ли наномедицина, в частности флуоресцентная визуализация, помочь врачам лучше визуализировать избыточные ткани, которые образуются при эндометриозе.

Развивающиеся знания

Исследователи продолжают искать способы более ранней диагностики эндометриоза, улучшения вариантов лечения и, в конечном итоге, снижения риска развития серьезных осложнений.

В свою очередь, эксперты в области женского здоровья продолжают призывать исследовательское сообщество заполнить серьезные пробелы в знаниях, которые затрудняют диагностику и лечение эндометриоза.

В обзоре 2019 г., проведенном Обществом исследований женского здоровья, группа экспертов-исследователей, пациентов и клиницистов сообщила, что, несмотря на высокую распространенность, а также эмоциональные и экономические последствия, связанные с эндометриозом, эта область остается недофинансированной и, следовательно, малоизученной.

По материалам medicalnewstoday.com