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Новости медицины и фармацииЭндометриоз: каковы перспективы проведения клеточного картирования?

Эндометриоз: каковы перспективы проведения клеточного картирования?

Опубликовано  17.01.2023

Эндометриоз диагностируют у около 10% женщин репродуктивного возраста. Симптомы данной патологии включают болезненные, обильные менструации, боль в области живота и таза, кровянистые выделения между менструациями, боль во время полового акта либо при опорожнении мочевого пузыря или кишечника, боль в пояснице, бесплодие, а также ряд других симптомов. На сегодня до сих пор не разработаны эффективные методы терапии при данном заболевании.

В недавнем исследовании проанализировано около 400 000 клеток и проведено их картирование: был выявлен подробный молекулярный профиль эндометриоза в зависимости от локализации поражений, что потенциально может способствовать улучшению диагностики и разработке методов терапии при данном заболевании.

На сегодня в лечении пациенток с эндометриозом применяют нестероидные противовоспалительные препараты, оральные контрацептивы, гормональные внутриматочные спирали, хирургические вмешательства или комбинации этих методов терапии.

Доктор Стивен Василев (Steven Vasilev), сертифицированный интегративный гинеколог-онколог и медицинский директор интегративной гинекологической онкологии в Центре здоровья Провиденс Сент-Джонс (Providence Saint John’s Health Center), а также профессор Института рака Сент-Джона в Санта-Монике (Saint John’s Cancer Institute in Santa Monica), Калифорния, объяснил, что на сегодня основой консервативного лечения при эндометриозе является гормональная терапия, а хирургическое лечение заключается в удалении или разрушении очагов эндометриоза. За последние десятилетия не было значительного клинического прогресса в диагностике и лечении пациенток с эндометриозом.

Доктор Кейт Лоуренсон (Kate Lawrenson), научный сотрудник, соавтор исследования, а также доцент акушерства, гинекологии и биомедицинских наук в медицинском центре Cedars-Sinai, объяснила, что на сегодня многие вопросы патофизиологии эндометриоза остаются неизученными. Она подчеркнула, что требуется увеличить финансирование исследований эндометриоза, поскольку это часто выявляемое заболевание, ведущее к значительному снижению качества жизни.

В исследовании был проведен анализ более 370 000 клеток от 21 участницы, у 17 из которых выявлен эндометриоз. Были проанализированы различные образцы тканей: перитонеального эндометриоза, эндометриомы яичников, эутопического эндометрия и тканей яичников, не вовлеченных в процесс. Эутопический эндометрий и непораженные ткани яичников были получены как от участниц с эндометриозом, так и без данного заболевания.

Доктор Г. Томас Руис (G. Thomas Ruiz), акушер-гинеколог в медицинском центре MemorialCare Orange Coast в Фонтан-Вэлли, Калифорния, не участвовал в исследовании. Он объяснил, что в исследовании был проведен молекулярный анализ клеток эндометриозного типа в зависимости от локализации поражения. В исследовании определяли, какие гены транскрибируются в исследуемых клетках в зависимости от их типа и топографии. Исследователи выделили молекулярные различия между основными подтипами эндометриоза, включая перитонеальный эндометриоз и эндометриому яичников. Доктор К. Лоуренсон объяснила, что был показан ряд различий между клетками эндометриоза и здоровым эндометрием. Клетки эндометриоза различных локализаций по-разному реагируют на гормоны и взаимодействуют с иммунной системой. Доктор К. Лоуренсон добавила, что потенциально определение молекулярных различий между разными типами эндометриоидных клеток будет способствовать разработке новых терапевтических стратегий, в том числе таргетной молекулярной терапии. Кроме того, по ее мнению, потенциально эффективной может быть и иммунная терапия.

Доктор К. Лоуренсон также считает, что полученные данные потенциально будут способствовать разработке новых методов диагностики эндометриоза, например посредством выявления определенных молекулярных биомаркеров в крови.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Genetics».

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  17.01.2023

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