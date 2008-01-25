ЕМА: польза вакцины компании «AstraZeneca» перевешивает риски

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) 15 марта проинформировало о продолжении своей работы по изучению возможной связи тромбоэмболических событий с вакциной против COVID-19 от компании «AstraZeneca» в условиях, когда несколько органов, ответственных за национальные кампании вакцинации в странах ЕС, временно приостановили ее. События, связанные с формированием сгустков крови, а в некоторых случаях — с развитием тромбоцитопении, произошли у очень небольшого количества людей, получивших вакцину. Число тромбоэмболических событий в целом у вакцинированных людей, по-видимому, не выше, чем у населения в целом, — отмечает ЕМА. Европейский регулятор тесно сотрудничает с компанией, экспертами-гематологами и другими органами здравоохранения.

В ближайшие дни будет проведен тщательный анализ всех данных, связанных с тромбоэмболическими событиями. Эксперты очень подробно изучают всю доступную информацию и клинические обстоятельства, связанные с конкретными случаями, чтобы определить, могла ли вакцина внести свой вклад или событие могло быть вызвано другими причинами. Комитет по оценке риска фармаконадзора (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee — PRAC) EMA продолжит рассмотрение информации и назначил внеочередное собрание на 18 марта, намереваясь сделать вывод относительно собранной информации и любых дальнейших действий, которые могут потребоваться. Несмотря на то, что расследование продолжается, EMA в настоящее время придерживается мнения, что преимущества вакцины «AstraZeneca» в предотвращении COVID-19 с сопутствующим риском госпитализации и смерти перевешивают риски побочных эффектов.

По материалам ema.europa.eu