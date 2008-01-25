Экстракт какао способствует улучшению когнитивных функций?

В недавнем исследовании выявлено, что диетические добавки, содержащие экстракт какао, способствуют улучшению когнитивных функций у нерационально питающихся лиц пожилого возраста.

В то же время, в исследовании отмечено, что экстракт какао не способствовал улучшению когнитивных функций у лиц пожилого возраста, которые придерживаются сбалансированного питания и употребляют высококачественные продукты.

В исследовании проанализированы данные клинической когорты исследования диетических добавок какао и поливитаминов (Cоcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study — COSMOS), рандомизированного клинического исследования, проведенного в Женской больнице Бригама (Brigham and Women’s Hospital) в Бостоне, Массачусетс.

В исследовании COSMOS взяли участие 21 442 американца пожилого возраста.

Результаты были опубликованы в «Американском журнале клинического питания» (The American Journal of Clinical Nutrition).

Результаты исследования влияния какао на когнитивное здоровье, по словам авторов, были противоречивыми.

Необходимы последующие исследования для подтверждения эффекта и определения возможностей клинического применения диетических добавок какао у лиц, не придерживающихся рационального питания и употребляющих низкокачественные продукты.

В исследование привлечены 573 человека пожилого возраста, средний возраст которых составил 69,6 года. Из этой группы 49,2% были женщины.

В начале исследования каждому участнику проведена комплексная когнитивная оценка с последующим тестированием когнитивных функций в течение дальнейших 2 лет.

Часть участников исследования ежедневно получала 500 мг экстракта какао, включая 80 мг антиоксиданта эпикатехина, в то время как контрольная группа получала плацебо.

В целом в группе, получавшей экстракт какао, через 2 года не зафиксировано улучшения когнитивных функций по сравнению с группой плацебо. В то же время улучшение когнитивных функций отмечено у лиц с недостаточным питанием. По мнению исследователей, экстракт какао способствует улучшению когнитивных функций благодаря снижению уровня окислительного стресса и воспаления.

Какао богато флавонолами, разновидностью флавоноидов — природными соединениями, содержащимися в растениях, а также во фруктах и овощах.

Доктор Чираг М. Вьяс (Dr. Chirag M. Vyas), первый автор исследования, предположил, что потребление диетических флавонолов какао может снизить стрессовые факторы, влияющие на когнитивные функции, а также модулировать другие нейропротекторные механизмы.

Способствует ли шоколад улучшению когнитивных функций так же, как экстракт какао? На этот вопрос нет однозначного ответа из-за различия в составе биофлавоноидов и различия в составе и приготовлении разных сортов шоколада.

На сегодня необходимы дополнительные исследования влияния какао на здоровье головного мозга.

По материалам www.medicalnewstoday.com