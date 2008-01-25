По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), распространенность ожирения во всем мире почти утроилась с 1975 г. Наряду с этой тенденцией произошел взрыв продаж слабо регулируемых, недостаточно изученных растительных и диетических добавок для уменьшения массы тела.

Около 15% людей в США имеют опыт применения хотя бы одной из таких добавок, продуктов индустрии, общая стоимость которой в 2020 г. оценивалась в 140 млрд дол. США.

Первый за 19 лет глобальный обзор эффективности растительных и диетических добавок для уменьшения массы тела был недавно представлен исследователями из Сиднейского университета (University of Sydney — USYD) в Австралии Европейскому конгрессу по ожирению (European Congress on Obesity — ECO).

В ходе исследования, которое охватывало 2 обзора литературы, включая 121 рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием более 10 тыс. участников с избыточной массой тела или ожирением, было установлено недостаточное количество доказательств того, что растительные и диетические добавки приводят к клинически значимому уменьшению массы тела.

Эрика Бесселл (Erica Bessell), ведущий автор исследования, отметила: «Наша тщательная оценка наиболее достоверных имеющихся данных показывает, что существует недостаточно доказательств, чтобы рекомендовать эти добавки для похудения. Несмотря на то, что большинство добавок кажутся безопасными для кратковременного употребления, они не обеспечивают клинически значимого уменьшения массы тела».

Не так хорошо регулируются, как лекарственные средства

Речь идет о ряде таблеток, порошков и жидкостей, которые продаются с обещанием, что они могут помочь людям похудеть. На рынке представлены продукты, включающие растения, либо товары, в которых растения являются активным ингредиентом. Они также могут содержать изоляты веществ животного и растительного происхождения, такие как жиры, клетчатка и белок.

«Безрецептурные растительные и диетические добавки, предназначенные для похудения, становятся все более популярными, но в отличие от фармацевтических лекарственных средств, клинические доказательства безопасности и эффективности не требуются до их появления на рынке», — подчеркивает Э. Бесселл.

Исследование растительных добавок

Первый анализ включал обзор 54 исследований, в которых сравнивали эффекты растительных добавок и плацебо. В исследовании участвовал 4331 участник в возрасте 16 лет и старше с избыточной массой тела или ожирением.

Клинически значимым считалось уменьшение массы тела, по крайней мере, на 5,5 фунтов больше, чем при приеме плацебо.

В ходе исследований проводилась проверка таких компонентов:

эфедры, стимулятора метаболизма;

гарцинии камбоджийской;

белой фасоли;

корня лакрицы;

травяного чая мате (Yerba mate), полученного из растения падуб парагвайский (Ilex paraguariensis);

африканского манго;

винограда вельд;

мангустина;

восточно-индийского глобуса чертополоха.

Только одно из веществ — белая фасоль — показало статистически значимое преимущество в качестве единственного агента по сравнению с плацебо, хотя оно все еще значительно ниже порога клинической пользы.

Другие вещества демонстрировали статистически значимые преимущества, когда применялись в сочетании с другими добавками, но, опять же, эти преимущества не были клинически значимыми.

Исследования диетических добавок

Второй анализ включал 67 рандомизированных исследований, в которых тестировали эффективность диетических добавок, полученных из природных соединений, по сравнению с плацебо. В этих исследованиях приняли участие 5194 взрослых с избыточной массой тела или ожирением.

Использование хитозана, глюкоманнана и конъюгированной линолевой кислотой обусловливало статистически значимое уменьшение массы тела по сравнению с плацебо, но оно было слишком мало, чтобы иметь клиническое значение. С другой стороны, использование фруктанов не вызывало статистически значимого уменьшения массы тела.

Два вещества дали многообещающие результаты: модифицированная целлюлоза, которая создает ощущение сытости, и экстракт сока красного апельсина. Однако каждый из них был протестирован только в 1 исследовании, что не является достаточным основанием для того, чтобы оправдать рекомендацию по их использованию.

Доказательства в дефиците

«Растительные и диетические добавки могут показаться быстрым решением проблем с избыточной массой тела, но люди должны знать, как мало мы на самом деле знаем о них. Было проведено очень мало высококачественных исследований некоторых добавок. Существует небольшое количество данных об их долгосрочной эффективности. Более того, многие исследования являются небольшими и плохо спланированными, а некоторые не сообщают о составе исследуемых добавок», — отметила Э. Бесселл.

По словам диетолога Клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, Кристин Киркпатрик (Kristin Kirkpatrick), существует также фундаментальная проблема с добавками для уменьшения массы тела: «Добавки, которые могут подавить аппетит, на самом деле не учат вас, как есть. В конце концов вам придется отказаться от них, и когда вы это сделаете, вы поймете, что по сути, научились принимать таблетки, чтобы контролировать диету, но на самом деле вы не узнали, какая диета вам подходит, исходя из генетики, образа жизни и т.д.».

По словам К. Киркпатрик, умение правильно питаться — это ключ к продолжительному контролю массы тела.

Несмотря на отсутствие тщательных исследований, люди продолжают покупать такие диетические добавки и зависят от них в решении проблем с избыточной массой тела.

«Огромный рост отрасли и популярность этих продуктов подчеркивает необходимость проведения более масштабных и тщательных исследований, чтобы иметь разумную уверенность в их безопасности и эффективности для уменьшения массы тела», — подчеркнула Э. Бесселл.

По материалам www.medicalnewstoday.com