Эффективный препарат против аллергии, поллиноза и крапивницы

Первые сообщения о проблемах со здоровьем, которые считаются признаками аллергии и бронхиальной астмы и датируются более чем III тысячелетием до н.э., были найдены в Египте, Риме и Китае. Аллергические заболевания из-за значительной распространенности называют болезнями века. По данным мировой статистики, развитию аллергических заболеваний в целом подвержены до 40% населения планеты, при этом каждые 10 лет частота этих болезней удваивается. Таким образом, за последние три десятилетия распространенность аллергических заболеваний значительно возросла, особенно в экономически развитых странах с неблагоприятной экологической ситуацией. Среди них чаще всего отмечают различные кожные и респираторные аллергопатологии: круглогодичный и сезонный аллергический ринит, поллиноз, аллергодерматит, крапивницу, бронхиальную астму.

Поллиноз. Поллиноз (от англ. pollen — пыльца) — это группа аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений, они характеризуются острыми воспалительными изменениями в слизистых оболочках, главным образом дыхательных путей и глаз. Обычно поллиноз проявляется ринореей, чиханьем, слезотечением и покраснением глаз. Поллиноз, по разным оценкам, отмечают у 30% населения развитых стран.

Пищевая аллергия. Пищевая аллергия характеризуется возникновением аллергических реакций в результате употребления определенных продуктов или ингредиентов. Непереносимость пищевых продуктов может проявляться по-разному — от легких кожных и желудочно-кишечных симптомов до тяжелых реакций. За последнее десятилетие пищевая аллергия стала широко распространенным заболеванием, особенно увеличилось количество тяжелых форм аллергических реакций вследствие употребления арахиса или орехов. У детей чаще всего пищевую аллергию вызывают коровье молоко, куриные яйца, арахис, орехи, соевые бобы. У взрослых наиболее распространенной причиной ее возникновения являются арахис, орехи, рыба, ракообразные, моллюски, некоторые фрукты и овощи. Симптомы пищевой аллергии могут быть следующими: покраснение и кожный зуд, сыпь, отечность губ, век или горла, свистящее и затрудненное дыхание, кашель, рвота, диарея и т.д.

Аллергические дерматозы. Аллергические дерматозы также приобретают все большую распространенность, к ним относятся атопический дерматит, экзема и аллергический дерматит. Эти заболевания характеризуются рецидивирующим течением, увеличением количества провоцирующих рецидив факторов и сложностью подбора эффективного лечения. Основными задачами лечебных и профилактических мероприятий при аллергических заболеваниях кожи являются: устранение или уменьшение выраженности зуда и воспалительных изменений кожи, нормализация гидробаланса и восстановление защитного липидного слоя, предотвращение развития тяжелых форм заболевания, приводящих к снижению качества жизни; коррекция сопутствующих болезней, осложняющих течение аллергодерматозов.

Таблетки от аллергии: один препарат, эффективный при многих аллергических заболеваниях

Лечение пациентов с аллергическими заболеваниями включает обязательное применение антигистаминных препаратов, которые блокируют Н 1 -гистаминовые рецепторы, предотвращают развитие основных эффектов гистамина и таким образом устраняют клинические проявления аллергии.

Препаратом, уменьшающим влияние гистамина на органы и системы, является гидрохлорид хифенадина — действующее вещество препарата ФЕНКАРОЛ® (АО «Олайнфарм», Латвия). Благодаря широкому спектру действия ФЕНКАРОЛ показан при целом ряде заболеваний аллергической природы, в частности при аллергическом рините (поллиноз), пищевой аллергии, крапивнице, дерматозах (экзема, псориаз, нейродермит, кожный зуд) и многих других аллергических болезнях.

ФЕНКАРОЛ имеет двойной механизм действия, влияя на различные звенья и фазы аллергического процесса. Так, действующее вещество препарата ФЕНКАРОЛ — хифенадин — способствует расщеплению гистамина и проявляет выраженные противозудные свойства, обеспечивая максимальный клинический эффект.

Хифенадин в составе препарата ФЕНКАРОЛ является конкурентным блокатором Н 1 -рецепторов и относится к антигистаминным лекарственным средствам с доказанной способностью активизировать диаминооксидазу, которая расщепляет до 30% эндогенного гистамина. Уменьшение количества гистамина в тканях обеспечивает дополнительную противоаллергическую активность препарата. Этим объясняется эффективность хифенадина, действующего вещества ФЕНКАРОЛА, у больных, нечувствительных к другим противогистаминным средствам. Хифенадин снижает токсическое действие гистамина, устраняет или ослабляет его бронхоконстрикторный эффект и спазматическое влияние на гладкие мышцы кишечника, обладает хорошо выраженными противозудными свойствами. ФЕНКАРОЛ ослабляет влияние гистамина на проницаемость капилляров, снижает уровень провоспалительных цитокинов и IgE у больных аллергическим ринитом, а также способствует снижению интенсивности аллергического воспаления — уменьшению выраженности эозинофилии. Хифенадин ослабляет гипотензивное действие гистамина и при этом не влияет непосредственно на сердечную деятельность и артериальное давление. Хифенадин характеризуется более выраженной противогистаминной активностью и продолжительностью действия по сравнению с димедролом.

Стоит отметить, что гистамин хоть и является важнейшим провоспалительным и вазоактивным медиатором, приводящим к развитию основных клинических проявлений аллергии, но это не единственный патогенетический механизм возникновения аллергической реакции. Известно, что у пациентов с пищевой аллергией повышается содержание серотонина в крови не только за счет усиления высвобождения, но и в связи со снижением способности ферментных систем инактивировать серотонин. Серотонин может усиливать повреждающее действие гистамина, брадикинина, простагландинов, лейкотриенов и вызывать ощущение зуда, что особенно важно при аллергических дерматозах. Следует помнить о важной роли серотонина и в развитии аллергических заболеваний кожи. Хифенадин, действующее вещество ФЕНКАРОЛА, блокирует серотониновые рецепторы, плохо проникает через гематоэнцефалический барьер, мало влияет на процессы метаболизма серотонина в мозгу.

Именно поэтому, учитывая механизм действия, наиболее эффективными средствами для лечения пациентов с аллергическими дерматозами являются хинуклидины, к которым принадлежит ФЕНКАРОЛ®, действующее вещество которого блокирует не только гистаминовые, но и серотониновые рецепторы, что в комбинации с активацией диаминоксидазы обеспечивает десенсибилизирующий, противовоспалительный, противозудный, антиэкссудативный и бронходилатирующий эффекты. Еще одним важным преимуществом ФЕНКАРОЛА является его выраженное противозудное свойство, отмечаемое не только при аллергодерматозах, но и в случае острой и хронической крапивницы и других заболеваний. Важно, что ФЕНКАРОЛ косвенно оказывает положительный эффект на качество жизни, уровень тревожности, депрессии и невротизации пациентов.

При этом ФЕНКАРОЛ характеризуется благоприятным профилем безопасности и очень ограниченным перечнем противопоказаний к применению, которые исчерпываются повышенной чувствительностью к хифенадину или вспомогательным веществам лекарственного средства. Длительное применение препарата ФЕНКАРОЛ является безопасным. Лекарственное средство хорошо переносится: отсутствие слабости, сонливости, ухудшения трудоспособности и памяти, нарушений мочеиспускания. ФЕНКАРОЛ не вызывает сухости слизистых оболочек полости рта, носа, горла, бронхов, расстройств мочеиспускания и артериальной гипотензии. Даже при длительном применении хинуклидины не вызывают развития тахифилаксии. Следует отметить, что ФЕНКАРОЛ не усиливает угнетающее действие алкоголя и снотворных средств.

Лечение препаратом ФЕНКАРОЛ у детей показало его высокую эффективность и безопасность при разнообразной кожной и респираторной аллергопатологии: аллергическом рините (сезонном и круглогодичном), аллергодерматите, крапивнице. Отмечена быстрая динамика уменьшения выраженности клинической симптоматики. Препарат хорошо переносится больными: не вызывает сонливости и заторможенности. Частота побочных эффектов низкая. У препарата отсутствует эффект тахифилаксии, его можно принимать длительно (1–2 мес), что важно в педиатрической практике.

ФЕНКАРОЛ быстро устраняет аллергические проявления, уже через 30 мин после приема его выявляют в тканях организма, максимальную концентрацию в плазме крови — через 1 ч. Метаболиты и неизмененная доля хифенадина выводятся в течение 48 ч.

Препарат ФЕНКАРОЛ имеет широкую линейку дозировки — 10; 25 и 50 мг, что позволяет индивидуально подобрать дозу. Лекарственное средство в дозировке 10 мг подойдет для детей от 3 лет. ФЕНКАРОЛ не имеет противопоказаний к применению у пациентов пожилого возраста.

Таким образом, ФЕНКАРОЛ проявляет тройной механизм действия: не только блокирует действие гистамина, но и разрушает его в тканях за счет активации энзима диаминоксидазы, который расщепляет около 30% эндогенного гистамина, а также блокирует рецепторы серотонина. Этим объясняется эффективность ФЕНКАРОЛА у больных при аллергопатологии, устойчивой к другим антигистаминным средствам. ФЕНКАРОЛ снижает токсическое действие гистамина, устраняет или ослабляет его бронхоконстрикторный эффект и спазматическое влияние на гладкие мышцы кишечника, оказывает умеренное противосеротониновое и слабое холинолитическое воздействие, хорошо выраженные противозудные и десенсибилизирующие свойства. Благодаря антисеротониновому действию и способности разрушать гистамин в тканях ФЕНКАРОЛ способствует бронходилатации, что позволяет применять препарат в комплексном лечении пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей с обструктивным компонентом.