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Новости медицины и фармацииЭффективность омега-3 в терапии COVID-19

Эффективность омега-3 в терапии COVID-19

Опубликовано  18.10.2021

Результаты небольшого рандомизированного контролируемого исследования показывают, что у коморбидных пациентов пожилого возраста с тяжелым течением COVID-19 терапия омега-3 жирными кислотами приводит к снижению уровня провоспалительных липидных медиаторов.

Результаты исследования, в котором приняли участие 22 пациента с множественными сопутствующими заболеваниями, были представлены во время сессии ежегодного конгресса Европейского общества гериатрической медицины (European Geriatric Medicine Society — EuGMS), проводившегося в гибридном формате в Афинах, Греция (оффлайн и онлайн).

Магнус Бек (Magnus Bäck), доктор медицины, доктор философии из Каролинского института в Стокгольме, Швеция (Karolinska Institute in Stockholm, Sweden) подчеркнул, что анализ липидного спектра крови показал, что омега-3 снижает уровень провоспалительных липидных медиаторов и повышает уровень липидных противовоспалительных медиаторов, принимающих участие в разрешении острого воспаления (включая резолвины E- и D-серии, протектины и марезины).

Однако лечение омега-3 не приводило к снижению уровня С-реактивного белка (СРБ) или провоспалительного цитокина интерлейкина-6 в крови.

В обзорной статье, опубликованной в январе 2021 г. в журнале «Frontiers in Physiology» с открытым доступом, М. Бэк и его коллеги изложили теоретические основы эффективности омега-3 как обоснование своего рандомизированного исследования. Он объяснил, что у больных с тяжелым течением коронавирусной инфекции, осложненной дыхательной недостаточностью и сердечно-сосудистыми событиями/обострением сердечно-сосудистых заболеваний было отмечено значительное повышение уровня провоспалительных цитокинов — «цитокиновый шторм». При этом ученые выявили, что также повышается уровень провоспалительных липидных медиаторов, образующихся из полиненасыщенной жирной кислоты (ПНЖК) омега-6, арахидоновой кислоты. Таким образом развивается эйкозаноидный шторм, обусловливающий дальнейшее прогрессирование воспалительных процессов.

По предположению авторов, ПНЖК омега-3 способствуют снижению выраженности воспалительных реакций, не вызывая при этом иммуносупрессии (в отличие от глюкокортикостероидов) за счет подавления «эйкозаноидного шторма».

В исследование «COVID-Omega-F» были включены пациенты с тяжелым течением COVID-19, требующие госпитализации. Из наблюдения исключили больных с аллергией на рыбий жир или противопоказаниями к внутривенному введению ПНЖК (например высокий риск кровотечения, анафилактического шока или эмболии). 22 пациента были рандомизированы на 2 группы. Участникам 1-й группы (n=10) внутривенно вводили эмульсию ПНЖК омега-3 (содержащую 10 г рыбьего жира на 100 мл), пациентам 2-й группы (n=12) — плацебо (физиологический раствор) в течении 5 дней. У больных оценивали уровни биомаркеров воспалительного процесса в крови, количество лейкоцитов, СРБ, уровни цитокинов и липидных медиаторов.

Исходные демографические и клинические характеристики пациентов в обеих группах исследования были схожими. Они были включены в исследование в среднем спустя 7 дней с момента появления симптомов и 3,5 дня со времени установления диагноза COVID-19. Средний возраст пациентов составлял 81 год.

У всех пациентов был выявлен низкий уровень лимфоцитов и высокое соотношение количества нейтрофилов/лимфоцитов (этот показатель связан с плохим прогнозом у больных с коронавирусной инфекцией).

Уровень СРБ был умеренно повышен в обеих группах (65 мг/л в группе плацебо и 62 мг/л в группе применения омега-3).

Семь пациентов в каждой группе исследования получали сопутствующее лечение глюкокортикостероидами. В обеих группах зафиксировано по 2 летальных исхода, серьезных побочных эффектов, связанных с лечением, не отмечали.

Было отмечено значительное снижение соотношения количества нейтрофилов/лимфоцитов и повышение общего количества лимфоцитов у пациентов, рандомизированных для приема омега-3 (р=0,02), но не было соответствующего снижения этого показателя у пациентов, которые получали плацебо.

Как и ожидалось, у пациентов в группе омега-3 наблюдалось выраженное повышение уровня омега-3 жирных кислот в крови, включая эйкозапентаеновую кислоту и докозагексаеновую кислоту.

Кроме того, М. Бек подчеркнул, что в первой группе было отмечено значительное снижение уровней провоспалительных цитокинов.

М. Бек также отметил, что в этом исследовании не оценивали частоту развития фибрилляции предсердий у пациентов. И этот показатель необходимо будет оценивать при проведении исследований на более широкой популяции больных. Так, в журнале «Circulation» был опубликован систематический обзор и метаанализ, показавшие, что среди 81 210 пациентов со средним возрастом 65 лет, включенных в 7 рандомизированных контролируемых исследований, применение омега-3 жирных кислот в дозе более 1 г/сут приводило к повышению риска развития фибрилляции предсердий на 25%.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  18.10.2021

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