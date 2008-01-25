Эффективна ли диета при воспалительных заболеваниях кишечника?

Воспалительное заболевание кишечника — это термин, обозначающий хроническое заболевание, характеризующееся воспалением пищеварительного тракта. Двумя типами воспалительного заболевания кишечника являются язвенный колит и болезнь Крона. У лиц с воспалительным заболеванием кишечника зачастую отмечают развитие постоянных симптомов, таких как частая диарея, непреднамеренное уменьшение массы тела, боль в животе и немотивированная усталость.

На сегодня не существует лекарственного средства, излечивающего воспалительные заболевания кишечника. Также на сегодня не изучена точная причина их развития, исследуется роль генетических факторов, микробиома и факторов окружающей среды.

Доктор Аманда Джонсон (Amanda Johnson), гастроэнтеролог клиники Мейо (Mayo Clinic), рассказала о воспалительных заболеваниях кишечника и эффективности диеты в их терапии.

Язвенный колит поражает только толстую кишку и представляет собой скорее воспаление поверхностного типа; болезнь Крона распространяется на весь желудочно-кишечный тракт: от ротовой полости до ануса.

Доктор А. Джонсон объяснила, что рацион питания не вызывает развитие воспалительного заболевания кишечника. Не существует ни одной диеты, способной контролировать уровень воспаления. При этом некоторые продукты могут способствовать уменьшению выраженности симптомов.

При этом доктор подчеркнула, что правильная диета, вероятно, индивидуальна для каждого человека в зависимости от типа воспалительного заболевания кишечника, локализации заболевания, перенесенных операций и развития осложнений.

В целом она объяснила, что следует употреблять свежие фрукты и овощи, а также цельнозерновые продукты. Пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника следует избегать ультрапереработанных продуктов, добавленного сахара и животных жиров. Рекомендуется пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Диета не заменяет медицинское лечение. Доктор А. Джонсон объяснила, что существуют эффективные варианты лечения, поэтому важно консультироваться со своим лечащим врачом. На сегодня разработаны методы терапии иммуноподавляющего типа, которые способствуют уменьшению выраженности воспаления в кишечнике.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org