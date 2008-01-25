Дисбаланс кишечнику пов'язаний з «довгим COVID»

Дослідження, опубліковане в журналі «Gut», демонструє, що мікробіом кишечнику може впливати на тяжкість COVID-19 та реакцію імунної системи на інфекцію. Дослідження також припускає, що дисбаланс у складі мікробіома може бути пов’язаний з «довгим COVID» — цей термін використовується для опису стійких запальних симптомів, пов’язаних із COVID-19.

З урахуванням того, що мікроби, які живуть у кишечнику, впливають на імунітет людини, дослідники з Китайського університету в Гонконзі (The Chinese University of Hong Kong) хотіли дослідити, чи впливає мікробіом кишечнику на реакцію імунної системи, спричинену інфекцією COVID-19. Дослідницька група вивчила зразки крові та стулу, а також медичні записи 100 пацієнтів із лабораторно підтвердженою інфекцією COVID-19 у період з лютого по травень 2020 р. та 78 осіб без COVID-19, які брали участь у дослідженні мікробіомів до пандемії.

Тяжкість COVID-19 була класифікована як легка за відсутності рентгенологічних ознак пневмонії, середня — якщо виявлена пневмонія з лихоманкою, тяжка — якщо пацієнтам було важко нормально дихати, і критична — якщо виникала потреба у штучній вентиляції легень або пацієнти мали органну недостатність, що потребувало інтенсивної терапії.

Аналіз усіх зразків стулу показав, що склад мікробіома кишечнику суттєво відрізнявся у пацієнтів із COVID-19 та без нього незалежно від того, чи лікувалися вони препаратами, включаючи антибіотики. Пацієнти з COVID-19 мали більшу кількість видів Ruminococcus gnavus, Torino Ruminococcus та Bacteroides dorei, ніж особи без інфекції.

У пацієнтів із COVID-19 також було набагато менше видів бактерій, які можуть впливати на реакцію імунної системи, таких як Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii та Eubacterium rectale.

Аналіз зразків крові показав, що мікробний дисбаланс, виявлений у пацієнтів із COVID-19, також був пов’язаний з підвищеним рівнем запальних цитокінів та маркерів пошкодження тканин, таких як С-реактивний білок та певні ферменти. Це свідчить про те, що мікробіом кишечнику може впливати на реакцію імунної системи, спрямовану у відповідь на інфекцію COVID-19, і потенційно впливати на тяжкість захворювання.

«У світлі повідомлень про те, що підгрупа пацієнтів, які видужали від COVID-19, відчуває стійкі симптоми, такі як втома, задишка і біль у суглобах (деякі пацієнти відчувають ці симптоми більш ніж через 80 днів після їх початкової появи), ми вважаємо, що дисбаланс у складі мікробіома може сприяти виникненню проблем зі здоров’ям, пов’язаних з імунною системою, після COVID-19», — пишуть автори дослідження.

За матеріалами hospitalhealth.com.au