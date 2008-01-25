У 2 медицинских работников в одной и той же больнице на Аляске 15–16 декабря через несколько минут после введения вакцины компаний «Pfizer»/«BioNTech» для профилактики COVID-19 развились опасные реакции, в том числе у женщины средних лет без тяжелых аллергических реакций в анамнезе, которая на второй день после вакцинации еще должна была оставаться в больнице, ее перевели в отделение интенсивной терапии. О подобных реакциях на вакцину также сообщили на прошлой неделе в Великобритании. Представители служб здравоохранения заявили, что данные случаи не нарушат их планы развертывания вакцинации, и что они делятся информацией ради прозрачности.

У второго медика появились отечность глаз, головокружение и першение в горле через 10 мин после инъекции. Он был доставлен в отделение неотложной помощи и получал адреналин, фамотидин и димедрол, хотя в больнице заявили, что реакция не считалась анафилаксией. Через час сотрудник пришел в норму и был выписан, сообщила «New York Times». В больнице, в которой по состоянию на ночь 17 декабря было введено 144 дозы вакцины, заявили, что оба медика не хотят, чтобы их опыт оказал негативное влияние на людей, ожидающих вакцинации.

Пол А. Оффит (Paul A. Offit), эксперт по вакцинам и член внешней консультативной группы, рекомендовавшей Управлению по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) разрешить вакцину «Pfizer» для экстренного использования, заявил, что соответствующие меры предосторожности уже приняты. Например, по его словам, требование о том, чтобы вакцинированные оставались на месте в течение 15 мин после вакцинации, помогло обеспечить быстрое лечение женщины.

«Я не думаю, что это означает, что мы должны приостановить распространение вакцины, — отметил он. — Нет причин». Но, по его словам, исследователям необходимо выяснить, «какой компонент вакцины вызывает эту реакцию». Доктор Джей Батлер (Jay Butler), ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям из Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), отметил, что CDC рекомендовало вводить вакцину в условиях, где есть запасы кислорода и адреналина для лечения анафилактических реакций.

К концу года миллионы американцев получат вакцину «Pfizer». По состоянию на ночь в среду было неясно, сколько американцев получили ее, сообщила «New York Times». Алекс М. Азар (Alex M. Azar), министр здравоохранения и социальных служб, отметил, что данные будут опубликованы «через несколько дней или, может быть, через неделю». На 17 декабря намечено заседание FDA, на котором рассмотрят данные о вакцине для профилактики COVID-19 от компании «Moderna». Обе вакцины содержат мРНК, заключенные в липидные пузырьки, покрытые стабилизатором — полиэтиленгликолем. Данное вещество Пол А. Оффит назвал «главным претендентом» на роль триггера аллергической реакции. Он подчеркнул, что необходимо дополнительное расследование.

Международный директор «Pfizer» по связям с общественностью Джерика Питтс (Jerica Pitts) заявила, что компания еще не располагает всеми подробностями о ситуации на Аляске, но работает с местными органами здравоохранения. По ее словам, вакцина поставляется с предупреждением о том, что в случае редкого анафилактического события должно быть доступно лечение. «Мы будем внимательно отслеживать все сообщения, указывающие на серьезные аллергические реакции после вакцинации, и при необходимости обновлять формулировки на этикетках», — пояснила Д. Питтс.

По материалам nytimes.com; bartletthospital.org