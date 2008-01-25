В недавнем исследовании оценивалась эффективность иммунотерапии и комбинации иммунотерапии с лучевой терапией. Это открытое многоцентровое рандомизированное исследование 2-й фазы было проведено сетью экспериментальных клинических исследований Национального института онкологии (National Cancer Institute Experimental Therapeutics Clinical Trials Network) в 18 онкологических центрах США. Результаты исследования были опубликованы в онлайн-версии журнала «The Lancet Oncology».

Это исследование является частью широкомасштабного исследования по изучению эффективности ингибиторов контрольных точек иммунного ответа — класса противоопухолевых препаратов, которые активируют противоопухолевый иммунный ответ. Такой эффект достигается за счёт ингибирования так называемых контрольных точек иммунного ответа — особых молекул, продуцируемых опухолевыми клетками, которые подавляют активность иммунных клеток.

В результате исследования установлено, что комбинация двух ингибиторов контрольных точек иммунного ответа — дурвалумаба и тремелимумаба оказалась эффективной у пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Однако добавление лучевой терапии к лечению двумя ингибиторами контрольных точек иммунного ответа не улучшило результаты терапии.

Автор исследования Джонатан Шонфельд (Jonathan Schoenfeld), доктор медицины, сотрудник Онкологического центра Дана-Фарбер Бригам (Dana-Farber Brigham Cancer Center), объяснил, что существует несколько вариантов лечения пациентов с предшествующей неэффективной терапией ингибитором контрольных точек иммунного ответа немелкоклеточного рака лёгкого. В то же время необходимы дальнейшие исследования для выявления оптимальных комбинаций различных методов лечения. В результате проведенного исследования выявлено, что комбинация дурвалумаба и тремелимумаба оказалась эффективной у части пациентов, резистентных к монотерапии. Кроме того, исследователи разработали методы прогнозирования эффективности применения комбинации двух ингибиторов контрольных точек иммунного ответа.

Результаты одного из ранее проведенных исследований продемонстрировали более высокую эффективность применения ингибитора контрольных точек иммунного ответа в сочетании с лучевой терапией по сравнению с монотерапией. В исследовании, проведенном исследователями из Онкологического центра Дана-Фарбер Бригам, оценивалась комбинация дурвалумаба и тремелимумаба в комбинации с лучевой терапией в двух различных режимах.

В исследовании приняли участие 78 пациентов из 18 онкологических центров США. В него были включены пациенты в возрасте 18 лет и старше с метастатическим немелкоклеточным раком лёгкого, статусом 0 или 1 по шкале Восточной кооперативной онкологической группы (Eastern Cooperative Oncology Group) и прогрессированием во время предыдущей монотерапии ингибитором контрольных точек иммунного ответа.

Пациенты были рандомизированы на 3 группы по 26 участников. Все пациенты получали дурвалумаб (1500 мг внутривенно каждые 4 нед в течение 13 циклов) плюс тремелимумаб (75 мг внутривенно каждые 4 нед, максимум 4 цикла). Пациенты 1-й группы получали только иммунотерапию. Пациенты 2-й группы проходили дополнительно низкодозовую лучевую терапию (0,5 Гр 2 раза в сутки в течение 2 дней в течение первых 4 нед терапии). Пациенты 3-й группы получали дополнительно гипофракционированную лучевую терапию (курсовая доза 24 Гр, разделённая на три фракции по 8 Гр).

Исследование планировалось продолжать до 1 года лечения или до прогрессирования роста опухоли, однако оно было приостановлено после промежуточного анализа из-за неэффективности дополнительного проведения лучевой терапии.

Побочные эффекты на фоне лечения выявлены у 1 (4%) пациента в 1-й группе — макулопапулезная сыпь, у 5 (19%) пациентов 2-й группы — боль в животе, диарея, одышка, гипокалиемия и дыхательная недостаточность и 4 (15%) пациентов 3-й группы — надпочечниковая недостаточность, колит, диарея и гипонатриемия). Во 2-й группе зафиксирован один случай летального исхода вследствие дыхательной недостаточности, потенциально связанной с исследуемой терапией.

В результате исследования не выявили уменьшения размера опухолей или замедления прогрессирования опухолевого роста при дополнительном проведении лучевой терапии по сравнению с группой, получавшей только иммунотерапию. В то же время у 30% пациентов 1-й группы с предшествующей неэффективной монотерапией ингибитором контрольных точек немелкоклеточного рака легкого зафиксировано отсутствие прогрессирования опухолевого роста. Исследователи объяснили, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, у каких именно категорий пациентов такая схема лечения потенциально будет наиболее эффективной.

При гистологическом исследовании опухолевой ткани участников установлено, что комбинированная иммунотерапия наиболее эффективна у пациентов, в опухолях которых выявлено большое количество Т-клеток.

Д. Шонфельд объяснил, что определение количества Т-клеток, инфильтрирующих опухолевую ткань, потенциально сможет служить критерием отбора пациентов для проведения комбинированной иммунотерапии дурвалумабом и тремелимумабом.

По материалам www.medicalxpress.com, www.thelancet.com