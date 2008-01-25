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Новости медицины и фармацииДупілумаб знижував інтенсивність і частоту свербежу у дітей з тяжким атопічним дерматитом

Дупілумаб знижував інтенсивність і частоту свербежу у дітей з тяжким атопічним дерматитом

Опубликовано  11.01.2021

Лікування дупілумабом з одночасним застосуванням місцевих кортикостероїдів забезпечило швидке і стійке зниження інтенсивності і частоти свербежу у дітей віком 6–11 років з тяжким атопічним дерматитом. Загалом у дослідженні взяли участь 243 дитини.

Результати отримані в результаті ретроспективного аналізу дослідження ІІІ фази, відомого як LIBERTY AD PEDS, яке Гіл Йосипович (Gil Yosipovitch), доктор медичних наук, представив під час останньої дослідницької сесії на віртуальному симпозіумі Revolutionizing Atopic Dermatitis.

«Тяжкий атопічний дерматит — складний, з великою кількістю симптомів, багатовимірний стан, що характеризується інтенсивним свербежем, який негативно впливає на життя пацієнта», — підкреслив Г. Йосипович, професор дерматології та директор Центру свербежу Майамі (Miami Itch Center) в Університеті Майамі (University of Miami), США.

Опубліковані дані подвійного сліпого плацебо-контрольованого 16-тижневого дослідження LIBERTY AD PEDS за участю дітей віком 6–11 років з тяжкою формою атопічного дерматиту показали, що дупілумаб значно покращує ознаки, симптоми і якість життя пацієнтів.

«У цілому в дослідженні LIBERTY AD PEDS дупілумаб добре переносився, і дані відповідали відомому профілю безпеки дупілумабу, що спостерігається у дорослих і підлітків», — зауважив Г. Йосипович.

За матеріалами medscape.com

Опубликовано  11.01.2021

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