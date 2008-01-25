Атопический дерматит — хроническое воспалительное заболевание кожи. Наиболее распространённые симптомы включают зуд, сухость, шелушение, лихенификацию, эррозии и трещины кожи. Сегодня точная этиология атопического дерматита неизвестна.

Чаще всего атопический дерматит впервые диагностируется в раннем детстве, обычно у детей в возрасте младше 5 лет.

Сегодня терапия атопического дерматита симптоматическая и включает:

светотерапию;

антигистаминные препараты (для облегчения зуда);

антибиотики (преимущественно местно, при инфицировании очагов поражения);

кремы и мази, содержащие глюкокортикостероиды;

биологические препараты.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило препарат дупилумаб для лечения атопического дерматита у детей в возрасте 6 мес — 5 лет.

Ранее препарат был одобрен для лечения атопического дерматита у взрослых и детей в возрасте 6–17 лет.

Это первый биологический лекарственный препарат, одобренный FDA для лечения атопического дерматита у детей младшего возраста.

Дупилумаб вводят инъекционно 1 раз в месяц. Препарат снижает уровень провоспалительных медиаторов, что приводит к уменьшению выраженности симптомов данного заболевания.

В клинических исследованиях 3-й фазы показано, что при применении дупилумаба в сочетании с местным применением глюкокортикоидов в течение 4 мес у 28% участников исследования отмечена ремиссия заболевания. В то же время в группе, получавшей плацебо и местные глюкокортикоиды, ремиссия зафиксирована у 4% пациентов. Уменьшение выраженности симптомов выявлено у 53% участников, получавших дупилумаб, и у 11% участников контрольной группы.

Доктор Даниэль Ганджян (Daniel Ganjian), педиатр Медицинского центра Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Калифорния, подчеркнул, что ни один из участников исследования не прекратил применение дупилумаба в связи с развитием побочных эффектов. Он объяснил, что сегодня основным методом лечения атопического дерматита является местное применение глюкокортикоидов, в тяжелых случаях — системных глюкокортикоидов. Однако их не рекомендуется применять у детей в течение длительного времени из-за влияния на рост и возможных побочных эффектов. Вероятно, применение дупилумаба в комбинации с низкими дозами местных глюкокортикостероидов является более безопасной альтернативой монотерапии глюкокортикостероидными препаратами.

По материалам www.medicalnewstoday.com