Відповідно до результатів дослідження, проведеного вченими зі Школи громадського здоров’я Джонса Хопкінса Блумберга (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), використання громадського транспорту, відвідування місць відправлення культу або інша причина вийти з дому зумовлені значно більш високою ймовірністю отримання позитивного результату тесту на коронавірус SARS-CoV-2, в той час як практика суворого соціального дистанціювання пов’язана зі значно меншою ймовірністю зараження.

У ході дослідження наприкінці червня дослідники опитали випадкову вибірку з понад 1000 осіб у штаті Меріленд, США. Дослідники запитували про практику соціального дистанціювання, користування громадським транспортом, історію зараження SARS-CoV-2 та інше. Наприклад, вони виявили, що особи, які повідомляють про часте користування громадським транспортом, мають більш ніж у 4 рази вищий ризик отримати позитивний результат тесту на SARS-CoV-2, тоді як ті, хто повідомив, що практикують суворе соціальне дистанціювання на відкритому повітрі, в 10 разів рідше отримували позитивний результат тесту на SARS-CoV-2.

Вважається, що дослідження є однією із перших широкомасштабних оцінок поведінки, що стосується COVID-19, яка базується на даних опитування на індивідуальному рівні, на відміну від сукупних даних із таких джерел, як програми для мобільних телефонів.

Результати дослідження були опубліковані в журналі «Clinical Infectious Diseases».

Таким чином, дані дослідження підтверджують думку, що якщо ви ходите на вулицю, то повинні практикувати соціальне дистанціювання, наскільки це можливо, адже це сильно пов’язане з нижчим ризиком заразитися. Такі дослідження також відносно легко провести, тому вони можуть бути корисним інструментом для ідентифікації місць або підгруп населення з більш високою ймовірністю зараження.

За відсутності вакцини органи охорони здоров’я наголошували на необхідності дотримання таких практик, як сидіння вдома, носіння масок та дотримання соціальної дистанції під час перебування на публіці. Проте не було хорошого способу контролювати, чи дотримується — і серед яких груп — така практика.

Вчені зі Школи громадського здоров’я Джонса Хопкінса Блумберга швидко отримали доступ до охочих учасників опитування через компанію, яка підтримує великий загальнонаціональний пул потенційних учасників як комерційну послугу для дослідження ринку. За даними Міністерства охорони здоров’я штату Меріленд, 1030 осіб, які були включені в дослідження, жили в штаті Меріленд, де зареєстровано понад 113 тис. підтверджених випадків SARS-CoV-2 та майже 3700 підтверджених випадків смерті від COVID-19.

Дослідники ставили учасникам опитування запитання щодо нещодавніх виїздів за межі дому, використання ними масок, соціального дистанціювання та пов’язаних із цим практик та будь-якого підтвердженого зараження SARS-CoV-2 нещодавно або взагалі.

Результати свідчать, що 55 (5,3%) із 1030 учасників у будь-який час мали позитивний результат на зараження SARS-CoV-2, тоді як 18 (1,7%) повідомили, що тестування було позитивним за 2 тиж до опитування.

Дослідники виявили, що при розгляді всіх змінних, які вони могли оцінити, проведення більше часу в громадських місцях було сильно пов’язане з наявністю в анамнезі інфекції SARS-CoV-2. Наприклад, ризик зараження був приблизно в 4,3 раза вищий серед учасників, які заявили, що користувалися громадським транспортом більш ніж 3 рази за попередні 2 тиж, порівняно з учасниками, які заявили, що ніколи не користувалися громадським транспортом протягом 2 тиж.

Ризик зараження також був у 16 разів вищий серед тих, хто повідомив, що відвідував місця відправлення культу 3 або більше разів за попередні 2 тиж, порівняно з тими, хто повідомляв, що не відвідував місць відправлення культу протягом цього періоду. В ході опитування не було розмежовано відвідування культового місця з метою релігійної служби чи інших цілей, таких як збори, літній табір чи трапеза.

І навпаки, ті, хто повідомляв, що практикують соціальне дистанціювання на відкритому повітрі «завжди» мали лише 10% ризик зараження SARS-CoV-2 порівняно з тими, хто повідомив, що «ніколи» не практикував соціальне дистанціювання.

Дані свідчать про більш широке впровадження практики соціального дистанціювання серед деяких груп населення, які мають підвищений ризик тяжкого перебігу COVID-19, що свідчить про те, що вони усвідомлюють свою вразливість. Наприклад, 81% учасників віком старше 65 років повідомили, що завжди практикували соціальне дистанціювання під час активного відпочинку, тоді як лише 58% віком 18–24 років робили це.

Результати узгоджуються із загальними уявленнями про те, що носіння масок, соціальне дистанціювання та обмеження подорожей зменшують передачу SARS-CoV-2. Дослідники припускають, що подібні дослідження також можуть стати корисними інструментами для прогнозування того, де і серед яких груп населення інфекційні хвороби будуть поширюватися найшвидше. Так, дослідження проводилося у штаті Меріленд у червні, і воно, серед іншого, показало, що молоді люди в штаті рідше знижують ризик зараження шляхом соціального дистанціювання — і через місяць велика частка заражень SARS-CoV-2, виявлених у штаті Меріленд, припала саме на частку молодих людей. Отже, це вказує на можливість використання цих швидких недорогих опитувань для того, щоб передбачити, де відбуватимуться спалахи хвороби, пов’язані із особливостями поведінки, а потім відповідно мобілізувати ресурси охорони здоров’я.

За матеріалами sciencedaily.com