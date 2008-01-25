Недавнє дослідження розглядає зв’язок між пандемією COVID-19 і збільшенням кількості випадків розвитку стресової кардіоміопатії, стану, який часто називають синдромом розбитого серця.

Вчені поступово вивчають всі можливі варіанти впливу COVID-19 на фізичне здоров’я людини. Однак те, як пандемія позначилася на психічному здоров’ї людей, стає предметом уваги тільки зараз.

Стресова кардіоміопатія, яка також називається кардіоміопатією такоцубо і синдромом розбитого серця, виникає у відповідь на фізичний або емоційний стрес.

Автор більш раннього дослідження описує кардіоміопатію як «стан, викликаний інтенсивним емоційним або фізичним стресом, який веде до швидкої і важкої оборотної серцевої дисфункції».

Особи зі стресовою кардіоміопатією відмічають симптоми, схожі на серцевий напад, включаючи біль у грудях і задишку. Однак, на відміну від серцевого нападу, при стресовій кардіоміопатії не відбувається блокування коронарних артерій.

Хоча вчені не знають точних механізмів розвитку стресової кардіоміопатії, деякі з них припускають, що на здатність серця перекачувати кров у достатній мірі впливають гормони стресу.

Метою нового дослідження, результати якого були опубліковані у виданні «JAMA Network Open», було знайти відповідь на питання: «Чи пов’язане психологічне, соціальне та економічне навантаження пандемії COVID-19 з підвищеною частотою виникнення стресової кардіоміопатії?».

Стрес, неспокій і COVID-19

«Ефект COVID-19 вийшов за рамки охорони здоров’я, маючи значні соціальні, економічні та культурні наслідки. Глобальний вплив вірусу був пов’язаний із підвищенням рівня стресу і тривоги в усьому світі», — пояснюють автори дослідження в своїй статті.

Доктор Анкур Калре (Ankur Kalra), один з авторів дослідження, пояснює, що пов’язані з пандемією стреси можуть мати значний вплив на організм людини, зокрема на серце.

Метою вчених було з’ясувати, чи може психологічний, соціальний і економічний стрес пояснити таке підвищення поширеності стресової кардіоміопатії, або ж це SARS-CoV-2 провокує розвиток стану, що нагадує стресову кардіоміопатію.

Для того, щоб знайти відповіді на свої питання, вчені вивчили ретроспективні медичні записи. Вони визначили пацієнтів, які були госпіталізовані до лікарень з симптомами гострого коронарного синдрому (ГКС).

ГКС — це загальний термін для станів, коли серцевий м’яз отримує менше крові з коронарних артерій. ГКС включає серцевий напад і нестабільну стенокардію.

Дослідники проаналізували дані пацієнтів за наступні періоди: березень–квітень 2018 р., січень–лютий 2019 р., березень–квітень 2019 р., січень–лютий 2020 р. Отриману інформацію вчені порівняли з даними хворих, що були госпіталізовані у період березень–квітень 2020 р. (основна група дослідження).

Усі учасники дослідження отримували лікування в двох лікарнях у штаті Огайо, США. У цілому лікування пройшли 1914 осіб із симптомами ОКС. З них 1656 пацієнтів були госпіталізовані до пандемії, а 258 — під час неї. Важливо зазначити, що у всіх людей з ОКС, які перебували в лікарні під час пандемії, був негативний результат на SARS-CoV-2.

Результати дослідження

У ході свого аналізу вчені виявили «значне збільшення частоти стресової кардіоміопатії у пацієнтів з ГКС протягом періоду пандемії COVID-19».

До пандемії COVID-19 стресова кардіоміопатія була діагностована у 1,5–1,8% пацієнтів із ГКС, але з березня до квітня 2020 р. цей показник досяг 7,8%.

Дослідники також зазначають, що пацієнти зі стресовою кардіоміопатією перебували в лікарні значно довше тих осіб, у яких не відмічали цього стану.

Крім того, вчені наголошують на тому, що «жоден з пацієнтів з діагнозом стресової кардіоміопатії в основній групі не повідомляв про будь-які симптоми, які б свідчили про зараження SARS-CoV-2».

Виходячи з цього, вчені припускають, що саме психологічний стрес внаслідок пандемії підвищив ризик виникнення стресової кардіоміопатії.

Старший автор дослідження Грант Рід (Grant Reed) пояснює: «У той час як пандемія продовжує розвиватися, турбота про себе в цей важкий час має вирішальне значення для нашого здоров’я. Для тих, хто відчуває себе перевантаженим стресом, важливо звернутися до лікаря. Фізичні вправи, медитація і спілкування з родиною і друзями, за умови зберігання фізичної дистанції і дотримання заходів безпеки, також можуть допомогти зменшити занепокоєння».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com