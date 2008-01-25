Долголетие: 5 советов экспертов

По мнению экспертов, наша продолжительность жизни только на 25% зависит от генетической предрасположенности, а на 75% определяется тем, что мы делаем изо дня в день.

Эксперты дали ряд научно обоснованных рекомендаций, как увеличить продолжительность жизни и улучшить свое здоровье.

Ешьте преимущественно растительную пищу

То, что вы едите, оказывает огромное влияние на ваше здоровье. По данным исследований, употребление в пищу большого количества растительных продуктов связано со здоровьем и долголетием. Рацион питания, включающий больше растительной пищи и меньше мяса, обработанных пищевых продуктов, сахара и соли, способствует снижению риска развития ряда заболеваний, которые сокращают нашу жизнь, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

В растительных продуктах содержится большое количество питательных веществ, антиоксидантов и клетчатки, они проявляют противовоспалительные свойства.

Эксперты объяснили, что не существует универсальной, подходящей каждому диеты. В то же время одной из наиболее исследованных и полезных для здоровья является средиземноморская диета. Она основана на привычках питания жителей стран Средиземноморья и содержит значительное количество овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян, рыбы и морепродуктов, а также оливкового масла.

Стремитесь к здоровой массе тела

Ожирение повышает риск развития ряда проблем со здоровьем, которые сокращают нашу жизнь. Оно имеет множество физиологических последствий, включая повышенный уровень воспаления и гормональные нарушения. Ожирение приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, артериальной гипертензии, сахарного диабета и некоторых видов онкопатологии. Ожирение также связано с ухудшением психологического здоровья, повышенным риском развития депрессии, низкой самооценкой и стрессом.

Регулярно занимайтесь спортом

Мы все знаем, что физические упражнения необходимы для поддержания здоровья. Регулярные занятия способствуют снижению риска развития ряда хронических заболеваний, снижают стресс и улучшают психическое здоровье. Физические упражнения не только благоприятствуют поддержанию здоровой массы тела. Регулярные физические нагрузки улучшают утилизацию глюкозы, снижают артериальное давление, уменьшают воспаления и улучшают кровоток и функции сердца. В исследованиях зафиксировано, что любая физическая активность приносит пользу. Вам не обязательно бегать марафоны или ходить в спортзал по несколько часов каждый день — занимайтесь той физической активностью, которая вам нравится.

Не курите

Исследователи рекомендуют не курить табак в любом виде, включая вейпинг. Безопасного уровня курения не существует — каждая сигарета повышает риск развития ряда видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Эксперты рекомендуют бросать курить в любом возрасте. Это будет почти сразу способствовать улучшению самочувствия и уменьшению многих вредных последствий курения.

Эксперты подчеркивают, что долгосрочные последствия вейпинга для здоровья до конца не изучены и сопряжены со значительным риском для здоровья.

Отдавайте приоритет социальным связям

Когда мы говорим о более здоровой и продолжительной жизни, мы склонны сосредоточиваться на физическом здоровье. В то же время в исследованиях установлено, что психологическое и духовное здоровье не менее важны. Так, у одиноких и социально изолированных людей повышен риск раннего летального исхода, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, слабоумия, а также тревоги и депрессии. На сегодня не до конца изучены механизмы связи между психическим и физическим здоровьем, вероятно, это связано как с поведенческими, так и с биологическими факторами. Возможно, одиночество оказывает и прямое физиологическое воздействие на организм. Поэтому эксперты рекомендуют налаживать и поддерживать социальные связи.

По материалам www.medicalxpress.com