Додаткові докази на підтримку ранньої антикоагуляції при COVID-19

Ранній початок профілактичної антикоагуляції у пацієнтів з COVID-19, які нещодавно потрапили до лікарні, імовірно, пов’язаний з більш низькою смертністю від коронавірусної хвороби порівняно з відсутністю такого профілактичного лікування.

Результати дослідження опубліковані 11 лютого 2020 р. у виданні «BMJ».

«Ми вважаємо, що наша робота є додатковим доказом того, що застосування антикоагулянтів у профілактичних дозах на ранніх стадіях тяжкої форми COVID-19 дає більше переваг, ніж призначення профілактичних або навіть високих доз антикоагулянтів у критичних станах», — зазначив провідний автор дослідження Крістофер Т. Ренч (Christopher T. Rentsch), доктор медицини, доцент фармакоепідеміології Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene and Tropical Medicine), Великобританія.

У ході дослідження обстежено 4297 пацієнтів (середній вік 68 років; 93% чоловіків), які були госпіталізовані в лікарні Департаменту у справах ветеранів (Department of Veterans Affairs) з 1 березня по 31 липня 2020 р. з лабораторно підтвердженою інфекцією COVID-19 і без антикоагуляції в анамнезі. З цих пацієнтів 3627 (84,4%) отримали профілактичну антикоагулянтну терапію протягом 24 год після госпіталізації.

Протягом 30 днів після надходження пацієнтів до лікарень зареєстровано 622 випадки смерті (14,5%).

Встановлено, що у пацієнтів, які отримували антикоагулянтну терапію в перші 24 год після надходження до лікарні, ризик 30-денної смертності був на 27% нижчий, ніж у пацієнтів, які не отримували такого профілактичного лікування.

Варто відзначити, що у пацієнтів, які отримували профілактичну антикоагулянтну терапію, не виявлено підвищеного ризику кровотечі, який потребував би переливання.

За матеріалами medscape.com