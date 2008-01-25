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Новости медицины и фармацииДлительный COVID-19: специалисты закладывают основу для диагностики и лечения

Длительный COVID-19: специалисты закладывают основу для диагностики и лечения

Опубликовано  24.09.2020

Люди во всем мире рассказывают о своем опыте лечения длительного COVID-19 — болезни, симптомы которой сохраняются в течение длительного периода.  На недавнем вебинаре журнала «BMJ» специалисты обсудили, как лучше всего поддержать пациентов в этой ситуации.

Все большее число людей во всем мире сообщают о длительном сохранении симптомов после подтвержденной или предполагаемой инфекции SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Отмечаемые симптомы — часто сильная усталость и жар — сохраняются на протяжении многих недель или месяцев после того, как они уже должны были исчезнуть.

Пациенты с такими состояниями описывают то, как сохраняющиеся симптомы резко снизили качество их жизни, а также отмечают, что чаще всего практикующие врачи не знают, как оказать поддержку.

Чтобы начать устранение этого пробела в первичной медико-санитарной помощи, некоторые специалисты разрабатывают новые рекомендации для врачей.

На вебинаре «BMJ», который состоялся в начале сентября 2020 г., 6 специалистов из Великобритании и Германии собрались вместе, чтобы обсудить лучшие подходы к диагностике, лечению и прогнозированию длительного течения COVID.

Симптомы и определение

Доктор Фиона Годли (Fiona Godlee), главный редактор «BMJ», отметила:

«В то время как большинство пациентов быстро и окончательно выздоравливают от COVID-19, все больше людей отмечают, что они просто не вернулись к своему прежнему состоянию. Вместо этого они испытывают ряд тревожных, иногда выводящих из строя симптомов. Одышка, кашель, учащенное сердцебиение, непереносимость физических упражнений, умственное и физическое истощение, беспокойство, депрессия, утомляемость и неспособность сконцентрироваться — это лишь некоторые из симптомов, которые были описаны».

Однако несмотря на то что многие пациенты месяцами живут с такими симптомами, часто они не могут убедить своих врачей в том, что они давно болеют COVID-19, так как никогда не получали положительный результат теста на COVID-19.

По словам профессора Триш Гринхал (Trish Greenhalgh), которая специализируется на первичной медико-санитарной помощи, а также работает врачом общей практики, требование о доказательстве заражения SARS-CoV-2 — это первое, что необходимо изменить.

«Поскольку многие люди не проходили тестирование, а ложноотрицательные тесты являются обычным явлением, мы предполагаем, что положительный тест на COVID-19 не является предварительным условием для установления диагноза», — отмечает Т. Гринхал.

Подчеркнув «отсутствие согласованных определений», Т. Гринхал и ее команда предположили, что полезным подходом может быть рассмотрение «длительного COVID-19 как продолжающегося более 3 нед с момента появления первых симптомов, и хронического COVID-19 как продолжающегося более 12 нед», независимо от результатов тестирования.

Профессор Тим Спектор (Tim Spector), генетический эпидемиолог и ведущий ученый в исследованиях симптомов COVID, подсчитал, что около 60 тыс. человек в Великобритании имеют симптомы COVID-19, которые сохраняются более 3 мес.

Он также отметил, что данные, доступные ему и его команде, позволяют предположить, что длительный COVID-19 в два раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин и может проявляться по-разному в зависимости от возраста человека.

Говоря об управлении этой длительной болезнью, профессор Т. Гринхал подчеркнул, что, хотя люди, живущие с длительным COVID, в основном справляются со своими симптомами самостоятельно, у семейных врачей гораздо больше возможностей для оказания помощи этим пациентам.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  24.09.2020

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