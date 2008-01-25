В недавнем международном исследовании оценивали влияние длительного воздействия рациона питания с высоким содержанием жиров на течение болезни Альцгеймера на мышиной модели.

По оценкам экспертов, метаболические факторы играют значительную роль в развитии болезни Альцгеймера. Так, ранее была отмечена связь между инсулинорезистентностью и отложением патологического тау-белка у лабораторных мышей с сахарным диабетом.

В исследовании трансгенных белых мышей начиная с 8-недельного возраста рандомизировали на 2 группы: 1-я группа получала стандартное питание, 2-я группа — рацион с высоким содержанием жира.

В исследовании было продемонстрировано, что:

индуцированное рационом с высоким содержанием жира ожирение у трансгенных мышей приводит к повышенному риску развития у них сахарного диабета ІІ типа;

употребление в пищу в течении 30 нед продуктов с высоким содержанием жира приводило к развитию инсулинорезистентности у лабораторных мышей;

про проведении оценки когнитивных функций и тревожности у исследуемых мышей было отмечено, что длительное употребление в пищу продуктов с высоким содержанием жира способствует развитию депрессивного поведения и когнитивного дефицита у лабораторных животных;

долгосрочное употребление продуктов с повышенным содержанием жира обусловливает гиперфосфорилирование тау-белка у трансгенных мышей, экспрессирующих человеческий тау-белок.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Metabolic Brain Disease».

Нейробиолог и биохимик Университета Южной Австралии (University of South Australia), доцент Лариса Бобровская (Larisa Bobrovskaya) подчеркнула, что это исследование дополняет полученные ранее данные о связи между развитием ожирения, сахарного диабета ІІ типа и болезни Альцгеймера. Она объяснила, что в исследовании показано, что развитие ожирения и сахарного диабета приводят к метаболическим нарушениям в нервной системе, возникновению нарушений функций нервной системы и даже когнитивного дефицита и психических расстройств.

Л. Бобровская рассказала, что, по оценкам экспертов, у лиц с ожирением риск развития депрессии выше на 55% по сравнению с людьми с нормальной массой тела. У пациентов с сочетанием ожирения и сахарного диабета риск развития депрессии выше на 110% по сравнению с лицами с нормальной массой тела без сахарного диабета. Таким образом, Л. Бобровская подчеркнула важность проведения исследований в области влияния ожирения на состояние нервной системы и когнитивные функции.

По материалам www.medicalxpress.com, www.link.springer.com