Диарея у грудного ребенка: что делать маме? Советы педиатра
Диарея (простонародные названия — понос, жидкий стул) — один из наиболее распространенных синдромов, наблюдаемых у грудного ребенка (грудничка).
Вид нормального стула у грудного ребенка (в возрасте от 4 нед до 1 года)
У малыша в норме окраска кала (стула) варьирует в довольно широких пределах: от желтых и зеленых до светло-коричневых и коричневых оттенков, а консистенция — от мягкой, почти жидкой, до густой пастообразной или твердой оформленной.
Следует отметить, что плотность каловых масс, выявляемых в подгузнике, зависит от питания малыша.
В случае грудного вскармливания в подгузнике довольно часто содержатся почти жидкие или мягкие каловые массы желтоватого цвета, в структуре которых определяются мелкозернистые творожистые частицы.
Проявления и симптомы диареи у грудничка
При диарее у ребенка в возрасте младше 1 года можно наблюдать:
- увеличение содержания воды в кале, при этом стул становится более жидким и обильным, чем обычно;
- если нормальный кал зеленых оттенков, при диарее они становятся интенсивнее и насыщеннее;
- если в норме кал коричневых оттенков, при диарее они становятся темнее;
- у кала появляется зловонный запах;
- в кале можно выявить кровь, слизь или их сочетание.
Что может вызвать диарею у грудничка?
Несмотря на тип питания грудного ребенка, диарея может появиться как результат целого ряда причин:
- наличия у грудничка различных инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной, грибковой или паразитарной природы.
В представленной ниже таблице указан ряд энтеропатогенов, являющихся основными причинами диареи у детей различных возрастов, включая грудничков.
|Тип
|Энтеропатогены
|Вирусы
|Ротавирусы, норовирусы, астровирусы, кишечные аденовирусы
|Бактерии
|Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактерии, кишечная палочка E. coli, возбудитель холеры Vibrio cholerae, возбудитель кишечного иерсиниоза Yersinia enterocolitica, клостридии Clostridium difficile, Clostridium perfringens, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, возбудитель листериоза Listeria monocytogenes
- употребления малышом твердой пищи;
- изменения рациона питания, вследствие чего с высокой долей вероятности может меняться перистальтика (волнообразные сокращения стенок) кишечника у младенца;
- наличия пищевых аллергических реакций к компонентам продуктов (лактозе, фруктозе, глютену).
Пищевая аллергия — это реакция иммунной системы ребенка, естественной системы защиты организма, на один или несколько белков. Иммунная система обычно защищает организм от инфекций, выявляя и уничтожая бактерии, вирусы и другие потенциально опасные инородные вещества, которые могут вызвать заболевание. При пищевой аллергии, однако, иммунная система аномально реагирует на определенные продукты питания.
Аллергические реакции на коровье молоко и сою — наиболее распространенные пищевые аллергии, которые влияют на желудочно-кишечный тракт у детей. Пищевая аллергия обычно проявляется на первом году жизни. Многие дети перерастают аллергические реакции на коровье молоко и сою к 3 годам. Аллергия на другие продукты питания, такие как злаки и яйца, также может влиять на желудочно-кишечный тракт. Симптомы пищевой аллергии могут включать диарею, рвоту, уменьшение массы тела или плохой ее набор;
- приема или введения ребенку некоторых групп лекарственных средств, например антибиотиков;
- развития диареи путешественника. Учитывая незрелость кишечника, риск возникновения этого вида диареи у грудного ребенка выше, чем у детей старших возрастов и взрослых;
- прорезывания зубов, хотя это и не является непосредственной причиной диареи. Вместе с тем следует отметить, что при прорезывании зубов грудные дети тянут в рот и пытаются укусить различные предметы, например игрушки. Попадание в организм ребенка микробов, находящихся на этих предметах, способно спровоцировать появление диареи.
Довольно часто установление причины диареи у малыша является невозможным (Mokomane M. et al., 2018).
Наряду с вышеперечисленными причинами у детей, находящихся на грудном вскармливании, причинами диареи также могут быть:
- некоторые составляющие рациона матери, например коровье молоко, шоколад, острые продукты, напитки, содержащие кофеин. Поэтому женщине в период кормления грудью следует проконсультироваться со своим семейным врачом относительно рациона питания на весь этот период;
- прием женщиной в период кормления грудью слабительных средств стимулирующего типа, например алоэ, крушины, сенны, бисакодила и касторового масла;
- переход ребенка с грудного молока на питательные смеси.
Как лечить грудного ребенка с диареей?
Терапия при диарее у малыша заключается в поддержании необходимого уровня гидратации (нормального водно-электролитного баланса) организма.
Что делать маме, если у младенца диарея? При легком течении диареи (частота стула 6–10 раз в сутки и наблюдаются один или несколько описанных выше признаков диареи) с ней можно справиться и самостоятельно в домашних условиях. Для этого следует увеличить частоту (число эпизодов) кормления ребенка грудью или питательной смесью до тех пор, пока присутствуют один или несколько из вышеперечисленных признаков или симптомов диареи. Если у младенца отмечается плохой аппетит, в этом случае следует немедленно обращаться к врачу.
Не следует прекращать кормление малыша при легком течении диареи, поскольку своевременное употребление пищи предупреждает дегидратацию (потерю жидкости организмом, обезвоживание), и восполняет объем жидкости, потерянной организмом (Murray D., 2022).
Когда нужно обратиться к врачу?
Среднетяжелая и тяжелая диарея могут быть угрожающими для новорожденных и грудных детей, поскольку они способны вызывать тяжелую дегидратацию и потерю массы тела.
Один эпизод водянистого и обильного стула не вызывает опасения. Вместе с тем при наличии у малыша двух и более эпизодов водянистого и более чем обычно случая обильного стула следует подумать о развитии у младенца диареи.
Следует безотлагательно обращаться к врачу в следующих ситуациях:
- диарея у новорожденного;
- одновременное с диареей повышение температуры тела или наличие других симптомов;
- наличие крови в кале;
- наличие, по мнению матери, боли в животе у ребенка;
- плохой аппетит у младенца;
- чрезмерная сонливость у малыша;
- диарея не исчезает в течение 24 ч от момента ее появления;
- у ребенка наблюдаются симптомы обезвоживания (дегидратации):
- снижение частоты актов мочеиспускания (менее четырех мокрых подгузников за 24 ч);
- отсутствие слез у ребенка;
- сухость кожных покровов, слизистых оболочек и языка у младенца;
- западение глазных яблок;
- сероватый цвет кожи;
- вялый впавший родничок (Канадское общество педиатров — Canadian Paediatric Society, 2003).
Как долго может продолжаться диарея у грудничка?
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) диарея, в том числе и у детей грудного возраста, делится на следующие типы:
- острая водянистая диарея. Продолжительность эпизода диареи — несколько часов или суток;
- постоянная диарея. Продолжительность эпизода диареи — от 14 сут и дольше (World Health Organization. Diarrhoeal Disease).
Какие продукты могут вызвать диарею у грудничка?
- Молочные продукты.
- Яйца.
Как избежать дегидратации (обезвоживания) при диарее у грудничка?
Многим младенцам помогают справиться с диареей жидкости, принимаемые внутрь (перорально). Инфузионные растворы вводят внутривенно в случаях, когда малыш не пьет или у него наблюдаются признаки тяжелого обезвоживания.
Для пероральной регидратации (обеспечения оптимального водно-элетролитного баланса) используют растворы для перорального приема, в состав которых входит глюкоза, соли натрия и калия.
При наличии у ребенка рвоты ему дают выпить небольшое количество жидкости (чайную ложечку — 5 мл) через маленькие (обычно продолжительностью 5 мин) временные интервалы. Если рвота у младенца отсутствует, объем жидкости постепенно увеличивают.
Пероральный прием растворов для пероральной регидратации позволяет эффективно справиться с обезвоживанием у многих малышей.
Младенцам не рекомендуется давать препараты для прекращения диареи, например, лоперамид.
Питание. После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на рацион, который соответствует возрасту.
Младенцам можно снова давать грудное молоко или молочную смесь.
У детей с хронической диареей терапия зависит от причины, но самая важная часть терапии заключается в обеспечении адекватного питания и мониторинга возможного дефицита витаминов и минеральных веществ.
Вопросы возникновения, клинического течения и устранения диареи у грудных детей — актуальная проблема
Проблема возникновения диареи у грудных детей, ее течения и терапии, включая вопросы пероральной регидратации, будет оставаться актуальной еще многие десятилетия.
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