Диарея у грудного ребенка: что делать маме? Советы педиатра

Диарея (простонародные названия — понос, жидкий стул) — один из наиболее распространенных синдромов, наблюдаемых у грудного ребенка (грудничка).

Вид нормального стула у грудного ребенка (в возрасте от 4 нед до 1 года)

У малыша в норме окраска кала (стула) варьирует в довольно широких пределах: от желтых и зеленых до светло-коричневых и коричневых оттенков, а консистенция — от мягкой, почти жидкой, до густой пастообразной или твердой оформленной.

Следует отметить, что плотность каловых масс, выявляемых в подгузнике, зависит от питания малыша.

В случае грудного вскармливания в подгузнике довольно часто содержатся почти жидкие или мягкие каловые массы желтоватого цвета, в структуре которых определяются мелкозернистые творожистые частицы.

Проявления и симптомы диареи у грудничка

При диарее у ребенка в возрасте младше 1 года можно наблюдать:

увеличение содержания воды в кале, при этом стул становится более жидким и обильным, чем обычно;

если нормальный кал зеленых оттенков, при диарее они становятся интенсивнее и насыщеннее;

если в норме кал коричневых оттенков, при диарее они становятся темнее;

у кала появляется зловонный запах;

в кале можно выявить кровь, слизь или их сочетание.

Что может вызвать диарею у грудничка?

Несмотря на тип питания грудного ребенка, диарея может появиться как результат целого ряда причин:

наличия у грудничка различных инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной, грибковой или паразитарной природы.

В представленной ниже таблице указан ряд энтеропатогенов, являющихся основными причинами диареи у детей различных возрастов, включая грудничков.

Таблица. Основные энтеропатогены, вызывающие диарею

Тип Энтеропатогены Вирусы Ротавирусы, норовирусы, астровирусы, кишечные аденовирусы Бактерии Шигеллы, сальмонеллы, кампилобактерии, кишечная палочка E. coli, возбудитель холеры Vibrio cholerae, возбудитель кишечного иерсиниоза Yersinia enterocolitica, клостридии Clostridium difficile, Clostridium perfringens, золотистый стафилококк Staphylococcus aureus, возбудитель листериоза Listeria monocytogenes

употребления малышом твердой пищи;

изменения рациона питания, вследствие чего с высокой долей вероятности может меняться перистальтика (волнообразные сокращения стенок) кишечника у младенца;

наличия пищевых аллергических реакций к компонентам продуктов (лактозе, фруктозе, глютену).

Пищевая аллергия — это реакция иммунной системы ребенка, естественной системы защиты организма, на один или несколько белков. Иммунная система обычно защищает организм от инфекций, выявляя и уничтожая бактерии, вирусы и другие потенциально опасные инородные вещества, которые могут вызвать заболевание. При пищевой аллергии, однако, иммунная система аномально реагирует на определенные продукты питания.

Аллергические реакции на коровье молоко и сою — наиболее распространенные пищевые аллергии, которые влияют на желудочно-кишечный тракт у детей. Пищевая аллергия обычно проявляется на первом году жизни. Многие дети перерастают аллергические реакции на коровье молоко и сою к 3 годам. Аллергия на другие продукты питания, такие как злаки и яйца, также может влиять на желудочно-кишечный тракт. Симптомы пищевой аллергии могут включать диарею, рвоту, уменьшение массы тела или плохой ее набор;

приема или введения ребенку некоторых групп лекарственных средств, например антибиотиков;

развития диареи путешественника. Учитывая незрелость кишечника, риск возникновения этого вида диареи у грудного ребенка выше, чем у детей старших возрастов и взрослых;

прорезывания зубов, хотя это и не является непосредственной причиной диареи. Вместе с тем следует отметить, что при прорезывании зубов грудные дети тянут в рот и пытаются укусить различные предметы, например игрушки. Попадание в организм ребенка микробов, находящихся на этих предметах, способно спровоцировать появление диареи.

Довольно часто установление причины диареи у малыша является невозможным (Mokomane M. et al., 2018).

Наряду с вышеперечисленными причинами у детей, находящихся на грудном вскармливании, причинами диареи также могут быть:

некоторые составляющие рациона матери, например коровье молоко, шоколад, острые продукты, напитки, содержащие кофеин. Поэтому женщине в период кормления грудью следует проконсультироваться со своим семейным врачом относительно рациона питания на весь этот период;

прием женщиной в период кормления грудью слабительных средств стимулирующего типа, например алоэ, крушины, сенны, бисакодила и касторового масла;

переход ребенка с грудного молока на питательные смеси.

Как лечить грудного ребенка с диареей?

Терапия при диарее у малыша заключается в поддержании необходимого уровня гидратации (нормального водно-электролитного баланса) организма.

Что делать маме, если у младенца диарея? При легком течении диареи (частота стула 6–10 раз в сутки и наблюдаются один или несколько описанных выше признаков диареи) с ней можно справиться и самостоятельно в домашних условиях. Для этого следует увеличить частоту (число эпизодов) кормления ребенка грудью или питательной смесью до тех пор, пока присутствуют один или несколько из вышеперечисленных признаков или симптомов диареи. Если у младенца отмечается плохой аппетит, в этом случае следует немедленно обращаться к врачу.

Не следует прекращать кормление малыша при легком течении диареи, поскольку своевременное употребление пищи предупреждает дегидратацию (потерю жидкости организмом, обезвоживание), и восполняет объем жидкости, потерянной организмом (Murray D., 2022).

Когда нужно обратиться к врачу?

Среднетяжелая и тяжелая диарея могут быть угрожающими для новорожденных и грудных детей, поскольку они способны вызывать тяжелую дегидратацию и потерю массы тела.

Один эпизод водянистого и обильного стула не вызывает опасения. Вместе с тем при наличии у малыша двух и более эпизодов водянистого и более чем обычно случая обильного стула следует подумать о развитии у младенца диареи.

Следует безотлагательно обращаться к врачу в следующих ситуациях:

диарея у новорожденного;

одновременное с диареей повышение температуры тела или наличие других симптомов;

наличие крови в кале;

наличие, по мнению матери, боли в животе у ребенка;

плохой аппетит у младенца;

чрезмерная сонливость у малыша;

диарея не исчезает в течение 24 ч от момента ее появления;

у ребенка наблюдаются симптомы обезвоживания (дегидратации):

снижение частоты актов мочеиспускания (менее четырех мокрых подгузников за 24 ч);

отсутствие слез у ребенка;

сухость кожных покровов, слизистых оболочек и языка у младенца;

западение глазных яблок;

сероватый цвет кожи;

вялый впавший родничок (Канадское общество педиатров — Canadian Paediatric Society, 2003).

Как долго может продолжаться диарея у грудничка?

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) диарея, в том числе и у детей грудного возраста, делится на следующие типы:

острая водянистая диарея. Продолжительность эпизода диареи — несколько часов или суток;

постоянная диарея. Продолжительность эпизода диареи — от 14 сут и дольше (World Health Organization. Diarrhoeal Disease).

Какие продукты могут вызвать диарею у грудничка?

Молочные продукты.

Яйца.

Как избежать дегидратации (обезвоживания) при диарее у грудничка?

Многим младенцам помогают справиться с диареей жидкости, принимаемые внутрь (перорально). Инфузионные растворы вводят внутривенно в случаях, когда малыш не пьет или у него наблюдаются признаки тяжелого обезвоживания.

Для пероральной регидратации (обеспечения оптимального водно-элетролитного баланса) используют растворы для перорального приема, в состав которых входит глюкоза, соли натрия и калия.

При наличии у ребенка рвоты ему дают выпить небольшое количество жидкости (чайную ложечку — 5 мл) через маленькие (обычно продолжительностью 5 мин) временные интервалы. Если рвота у младенца отсутствует, объем жидкости постепенно увеличивают.

Пероральный прием растворов для пероральной регидратации позволяет эффективно справиться с обезвоживанием у многих малышей.

Младенцам не рекомендуется давать препараты для прекращения диареи, например, лоперамид.

Питание. После получения ребенком достаточного количества жидкости и прекращения рвоты его необходимо перевести на рацион, который соответствует возрасту.

Младенцам можно снова давать грудное молоко или молочную смесь.

У детей с хронической диареей терапия зависит от причины, но самая важная часть терапии заключается в обеспечении адекватного питания и мониторинга возможного дефицита витаминов и минеральных веществ.

Вопросы возникновения, клинического течения и устранения диареи у грудных детей — актуальная проблема

Проблема возникновения диареи у грудных детей, ее течения и терапии, включая вопросы пероральной регидратации, будет оставаться актуальной еще многие десятилетия.