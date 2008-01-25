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Новости медицины и фармацииДиагностика сердечной недостаточности: фокус на МРТ

Диагностика сердечной недостаточности: фокус на МРТ

Опубликовано  06.05.2022

В одном из недавних исследований, проведенном на базе Университета Восточной Англии (University of East Anglia) и Университета Шеффилда (University of Sheffield), показаны преимущества применения магнитно-резонансной томографии (МРТ) для выявления сердечной недостаточности.

Результаты исследования были опубликованы 5 мая в журнале «European Heart Journal».

Сегодня золотым стандартом диагностики сердечной недостаточности считается инвазивная оценка с помощью катетеризации сердца. Однако любые инвазивные диагностические процедуры потенциально могут привести к развитию осложнений. Учитывая риск развития осложнений вследствие катетеризации сердца, наиболее широкое распространение получила диагностика сердечной недостаточности с помощью ультразвукового исследования — эхокардиоскопии. Однако вероятность ошибочного диагноза при проведении эхокардиоскопии составляет до 50%.

В недавнем исследовании было показано, что МРТ не только превосходит эхокардиографию в точности диагностирования сердечной недостаточности, но и может применяться как метод прогнозирования течения заболевания и риска летального исхода.

Были исследованы данные 835 пациентов, которые прошли МРТ сердца и инвазивное исследование в один и тот же день, из регистра ASPIRE — базы данных пациентов, обследованных в отделении легочных сосудистых заболеваний Шеффилда (Sheffield Pulmonary Vascular Disease Unit).

Ведущий исследователь доктор Панкадж Гарг (Pankaj Garg) из Норвичской медицинской школы университета восточной Англии (UEA’s Norwich Medical School) объяснил, что с помощью МРТ можно рассчитать давление наполнения в левом желудочке сердца. Для этого была применена математическая формула, учитывающая такие параметры, как объем левого предсердия и масса левого желудочка. П. Гард подчеркнул, что преимущества данного метода в простоте применения и достоверности получаемых результатов.

В результате исследования было показано, что МРТ сердца значительно превосходит эхокардиографию в определении давления в камерах сердца. Так, у около 71% пациентов с неправильно определенным методом эхокардиографии давлением наполнения левого желудочка оно было правильно установлено при помощи МРТ.

Кроме того, П. Гарг добавил, что благодаря использованию МРТ можно прогнозировать течение заболевания и риск летального исхода, связанного с сердечной недостаточностью. Таким образом, применение МРТ сердца позволяет значительно снизить потребность в проведении инвазивной диагностики в кардиологии.

Исследование финансировалось за счет исследовательских грантов независимого международного благотворительного фонда Wellcome Trust и Национального института исследований в области здравоохранения и ухода (National Institute for Health and Care Research — NIHR), исследовательского партнера национальной службы здравоохранения Англии (National Health Servise — NHS).

Старший автор исследования доктор Энди Свифт (Andy Swift), консультант-радиолог из Университета Шеффилда, считает, что в дальнейшем необходимо провести более масштабные исследования.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  06.05.2022

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