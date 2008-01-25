Диагностика ревматоидного артрита: какова роль биомаркеров?

В недавнем систематическом обзоре было показано, что с помощью определенных биомаркеров можно эффективно дифференцировать степень активности ревматоидного артрита (РА).

Результаты обзора опубликованы в журнале «European Journal of Clinical Investigation».

Отношение нейтрофилов к лимфоцитам (neutrophil to lymphocyte ratio — NLR) и отношение тромбоцитов к лимфоцитам (platelet to lymphocyte ratio — PLR) являются индексами активности воспалительного процесса.

Анджело Зинеллу (Angelo Zinellu), доктор философии из Университета Сассари (University of Sassari), Италия, и Ардуино А. Мангони (Arduino A. Mangoni), доктор философии из Университета Флиндерса (Flinders University), Австралия, выполнили систематический обзор исследований, в которых сравнивали значения NLR и PLR у пациентов с РА в активной и неактивной фазе заболевания. В обзор были включены данные 18 исследований с участием 2122 пациентов с РА в активной фазе (средний возраст участников — 50 лет, 20% — мужчины) и 1071 пациента с РА в неактивной фазе заболевания (средний возраст участников — 50 лет, 25% — мужчины).

Исследователи выявили, что в активную фазу РА наблюдаются значительно более высокие показатели NLR и PLR, чем в неактивную. При этом уровень данных биомаркеров не зависел от таких показателей, как пол пациента, индекс активности заболевания-28 (disease activity score-28 — DAS-28, показатель активности РА, определяемый с учетом 28 параметров, включая поражение различных суставов, скорость оседания эритроцитов, самооценку пациентом активности заболевания и уровень С-реактивного белка).

Авторы исследования объяснили, что NLR и PLR — клеточные маркеры воспаления, которые легко подсчитать основываясь на данных клинического анализа крови. Это важно, поскольку для определения этих показателей не требуются дополнительные экономические затраты. В то же время этот простой и доступный метод позволяет расширить возможности диагностики активности РА.

По мнению ученых, необходимы дальнейшие исследования для определения диагностической эффективности данных показателей отдельно или в сочетании с другими параметрами в повседневной практике.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.onlinelibrary.wiley.com