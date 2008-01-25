Косметические продукты, предназначенные непосредственно для потребителей, которые осветляют или отбеливают кожу, представляют серьезную проблему для общественного здравоохранения и должны подлежать регулированию, считает группа дерматологов.

Эти продукты могут содержать токсичные ингредиенты и вызывать побочные эффекты, которые иногда необратимы, пишут эксперты в издании «American Academy of Dermatology».

«Многие люди могут быть удивлены, узнав, что компании, которые производят косметические продукты, предназначенные непосредственно для потребителя, которые содержат осветляющие кожу вещества, не обязаны подтверждать какую-либо степень безопасности продукта. Этикетки на упаковке часто вводят в заблуждение, что затрудняет понимание потребителем потенциальных рисков использования косметического продукта», — отметил доктор Харрисон Нгуен (Harrison Nguyen) из Медицинского факультета Университета Эмори (Emory University School of Medicine), США.

Х. Нгуен и его коллеги поднимают вопрос необходимости введения какой-либо формы регулирования таких косметических продуктов. Они отмечают, что популярность косметики, осветляющей кожу, в последние годы выросла, и, хотя дерматологи могут назначать определенные ее виды для лечения гиперпигментации, многие продукты доступны потребителям без надзора со стороны регулирующих органов или медицинского контроля.

Многие из этих продуктов содержат токсичные уровни ртути, которые, по мнению авторов, могут повредить нервную систему и почки.

Команда ученых добавляет, что пациенты сообщали о многочисленных побочных эффектах, в том числе о синевато-черной пигментации кожи, воспалении, изменении эластичности кожи, акне, солнечных ожогах, чрезмерном росте волос и хрупкости кожи. Некоторые эффекты нельзя обратить вспять.

В отличие от лекарственных средств, отпускаемых по рецепту и без рецепта, косметические продукты и ингредиенты, предназначенные непосредственно для потребителя, не проверяются и не утверждаются перед выпуском на рынок. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) контролирует лекарственные средства, медицинские изделия и продукты питания, но косметические компании не обязаны сообщать о побочных эффектах, связанных с их продуктами.

Даже если выявлена проблема безопасности, FDA не имеет полномочий отозвать продукт. Некоторые штаты пытались решить проблему нерегулируемых косметических ингредиентов, но их полномочия часто ограничены.

«Федеральное регулирование, такое как расширение полномочий FDA, необходимо для того, чтобы косметические компании соответствовали базовому уровню безопасности. Интересно, что многие из крупнейших производителей косметики, включая «Johnson and Johnson», «Estee Lauder» и «Procter and Gamble», поддержали установление минимальных стандартов безопасности для отрасли и изменения в федеральном законодательстве», — сказал Х. Нгуен.

Помимо федерального законодательства, дерматологи должны говорить со своими пациентами о потенциальном вреде использования осветляющих кожу продуктов, предназначенных непосредственно для потребителя, пишут авторы. Особенно это касается африканских, испаноязычных и восточноазиатских сообществ, где такие товары наиболее популярны.

Доктор Марк Амио (Marc Amyot) из Монреальского университета (University of Montreal), США, который не участвовал в написании новой статьи, исследовал ингредиенты продуктов для осветления кожи в Западной Африке и Канаде.

В ходе исследований он и его коллеги установили, что большинство кремов и мыл для осветления кожи превышают нормативные требования по крайней мере для одного активного ингредиента. На этикетках часто неверно указывается концентрация ингредиентов, особенно ртути и гидрохинона, отбеливающего кожу агента.

«У людей, регулярно использующих эти продукты, может развиться ряд кожных заболеваний, а в более тяжелых случаях могут возникнуть заболевания почек и центральной нервной системы. Важно лучше регулировать эти продукты и информировать пользователей о рисках их использования», — сообщил М. Амио.

По материалам medscape.com,

фото cosmeticsdesign-asia.com