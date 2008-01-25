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Новости медицины и фармацииДеменция: выявлен новый фактор риска?

Деменция: выявлен новый фактор риска?

Опубликовано  05.07.2023

В недавнем датском исследовании было показано, что менопаузальная гормональная терапия потенциально может обусловливать повышение риска развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера. При этом повышение риска развития деменции выявлено как у пациентов, у которых длительно проводилась менопаузальная гормональная терапия, так и у пациентов в возрасте младше 55 лет, получавших терапию кратковременно в соответствии с современными рекомендациями.

Исследователи подчеркнули необходимость дальнейших исследований для определения причинно-следственной связи между проведением менопаузально-гормональной терапии и повышением риска развития деменции.

По мнению ученых, в этом исследовании наблюдаемые ассоциации не являются подтверждением причинно-следственной связи между гормональной терапией и риском развития деменции.

Менопаузальная гормональная терапия (широко известная как заместительная гормональная терапия) применяется с целью снижения интенсивности общих симптомов менопаузы, таких как приливы и ночная потливость. При менопаузальной гормональной терапии могут применяться как монопрепараты эстрогена, так и комбинированные эстроген-прогестагеновые препараты в форме таблеток, а также накожные пластыри, гели и кремы.

Ранее крупные обсервационные исследования показали, что длительное применение менопаузальной гормональной терапии связано с повышенным риском развития деменции.

При этом на сегодня до конца не изучено влияние на риск развития деменции кратковременного применения менопаузальной гормональной терапии, а также влияние на этот риск различных схем лечения.

Исследователи проанализировали связь между применением комбинированной терапии эстрогеном и прогестином (синтетический прогестаген) и развитием деменции в зависимости от типа гормональной терапии, продолжительности применения и возраста начала терапии.

В исследовании проанализированы данные 5589 женщин с деменцией и 55 890 женщин без деменции в возрасте 50–60 лет, получавших менопаузальную гормональную терапию. Данные были скорректированы с учетом уровня образования, дохода, наличия хронических заболеваний (включая артериальную гипертензию, сахарный диабет и патологию щитовидной железы).

В исследовании установлено, что риск развития деменции был выше на 24% у женщин, получавших эстроген-гестагенную терапию, по сравнению с женщинами из контрольной группы.

При этом риск развития деменции был тем выше, чем дольше участницы получали заместительную гормональную терапию.

Частота развития деменции была одинаково повышенной при непрерывном (ежедневно прием эстрогена и прогестина) и циклическом (ежедневный прием эстрогена с прогестином 10–14 дней в месяц) режимах лечения.

Важно, что монотерапия прогестином и вагинальное применение эстрогена не были связаны с повышением риска развития деменции.

Исследование имело ряд ограничений: не были дифференцированы различные типы деменции. Кроме того, исследователи не исключают, что женщины, получавшие заместительную гормональную терапию, имели предрасположенность к развитию как менопаузальных вазомоторных симптомов (например приливов, ночной потливости), так и к развитию деменции.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования влияния менопаузальной гормональной терапии на риск развития деменции. Прежде всего для получения наиболее точных данных следует провести рандомизированные клинические плацебо-контролируемые исследования. Также исследователи из США подчеркнули, что не следует принимать решение о проведении менопаузальной гормональной терапии, основываясь на результатах данного исследования.

Результаты исследования опубликованы в журнале «BMJ».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  05.07.2023

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