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Новости медицины и фармацииДанные исследования: результативность применения тенектеплазы при инсульте

Данные исследования: результативность применения тенектеплазы при инсульте

Опубликовано  09.05.2022

В журнале «The Lancet Neurology» опубликованы данные исследования TASTE-A, в котором сравнивали эффективность применения альтеплазы и тенектеплазы у пациентов с инсультом. Исследование проводили в Мельбурнском мобильном инсультном отделении (Melbourne mobile stroke unit). Для исследования II фазы были отобраны 104 пациента с ишемическим инсультом, которые обратились за медицинской помощью в период «терапевтического окна» (в среднем 4,5 ч от начала появления симптомов). Пациентов рандомизировали для получения различных схем тромболитической терапии. С целью устранения тромба больным вводили альтеплазу (0,9 мг/кг в/в, часто дозы вводили в виде болюса в течение 1 мин и продолжали введение в виде инфузии в течение 1 ч) или тенектеплазы (0,25 мг/кг в/в болюсно) перед транспортировкой в больницу для продолжения лечения.

Средний возраст включенных в исследование пациентов составлял 73 года, а средний балл по шкале инсульта Национального института здравоохранения (National Institutes of Health Stroke Scale — NIHSS) на исходном уровне составлял 8.

Результаты исследования продемонстрировали, что первичная конечная точка, объем участка с нарушенной перфузией,

оцененный при помощи компьютерной томографии, был значительно меньше при применении тенектеплазы (медиана 12 см3), чем при назначении альтеплазы (медиана 35 см3).

У пациентов также наблюдалось более выраженное снижение среднего балла по шкале NIHSS по предварительно заданному вторичному результату эффективности между мобильным инсультным отделением и поступлением в отделение неотложной помощи. Среднее снижение значения при лечении тенектеплазой составило 1 балл по шкале NIHSS по сравнению со средним значением 0 баллов у пациентов, получавших альтеплазу.

Через 90 дней не наблюдалось существенных различий между больными, получавшими тенектеплазу или альтеплазу, по функциональному результату, измеренному по модифицированной шкале Рэнкина.

У пациентов, получавших тенектеплазу, отмечали более высокую вероятность дистальной миграции сгустка в период между первичным обследованием и обследованием в отделении неотложной помощи после лечения (тенектеплаза — 36% по сравнению с альтеплазой — 16%).

Авторы исследования отмечают, что дистальная миграция сгустка отражает частичный или полный тромболизис в исходном месте окклюзии кровеносного сосуда и является визуальным критерием успеха тромболизиса. Они также подчеркнули, что потребность в последующей тромбэктомии после проведения тромболизиса у пациентов с окклюзией крупных сосудов была ниже среднестатистической, что позволяет предположить, что у некоторых больных можно было избежать необходимости в тромбэктомии, если бы тактика лечения включала ранний тромболизис в передвижном инсультном отделении.

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  09.05.2022

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