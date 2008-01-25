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Новости медицины и фармацииДані щодо рівня Т-лімфоцитів можуть бути ефективнішими порівняно з інформацією про антитіла для визначення того, чи перехворіла людина на COVID-19

Дані щодо рівня Т-лімфоцитів можуть бути ефективнішими порівняно з інформацією про антитіла для визначення того, чи перехворіла людина на COVID-19

Опубликовано  23.11.2020

Точне та доступне тестування на наявність вірусів та антитіл має важливе значення для контролю за пандемією COVID-19, і дослідники розглядають Т-лімфоцити як ключовий інструмент для вивчення впливу інфекції та імунітету до неї.

Нове дослідження показало, що новий тест на визначення Т-лімфоцитів виявився ефективнішим, ніж тест на антитіла для виявлення того, чи перехворіла людина на COVID-19.

Попередні результати дослідження продемонстрували, що тест на Т-лімфоцити дозволив виявити 97% (68/70) пацієнтів, які в минулому перехворіли на COVID-19, порівняно з 77% (54/70) тих, які проходили тест на антитіла.

Крім того, виявлено, що Т-клітинна відповідь була більшою у симптоматичних осіб у порівнянні з пацієнтами без симптомів, але не було ніякої кореляції між рівнем антитіл та ступенем тяжкості захворювання. Дослідники відзначають, що це додатково підкреслює чутливість тесту під час визначення того, чи перехворіла людина на COVID-19, навіть у пацієнтів без симптомів.

Тест на Т-лімфоцити, відомий як T-Detect Assay, було розроблено компанією «Adaptive Biotechnologies» зі штаб-квартирою в Сіетлі (США) для використання в лабораторіях.

Раніше велика увага приділялася антитілам, хоча точність тестів на COVID-19 на основі антитіл була суперечливою. Отримані в ході дослідження результати розширюють пул даних стосовно того, що Т-лімфоцити відіграють вирішальну роль у розвитку імунітету до SARS-CoV-2.

За матеріалами medscape.com

Опубликовано  23.11.2020

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