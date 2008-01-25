«CureVac NV», международная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс средств трансформационной терапии на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), объявила о начале введения вакцины CVnCoV для предупреждения COVID-19 медицинским работникам в рамках исследования ІІІ фазы в Клиническом медицинском центре Майнца (University Medical Center Mainz). Целью исследования является оценка безопасности и иммуногенности CVnCoV, вводимого в виде двухдозовой схемы по 12 мкг. Оно следует за эпидемиологическим неинтервенционным исследованием, проведенным с участием медицинских работников из университетской больницы в Майнце.

«На основе этого исследования мы надеемся получить дополнительную информацию об эффективной профилактике COVID-19 в этой уязвимой группе населения», — отметила Лидия Ооствогельс (Lidia Oostvogels), руководитель отдела инфекционных заболеваний. Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование ІІІ фазы включит более 2500 субъектов в возрасте 18 лет и старше, которые ранее участвовали в неинтервенционном исследовании). Он дополняет начавшееся недавно международное исследование ІІb/ІІІ фазы под ключевым названием «HERALD», в рамках которого вакцину CVnCoV исследуют с участием более 35 000 участников.

Исследование ІІІ фазы основано на неинтервенционном исследовании COVID-19 в университетской клинике Майнца с участием 3600 сотрудников больницы, в том числе студентов-медиков и стоматологов. В его рамках изучали распространение (эпидемиологию) COVID-19 в коллективе сотрудников клинической больницы. Основное внимание в нем уделяется скорости появления антител, специфичных для SARS-CoV-2, а также частоте вирусологически подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников больницы.

По материалам curevac.com