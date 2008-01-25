Все аптеки Украины
Новости медицины и фармации«CureVac», ранее только наблюдавшая медиков, будет их вакцинировать

«CureVac», ранее только наблюдавшая медиков, будет их вакцинировать

Опубликовано  24.12.2020

«CureVac NV», международная биофармацевтическая компания, разрабатывающая новый класс средств трансформационной терапии на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК), объявила о начале введения вакцины CVnCoV для предупреждения COVID-19 медицинским работникам в рамках исследования ІІІ фазы в Клиническом медицинском центре Майнца (University Medical Center Mainz). Целью исследования является оценка безопасности и иммуногенности CVnCoV, вводимого в виде двухдозовой схемы по 12 мкг. Оно следует за эпидемиологическим неинтервенционным исследованием, проведенным с участием медицинских работников из университетской больницы в Майнце.

«На основе этого исследования мы надеемся получить дополнительную информацию об эффективной профилактике COVID-19 в этой уязвимой группе населения», — отметила Лидия Ооствогельс (Lidia Oostvogels), руководитель отдела инфекционных заболеваний. Рандомизированное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование ІІІ фазы включит более 2500 субъектов в возрасте 18 лет и старше, которые ранее участвовали в неинтервенционном исследовании). Он дополняет начавшееся недавно международное исследование ІІb/ІІІ фазы под ключевым названием «HERALD», в рамках которого вакцину CVnCoV исследуют с участием более 35 000 участников.

Исследование ІІІ фазы основано на неинтервенционном исследовании COVID-19 в университетской клинике Майнца с участием 3600 сотрудников больницы, в том числе студентов-медиков и стоматологов. В его рамках изучали распространение (эпидемиологию) COVID-19 в коллективе сотрудников клинической больницы. Основное внимание в нем уделяется скорости появления антител, специфичных для SARS-CoV-2, а также частоте вирусологически подтвержденных случаев COVID-19 среди сотрудников больницы.

По материалам curevac.com

Опубликовано  24.12.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости