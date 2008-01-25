COVID-19 и почки: что известно на данный момент?

У значительной части людей с COVID-19, особенно с тяжелой формой данного заболевания, развивается острая почечная недостаточность (ОПН). В данной публикации предлагаем рассмотреть некоторые существующие исследования связи между COVID-19 и здоровьем почек.

Одним из наиболее изученных серьезных осложнений, связанных с COVID-19, является синдром острой дыхательной недостаточности, который развивается, когда пациенты не получают достаточного количества кислорода. Данный синдром может угрожать жизни.

Согласно результатам недавних исследований, у около 30–40% лиц, госпитализированных по поводу COVID-19, отмечают острую дыхательную недостаточность, и около 70% смертельных случаев связаны с этим осложнением.

Однако по мере того, как пандемия продолжается, исследователи находят доказательства того, что COVID-19 также может быть связан с рядом других осложнений. Одним из них является ОПН.

COVID-19 и поражение почек

Когда SARS-CoV-2 поражает клетки, первым шагом вируса является прикрепление к рецепторам ангиотензинпревращающего фермента 2 (angiotensin converting enzyme 2 — ACE-2). Эти рецепторы находятся в клеточных мембранах клеток, выстилающих почки, легкие, желудочно-кишечный тракт, сердце и артерии. Они помогают снизить артериальное давление, регулируя уровень ангиотензина — белка, который повышает артериальное давление за счет сужения кровеносных сосудов.

Некоторые исследования показывают, что SARS-CoV-2 может с большей вероятностью поразить почки, чем другие части тела, потому что экспрессия ACE-2 очень высока в клетках, выстилающих проксимальный каналец. Проксимальный каналец — это основной сегмент почки, ответственный за реабсорбцию воды и питательных веществ из крови.

Как только SARS-CoV-2 попадает в клетки почек, он начинает реплицироваться с помощью клеточного механизма. Клетки часто получают повреждения во время этого процесса.

Кроме того, иммунная система, как только распознает вторгшиеся вирусные частицы, вызывает воспалительную реакцию. Этот ответ может непреднамеренно вызвать дальнейшее повреждение здоровых тканей.

ОПН возникает, когда повреждение почек настолько серьезное, что орган больше не может должным образом фильтровать кровь. Это нарушение приводит к накоплению продуктов жизнедеятельности в крови, что затрудняет работу почек и поддержание баланса жидкости в организме.

ОПН и COVID-19

Результаты исследования, опубликованные в феврале 2021 г., демонстрируют разные данные. Согласно некоторым исследованиям, 4–37% случаев COVID-19 затрагивают почки, а заболеваемость ОПН составляет 50% у госпитализированных пациентов с COVID-19. При этом недавний обзор опровергает этот вывод, отмечая, что ОПН развивается у около 10% людей, госпитализированных с COVID-19.

Однако несколько других исследований сообщают о гораздо более высоких показателях. В исследовании, проведенном в сентябре 2020 г., зафиксировано, что у 81% пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии с COVID-19, развилась ОПН.

Для сравнения, во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 г. исследования показали, что у около 6,7% лиц с диагнозом атипичной пневмонии отмечали ОПН.

Некоторые факторы, по-видимому, повышают риск развития ОПН при COVID-19. Например, значительную роль играет возраст. В недавнем анализе подгруппы пациентов с COVID-19 было отмечено, что ОПН затронула около 12% лиц со средним возрастом более 60 лет. И наоборот, ОПН выявляли только у около 6% людей со средним возрастом менее 60 лет.

У лиц с уже существующим заболеванием почек или другими хроническими болезнями, такими как артериальная гипертензия, сахарный диабет, патология сердца и ожирение, также отмечают более высокий риск развития осложнений COVID-19.

Расовое неравенство

Многие исследования показали, что расовая и этническая принадлежность могут влиять на вероятность развития ОПП при COVID-19. Согласно результатам обзора, 7% людей из Азии с COVID-19 испытывали ОПП, в то время как среди лиц неазиатского происхождения данный показатель составил 15%.

Исследование, проведенное в Нью-Йорке, в котором участвовали 5449 человек, госпитализированных с COVID-19, показало, что у представителей негроидной расы на 23% выше вероятность развития ОПП, по сравнению с европеоидной (после поправки на другие факторы здоровья).

Исходы для пациентов

Основываясь на данных доступных исследованиях, ученые предполагают, что ОПП резко повышает риск развития тяжелой формы COVID-19 и смерти. Причина этого, вероятно, заключается в том, что ОПП ослабляет иммунную систему и вызывает дисбаланс жидкости, накопление продуктов жизнедеятельности в крови и в конечном итоге приводит к органной недостаточности.

Согласно результатам недавнего метаанализа, ОПП при COVID-19 связано с 13-кратным повышением риска смерти.

По данным исследования, проведенного в октябре 2020 г., 48% людей с ОПП, которые находились в отделении интенсивной терапии с COVID-19, умерли в больнице. Кроме того, 56% пациентам с повреждением почек требовался диализ.

В недавних сообщениях из Китая утверждается, что развитие ОПП при COVID-19 в больнице повышает риск смерти в 5 раз. Однако авторы исследования отмечают, что показатели ОПП в западных странах намного выше.

По материалам medicalnewstoday.com,

иллюстрация kidneynews.org