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Новости медицины и фармацииCOVID-19: риск развития неврологических и психических заболеваний

COVID-19: риск развития неврологических и психических заболеваний

Опубликовано  13.04.2021

С самого начала пандемии COVID-19 высказывались опасения касательно того, что у выздоровевших пациентов могут отмечать повышенный риск развития неврологических и психических заболеваний.

Также существовали доказательства того, что болезнь может поражать центральную нервную систему.

В ноябре 2020 г. наблюдательное исследование, проведенное учеными из Оксфордского университета (University of Oxford) в Великобритании, продемонстрировало, что у выздоровевших пациентов был повышенный риск развития расстройств настроения и тревоги в течение 3 мес после диагностирования COVID-19.

Те же исследователи использовали медицинские записи более чем 236 000 пациентов из США, чтобы оценить риски развития у них неврологических и психических заболеваний в течение 6 мес после установления диагноза COVID-19. У участников исследования диагностировали COVID-19 в период с 20 января по 13 декабря 2020 г.

Согласно оценкам ученых, общая распространенность неврологических или психических диагнозов среди участников исследования составила 34%.

Наиболее распространенными диагнозами были: тревожные расстройства (17%), расстройства настроения (14%), злоупотребления психоактивными веществами (7%) и бессонница (5%).

Частота неврологических расстройств была ниже: 2,1% участников перенесли ишемический инсульт, 0,7% — деменцию и 0,6% — кровоизлияние в мозг.

При этом у тех пациентов, которые перенесли более тяжелую форму COVID-19, отмечали более высокий риск развития неврологических и психических заболеваний

Результаты данного исследования были опубликованы в издании «The Lancet PsychiatryTrusted Source».

По материалам theconversation.com,

фото www.cnbc.com

Опубликовано  13.04.2021

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