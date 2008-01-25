Як показали попередні результати дослідження, представлені на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society International Congress), у багатьох пацієнтів, які заразилися COVID-19, дисфункцію легень виявляють через 12 тиж після виписки з лікарні.

Дослідники з Австрії спостерігали за 86 пацієнтами, яких було госпіталізовано з COVID-19 у середньому на 13 днів, і відстежували їх симптоми та респіраторну функцію через 6 і 12 тиж після виписки.

Через 6 тиж 47% пацієнтів все ще відчували задишку, а 15% все ще кашляли. Через 12 тиж ці симптоми зберігалися у 39 і 15% пацієнтів відповідно.

У деяких хворих відмічали стійке ураження легень через 6 тиж: 23% мали на 80% менший об’єм форсованого видиху за 1 с порівняно з нормою, а у 28% значення форсованої життєвої ємності легень було на 80% нижче за норму. Через 12 тиж ці показники знизилися до 21 і 19% відповідно. Патологічні результати комп’ютерної томографії були виявлені у 88% пацієнтів на 6-му і у 56% — на 12-му тижні.

«Результати цього дослідження демонструють важливість впровадження структурованого подальшого догляду за пацієнтами з тяжкою інфекцією COVID-19», — наголосила провідний автор дослідження Сабіна Саханік (Sabina Sahanic).

За матеріалами pharmaceutical-journal.com