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Новости медицины и фармацииCOVID-19 пока не оказал существенного влияния на оценку ожидаемой продолжительности жизни французов

COVID-19 пока не оказал существенного влияния на оценку ожидаемой продолжительности жизни французов

Опубликовано  11.11.2020

Почему COVID-19 в «первую волну» мало повлиял на продолжительность жизни французов? На первый взгляд, это удивительно, потому что фиксируют значительное количество летальных исходов в связи с COVID-19. Так, по состоянию на 7 ноября таковых во Франции зафиксировано 40 169, в том числе около 30 000 — во время «первой волны» и еще около 10 000 — «второй».

Однако, как это ни парадоксально, на ожидаемую продолжительность жизни вряд ли повлияет избыточная смертность, связанная с эпидемией, по крайней мере, в начале года. Оценка «первой волны» (с 1 марта по 31 мая), представленная сотрудниками Института демографических исследований (Institut d’études démographiques — INED) свидетельствует о снижении данного показателя на 0,1 года для женщин (с 85,6 года в 2019 г. до 85,5 года) и 0,2 года для мужчин (79,5 года вместо 79,7 года). Исследователи напоминают, что «ожидаемая продолжительность жизни» — это не прогноз, а констатация текущей ситуации. Его расчет состоит в оценке среднего возраста летальных исходов, наблюдаемых в данный момент времени (например первая половина 2020 г.). «Ожидаемой» продолжительность жизни при рождении считается при том условии, что существующие социально-медицинские условия сохранятся в будущем.

Рисунок
Все случаи смерти, переданные в электронном или бумажном виде мэриями в Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Institut national de la statistique et des études économiques — INSEE). Учитывая крайние сроки передачи и обработки, INSEE публикует информацию о случаях смерти до 26 октября. Эти данные предварительные.

Смертность в 2020 г. выше, чем в 2019 г.?

За первые 5 мес 2020 г. было зарегистрировано 287 000 случаев смерти «от всех причин» против 270 000 в 2019 г., или на 17 000 больше, в том числе, 29 000 случаев смерти вследствие COVID-19. На данный момент «первая волна» мало повлияла на ожидаемую продолжительность жизни, которая в последнее время (особенно в 2008, 2012 и 2015 г.) и без этого имела тенденцию к снижению. Исследователи INED выдвинули несколько объяснений. Первое — это возраст жертв вируса, 82% из которых старше 70 лет; само собой разумеется, что чем выше возраст при летальном исходе, тем меньше это влияет на продолжительность жизни населения. Кроме того, разница в 12 000 между 29 000 случаев смерти от COVID и общей избыточной смертностью, составляющей 17 000, имеет три причины. Прежде всего, менее серьезной, чем годом ранее, была эпидемия сезонного гриппа, обусловившая примерно на 10 000 случаев смерти меньше. Второе объяснение: некоторые жертвы COVID-19 были уязвимыми людьми, которые в любом случае умерли бы в период с марта по май 2020 г. или немного позже, если бы не эпидемия. Поэтому они умерли «вместе с COVID-19», а не от «COVID-19». На своем жаргоне демографы говорят об «эффекте уборки урожая» или «смещении смертности», как это наблюдалось во время волны тепла в августе 2003 г., а затем было компенсировано снижением смертности. В качестве объяснения упоминают также сравнительно небольшой масштаб эпидемии гриппа в этом году и прочие косвенные эффекты локдауна (среди прочего — смертность на дорогах). Считается, что без ограничительных мер ожидаемое сокращение продолжительности жизни было бы намного больше.

Факт остается фактом, пишет «Le Figaro»: эпидемия, сколь бы драматичной она ни была, не нарушит демографические показатели в той же степени, как испанский грипп 1919 г. или СПИД в 1980-х и 1990-х годах во Франции и во всем мире.

Волна тепла в 2003 г. унесла жизни 15 000 человек

Параллели между названными событиями проводят в бюллетене INSEE. Так, за последние 20 лет в материковой Франции два события привели к резкому увеличению количества случаев смерти: волна тепла летом 2003 г. и COVID-19 весной 2020 г. В обоих случаях рост смертности от всех причин коснулся в основном лиц пожилого возраста. Во время эпизода COVID-19 избыточная смертность превысила на 12 000 человек наблюдавшуюся во время волны тепла (около 27 000 дополнительных случаев смерти в период с 10 марта по 8 мая 2020 г. против 15 000 в период с 1 августа по 24 августа 2003 г.). Данное различие объясняется увеличением численности населения старших возрастных групп в период с 2003 по 2020 г., а также продолжительностью эпидемии (60 дней против 24 дней аномальной жары). Однако в 2003 г. количество случаев смерти в день было намного выше.

Ежегодные потери в связи с гриппом — около 10 000 человек

Служба общественного здравоохранения (Santé publique France) дает оценку количества случаев смерти, которые можно отнести к последствиям гриппа, на уровне около 70% всей «избыточной смертности». Фактически грипп — не единственная зимняя эпидемия, и моделирование стало возможным благодаря многократным наблюдениям в течение многих лет за течением эпидемий гриппа и прочих инфекций, в частности, гастроэнтерита. Из этих наблюдений следует широко используемая цифра, согласно которой ежегодно во Франции грипп убивает в среднем 10 000 человек: около 8000 в 2019 г., 13 000 в 2018 г., 14 500 в 2017 г.

Помимо небольшой эпидемии гриппа в этом году и косвенных эффектов (среди прочего, на смертность на дорогах), падение продолжительности жизни, связанное только с COVID, составило бы около 0,5 года — «гораздо более необычная потеря». Напротив, демографы цитируют исследование Реннского университета от 22 апреля, показывающее, что «эти исключительные меры позволили сократить количество случаев смерти от COVID-19 на 83%» и что «без заключения ожидаемое сокращение продолжительности жизни, безусловно, было бы намного больше».

Иммигранты страдают больше

Для людей, родившихся в Европе, а также Америке или Океании, рост смертности близок к тому, который наблюдается среди людей, родившихся во Франции, отмечает INSEE. Самый высокий прирост случаев смерти отмечен для людей, родившихся в Африке (+54% для лиц, родившихся в Магрибе (Марокко, Алжир, Тунис и Ливия), +114% для родившихся в другой африканской стране) или в Азии (+91%).

Что касается объясняющих факторов, их три, и они частично совпадают с таковыми для всего населения Франции. Прежде всего, концентрация иммигрантов особенно высока в густонаселенных муниципалитетах. Во-вторых, они занимают «в среднем более тесное жилье». Третий фактор: «более частое использование общественного транспорта и занятость в сферах, не ограниченных во время сдерживания». Четвертый возможный фактор — состояние здоровья или доступ к медицинской помощи. Отметим, что указанные закономерности в том или ином виде наблюдают повсюду в Европе. Преимущественное поражение «структурно слабых» стран и регионов также обращает на себя внимание.

*Guillot M.,  Khlat M. (2020) Épidémie de Covid-19 : quel impact sur l’espérance de vie en France? The Conversation. ffhal-02888909f

По материалам insee.fr; hal.archives-ouvertes.fr; lefigaro.fr

Опубликовано  11.11.2020

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