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Новости медицины и фармацииCOVID-19: новое исследование подчеркивает потенциальную роль диеты

COVID-19: новое исследование подчеркивает потенциальную роль диеты

Опубликовано  11.06.2021

Для некоторых людей COVID-19 является опасным для жизни заболеванием, а для других — лишь кратковременным недомоганием. В некоторой степени это связано с сопутствующими заболеваниями человека. Однако почему SARS-CoV-2 так по-разному проявляется у разных людей, остается загадкой.

Некоторые данные указывают на то, что это может быть связано с диетой человека, и новое исследование в 6 странах с участием медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с COVID-19, предоставляет новые поразительные доказательства.

Медицинские работники, придерживающиеся растительного рациона, на 73% реже заболевают COVID-19 от умеренной до тяжелой степени, а те, кто следует растительной диете или с включением рыбы, на 59% реже серьезно заболевают.

Авторы исследования пишут: «Наши результаты показывают, что здоровая диета, богатая питательными веществами, может рассматриваться как защита от тяжелой формы COVID-19».

Исследование опубликовано в журнале «BMJ Nutrition, Prevention & Health».

Врачи и медсестры на передовой

Исследователи опросили 2884 врача и медсестры, которые работают с людьми, зараженными SARS-CoV-2. Это были участники из США, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Германии. Опрос был разработан, чтобы выявить «связь между диетой и инфекцией COVID-19, тяжестью и продолжительностью симптомов».

Из всей группы 2316 участников не испытывали никаких симптомов COVID-19 и не имели положительных результатов теста на вирус. Эти люди служили контрольной группой исследования.

У остальных 568 человек либо были симптомы, соответствующие COVID-19, либо положительный тест. Из них 138 человек сообщили о COVID-19 от умеренной до тяжелой степени тяжести. У остальных были только легкие или очень легкие формы заболевания.

В своем анализе исследователи учли возраст, этническую принадлежность, профессию, массу тела, индекс массы тела, сопутствующие заболевания и образ жизни, включая курение и уровень физической активности.

Ученые попросили участников выбрать из 11 вариантов диет ту, которая наиболее точно отражает их рацион за последний год. Затем исследователи создали модели питания, объединив выбор участников в группы, такие как цельная пища; растительная диета; вегетарианский рацион; пескетарианская диета.

По сравнению с теми, кто придерживается растительной диеты, у людей, которые сообщили о низкоуглеводной и высокобелковой диете, вероятность развития умеренных и тяжелых симптомов COVID-19 в 4 раза выше.

Хотя исследование указывает на корреляцию между этими диетами и тяжестью COVID-19, оно не устанавливает причинно-следственную связь.

На этот счет Кристин Киркпатрик (Kristin Kirkpatrick), диетолог из Кливлендской клиники (Cleveland Clinic), США, отмечает: «Такая корреляция может быть вызвана тем, что растительные и пескатарианские (без мяса теплокровных) паттерны также связаны со снижением противовоспалительных маркеров. Другие исследования показали, что ухудшение симптомов COVID-19 может иметь какое-то отношение к воспалительным факторам».

Исследование дает основания предположить, что питательными веществами, которые входят в состав растительной диеты и которые могут помочь людям с COVID-19, являются фитохимические вещества, такие как полифенолы и каротиноиды, а также минералы и витамины, поддерживающие здоровье иммунной системы.

«Я считаю, что любая диета, включающая богатые питательными веществами компоненты, действительно может помочь смягчить ряд хронических состояний. Это ясно видно из более чем десятилетних данных», — подчеркнула К. Киркпатрик.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  11.06.2021

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