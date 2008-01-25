COVID-19 неконтролируемо распространяется по стране
Страны разрабатывают меры сдерживания
Европейские столицы — Мадрид, Париж, а теперь и Берлин переходят к режимам жестких ограничений. Реализовывать их гораздо труднее, чем весной: в Мадриде, например, по конституционным причинам пока удалось оспорить ограничение свобод (запрет покидать район проживания), но правительство все равно вводит чрезвычайное положение. В Париже закрыли бары, спортивные и фитнес-клубы, ограничили работу ресторанов и посещение торговых центров и обсуждают введение комендантского часа. Но при этом в больницах уже реализуют «белый план» (plan blanc), в соответствии с которым откладывают плановые госпитализации.
Федеральный канцлер Ангела Меркель и мэры 11 крупных городов Германии 9 октября согласовали дальнейшие меры по сдерживанию COVID-19. Так, если число новых случаев превысит 50 на 100 тыс. жителей в течение 7 дней, должны быть введены расширенные требования к маскам, ограничения на контакты в общественных местах и, при необходимости, введены комендантский час и ограничения на продажу алкоголя. Если повышение не остановится в течение 10 дней, «дальнейшие целенаправленные меры ограничения неизбежны». В Берлине большинство магазинов, а также все рестораны и бары не смогут работать с 23:00 до 6:00, начиная с 10 и как минимум до 31 октября. Между тем, берлинская «Charité» готовится к новому увеличению числа тяжелобольных пациентов с COVID-19. Как отметил ее эксперт Кристиан Дростен (Christian Drosten), уровень летальности в расчете на всех зараженных, а не только зарегистрированных, составляет в стране «порядка 1% или даже немного больше», то есть примерно в 20 раз превышает таковой при сезонном гриппе. Плановые вмешательства и обследования в клинике будут отложены или приостановлены, хотя даже с теми, что были запланированы на март, справиться еще не удалось.
Пагубные результаты непоследовательной и несогласованной политики на фоне недостаточной доступности медицинской помощи наблюдают на примере США, где количество случаев смерти от COVID-19 превысило 200 тыс., причем с марта 2020 г. среди других причин смерти от COVID-19 по количеству умерших в понедельной отчетности не опускается ниже 3-го места, а в середине апреля даже выходил на 1-е. Такая статистика опубликована 8 октября на портале www.scientificamerican.com.
В отличие от стран, где лабораторные службы имели значительный резерв мощности еще в начале пандемии, Украина с большим трудом еще только развертывает их. Поэтому о динамике распространения инфекционного процесса в нашей стране судить трудно, и понятно, что в сферу ответственности общеевропейского надзорного органа мы тоже не входим.
В ожидании «евросветофора» и 13-й оценки рисков
Последние три обновления «Оценок рисков» (Risk assessments) появлялись примерно с месячным интервалом, следовательно, через 1–2 нед можно ожидать выхода 13-го обновления. На следующей неделе ожидают также появления общеевропейских критериев опасности. Пока с оперативной информацией можно знакомиться на новом усовершенствованном дашборде Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC), посвященном пандемической ситуации с COVID-19. С его помощью можно, в частности, узнать об оценках уровня передачи инфекции в странах и регионах Европейского Союза (ЕС)/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании. Данный уровень имеет три градации:
1) общественное распространение, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), означающее:
- большое количество случаев, не связанное с идентифицируемыми цепочками распространения;
- значительное количество инфицированных, выявляемое при популяционном лабораторном надзоре (sentinel lab surveillance);
- множество не связанных между собой кластеров в различных частях страны/региона;
2) кластеры случаев: страны/регионы/территории, регистрирующие случаи, связанные по времени, географической привязке и/или источнику;
3) спорадические случаи: страны/регионы/территории с 1 и более случаями, импортированными или локальными.
Так, на прошедшей 40-й неделе к странам/регионам/территориям с общественным распространением COVID-19 отнесли, к примеру, Францию с ее островом Корсика (а также соседние страны Бенилюкса), но не Испанию (с единичными соседними французскими провинциями) или итальянскую Сардинию, лежащую чуть южнее Корсики (рис. 1).
Большинство чешских, румынских и венгерских регионов классифицированы как имеющие общественное распространение COVID-19, Болгарии — кластерное, а относительно Польши (как и Швеции с Великобританией) указывают на отсутствие данных для такой оценки. Украина среди стран, подвергающихся оценке, не фигурирует.
Среди «красных пятен» на карте Европы есть и наши
Даже имея ограниченные возможности тестирования, Украина демонстрирует очень тревожное положение с заболеваемостью. Об этом можно судить по дашборду Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (рис. 2). А если учесть охват тестированием по отношению к распространенности заболевания, ситуация еще более серьезная. По доле положительных среди всех проведенных тестов наша страна, как и месяц тому назад, занимает последнее в регионе место с показателем 16,7%, не уступая Чехии (14%), Нидерландам (12,4%), Румынии (11,8%) и Венгрии (10,2%) (рис. 3).
от их общего количества, выполненного за 7 дней по состоянию на 7.10.2020 г. (ourworldindata.org)
По данным, открыто публикуемым Центром общественного здоровья МЗ Украины, мы можем детальнее оценить данный показатель по состоянию на 30 сентября (более свежие данные еще не опубликованы). Итак, что мы видим в разрезе областей (для полноты картины добавили информацию о заболеваемости (с учетом сроков выполнения тестов следовало бы использовать показатель 2-недельной давности, но гораздо интереснее увидеть свежие данные)?
Как представлено на рис. 4, по уровню заболеваемости показатели областей составляют от 9 до 124 на 100 тыс. населения (8 октября). По данным недельной (от 30 сентября) давности, показатель охвата тестированием за 7 дней из расчета на 100 тыс. жителей Киева (1482) в 3,5 раза превышает общеукраинский (452). Общее количество тестов на COVID-19, проведенных в нашей стране (57,7 на 1 тыс. населения) существенно уступает даже самому низкому — болгарскому (80,9). В остальных европейских странах он существенно выше (ourworldindata.org).
Инфекция распространяется
О том, что в повышении показателей ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 играет роль не только увеличение масштабов тестирования, но и реальный рост заболеваемости, свидетельствует увеличение доли положительных тестов среди всех проведенных. Так, судя по официальным данным, с 23 по 30 сентября доля положительных тестов в стране за предшествующий 7-дневный период увеличилась с 16,6 до 19,1% (таблица). При этом выполняемых повторно среди них относительно немного. Так, общая оценка затруднена, но, к примеру, в Киеве 30 сентября из 8 тыс. только 2% помечены как «ретестирование».
Таблица. Доля позитивных тестов за предшествующий 7-дневный период в регионах Украины 23 и 30 сентября 2020 г. (красным выделены показатели, превышающие 25%) (по phc.org.ua)
|Регионы
|Доля, % 30.09
|Доля, % 23.09
|Винницкая
|15
|11
|Волынская
|36
|30
|Днепропетровская
|14
|12
|Донецкая
|18
|12
|Житомирская
|27
|18
|Закарпатская
|19
|13
|Запорожская
|21
|12
|Ивано-Франковская
|16
|18
|Киевская
|14
|12
|Кировоградская
|6
|5
|Львовская
|15
|16
|Луганская
|6
|5
|Николаевская
|19
|19
|Одесская
|19
|18
|Полтавская
|17
|11
|Ровенская
|13
|15
|Сумская
|28
|20
|Тернопольская
|27
|33
|Харьковская
|36
|29
|Херсонская
|7
|4
|Хмельницкая
|34
|31
|Черкасская
|13
|6
|Черновицкая
|28
|26
|Черниговская
|33
|20
|Киев
|17
|16
|Всего
|19
|17
«Google»: уровень мобильности украинцев — почти «базовый»?
Известно, что среди наших сограждан многие живут с нераспознанными, нелеченными и некомпенсированными хроническими заболеваниями. В случае инфицирования COVID-19 они подвержены высокому риску госпитализации и будут нуждаться в огромном количестве ресурсов. В этой ситуации даже те граждане, индивидуальный риск тяжелых последствий COVID-19 которых невысок, могут не получить медицинскую помощь в экстренной ситуации или своевременно не диагностировать отклонения в состоянии здоровья из-за загруженности лечебных учреждений. В качестве предостережения хотим представить вниманию читателей свежий, не получивший должной интерпретации факт относительно количества умерших в июне за несколько последних лет (рис. 6). При этом за три весенних месяца и второй летний подобных отклонений не выявлено. Что это, если не последствия отложенных вмешательств и нерешенных проблем со здоровьем?
Как в нашей стране обстоят дела относительно контактов с людьми, не проживающими в одном домохозяйстве? Судя по данным «Google» о передвижении жителей (связанные с методом ограничения понятны: во многих случаях различить место работы и отдыха невозможно), активность посещения различных мест городской инфраструктуры в нашей стране и, в частности, Киевской городской агломерации, практически не отличается от контрольных значений (рис. 5), чего не наблюдалось весной и даже летом. В то же время наученные горьким опытом испанцы, например, сократили посещение мест развлечений (торговых центров и т.д.) и пользование общественным транспортом на треть, французы — на 20%, итальянцы — немного меньше. Израильтяне в условиях жестких ограничительных мер — почти на 60%. Очевидно, от каждого из нас требуется гораздо больше усилий в противостоянии болезни.
по материалам ecdc.europa.eu; comunidad.madrid; elmundo.es;
ourworldindata.org; phc.org.ua; google.com/covid19/mobility
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