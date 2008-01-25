COVID-19 неконтролируемо распространяется по стране

Мы только развертываем лабораторную службу, у нас мало эпидемиологов, разрозненная и слабая стационарная сеть… Масштаб распространения COVID-19 нам неизвестен, отслеживать цепочки распространения некому. Об этом свидетельствует, в частности, показатель «положительности» тестирований недельной давности (более свежих официальных данных еще нет) — почти 20%, а в некоторых областях — до 36%. Уровень заболеваемости в ряде населенных пунктов расценивают как знак «красного» уровня эпидемиологической опасности, а показатели загруженности многих лечебных учреждений — как достигающие критических значений. Поскольку информацию по многим из этих параметров в открытых источниках не обновляют уже около недели, мы можем только констатировать тревожные тенденции и ждать свежих данных. Информацию о количестве заболевших COVID-19 в режиме реального времени можно получать при помощи интерактивного дашборда Центра системных исследований и инженерии при Университете Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University).

Страны разрабатывают меры сдерживания

Европейские столицы — Мадрид, Париж, а теперь и Берлин переходят к режимам жестких ограничений. Реализовывать их гораздо труднее, чем весной: в Мадриде, например, по конституционным причинам пока удалось оспорить ограничение свобод (запрет покидать район проживания), но правительство все равно вводит чрезвычайное положение. В Париже закрыли бары, спортивные и фитнес-клубы, ограничили работу ресторанов и посещение торговых центров и обсуждают введение комендантского часа. Но при этом в больницах уже реализуют «белый план» (plan blanc), в соответствии с которым откладывают плановые госпитализации.

Федеральный канцлер Ангела Меркель и мэры 11 крупных городов Германии 9 октяб­ря согласовали дальнейшие меры по сдерживанию COVID-19. Так, если число новых случаев превысит 50 на 100 тыс. жителей в течение 7 дней, должны быть введены расширенные требования к маскам, ограничения на контакты в общественных местах и, при необходимости, введены комендантский час и ограничения на продажу алкоголя. Если повышение не остановится в течение 10 дней, «дальнейшие целенаправленные меры ограничения неизбежны». В Берлине большинство магазинов, а также все рестораны и бары не смогут работать с 23:00 до 6:00, начиная с 10 и как минимум до 31 октября. Между тем, берлинская «Charité» готовится к новому увеличению числа тяжелобольных пациентов с COVID-19. Как отметил ее эксперт Кристиан Дростен (Christian Drosten), уровень летальнос­ти в расчете на всех зараженных, а не только зарегистрированных, составляет в стране «порядка 1% или даже немного больше», то есть примерно в 20 раз превышает таковой при сезонном гриппе. Плановые вмешательства и обследования в клинике будут отложены или приостановлены, хотя даже с теми, что были запланированы на март, справиться еще не удалось.

Пагубные результаты непоследовательной и несогласованной политики на фоне недостаточной доступности медицинской помощи наблюдают на примере США, где количество случаев смерти от COVID-19 превысило 200 тыс., причем с марта 2020 г. среди других причин смерти от COVID-19 по количеству умерших в понедельной отчетности не опускается ниже 3-го места, а в середине апреля даже выходил на 1-е. Такая статистика опубликована 8 октября на портале www.scientificamerican.com.

В отличие от стран, где лабораторные службы имели значительный резерв мощнос­ти еще в начале пандемии, Украина с большим трудом еще только развертывает их. Поэтому о динамике распространения инфекционного процесса в нашей стране судить трудно, и понятно, что в сферу ответственности общеевропейского надзорного органа мы тоже не входим.

В ожидании «евросветофора» и 13-й оценки рисков

Последние три обновления «Оценок рис­ков» (Risk assessments) появлялись примерно с месячным интервалом, следовательно, через 1–2 нед можно ожидать выхода 13-го обновления. На следующей неделе ожидают также появления общеевропейских критериев опасности. Пока с оперативной информацией можно знакомиться на новом усовершенствованном дашборде Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control — ECDC), посвященном пандемичес­кой ситуации с COVID-19. С его помощью можно, в частности, узнать об оценках уровня передачи инфекции в странах и регионах Европейского Союза (ЕС)/Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании. Данный уровень имеет три градации:

1) общественное распространение, согласно определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), означающее:

большое количество случаев, не связанное с идентифицируемыми цепочками распространения;

значительное количество инфицированных, выявляемое при популяционном лабораторном надзоре (sentinel lab surveillance);

множество не связанных между собой клас­теров в различных частях страны/региона;

2) кластеры случаев: страны/регионы/территории, регистрирующие случаи, связанные по времени, географической привязке и/или источнику;

3) спорадические случаи: страны/регионы/территории с 1 и более случаями, импортированными или локальными.

Так, на прошедшей 40-й неделе к странам/регионам/территориям с общественным распространением COVID-19 отнесли, к примеру, Францию с ее островом Корсика (а также соседние страны Бенилюкса), но не Испанию (с единичными соседними французскими провинция­ми) или итальянскую Сардинию, лежащую чуть южнее Корсики (рис. 1).

Рис. 1 Уровень распространения COVID-19 на 40-й неделе согласно поступившим из ЕС/ЕЭЗ и Великобритании данным

Большинство чешских, румынских и венгерских регионов классифицированы как имеющие общественное распространение COVID-19, Болгарии — кластерное, а относительно Польши (как и Швеции с Великобританией) указывают на отсутствие данных для такой оценки. Украина среди стран, подвергающихся оценке, не фигурирует.

Среди «красных пятен» на карте Европы есть и наши

Даже имея ограниченные возможности тестирования, Украина демонстрирует очень тревожное положение с заболеваемостью. Об этом можно судить по дашборду Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (рис. 2). А если учесть охват тестированием по отношению к распространеннос­ти заболевания, ситуация еще более серьезная. По доле положительных среди всех проведенных тестов наша страна, как и месяц тому назад, занимает последнее в регио­не место с показателем 16,7%, не уступая Чехии (14%), Нидерландам (12,4%), Румынии (11,8%) и Венгрии (10,2%) (рис. 3).

Рис. 2 Фрагмент карты с оценкой уровня 7-дневной заболеваемости в странах Европейского региона по состоя­нию на 7 октября (WHO European Region COVID19 Subnational Explorer)

Рис. 3 Доля позитивных результатов тестов на COVID-19 от их общего количества, выполненного за 7 дней по состоянию на 7.10.2020 г. (ourworldindata.org)

По данным, открыто публикуемым Цент­ром общественного здоровья МЗ Украины, мы можем детальнее оценить данный показатель по состоя­нию на 30 сентября (более свежие данные еще не опубликованы). Итак, что мы видим в разрезе областей (для полноты картины добавили информацию о заболеваемости (с учетом сроков выполнения тестов следовало бы использовать показатель 2-недельной давности, но гораздо интереснее увидеть свежие данные)?

Как представлено на рис. 4, по уровню заболеваемости показатели областей составляют от 9 до 124 на 100 тыс. населения (8 октября). По данным недельной (от 30 сентября) давности, показатель охвата тестированием за 7 дней из расчета на 100 тыс. жителей Киева (1482) в 3,5 раза превышает общеукраинский (452). Общее количество тестов на COVID-19, проведенных в нашей стране (57,7 на 1 тыс. населения) существенно уступает даже самому низкому — болгарскому (80,9). В остальных европейских странах он существенно выше (ourworldindata.org).

Рис. 4 «7-дневная» заболеваемость в областях Украины (данные ВОЗ 8 октября), а также количество тестирований на 100 тыс. населения по состоянию на 30 сентября за предшествующие 7 дней; названия областей, где доли позитивных тестов за этот период превышают 25%, выделены красным) (по phc.org.ua)

Рис. 5 Динамика посещений ресторанов, кафе, торговых центров, музеев, библиотек и кинотеатров в Украине по данным Google по отношению к базовому уровню

Инфекция распространяется

О том, что в повышении показателей ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 играет роль не только увеличение масштабов тестирования, но и реальный рост заболеваемости, свидетельствует увеличение доли положительных тестов среди всех проведенных. Так, судя по официальным данным, с 23 по 30 сентября доля положительных тестов в стране за предшествующий 7-дневный период увеличилась с 16,6 до 19,1% (таблица). При этом выполняемых повторно среди них относительно немного. Так, общая оценка затруднена, но, к примеру, в Киеве 30 сентября из 8 тыс. только 2% помечены как «ретестирование».

Таблица. Доля позитивных тестов за предшествующий 7-дневный период в регионах Украины 23 и 30 сентября 2020 г. (красным выделены показатели, превышающие 25%) (по phc.org.ua)

Регионы Доля, % 30.09 Доля, % 23.09 Винницкая 15 11 Волынская 36 30 Днепропетровская 14 12 Донецкая 18 12 Житомирская 27 18 Закарпатская 19 13 Запорожская 21 12 Ивано-Франковская 16 18 Киевская 14 12 Кировоградская 6 5 Львовская 15 16 Луганская 6 5 Николаевская 19 19 Одесская 19 18 Полтавская 17 11 Ровенская 13 15 Сумская 28 20 Тернопольская 27 33 Харьковская 36 29 Херсонская 7 4 Хмельницкая 34 31 Черкасская 13 6 Черновицкая 28 26 Черниговская 33 20 Киев 17 16 Всего 19 17

«Google»: уровень мобильности украинцев — почти «базовый»?

Известно, что среди наших сограждан многие живут с нераспознанными, нелеченными и некомпенсированными хроническими заболеваниями. В случае инфицирования COVID-19 они подвержены высокому риску госпитализации и будут нуждаться в огромном количестве ресурсов. В этой ситуации даже те граждане, индивидуальный риск тяжелых последствий COVID-19 которых невысок, могут не получить медицинскую помощь в экстренной ситуации или своевременно не диагностировать отклонения в состоянии здоровья из-за загруженности лечебных учреждений. В качестве предостережения хотим представить вниманию читателей свежий, не получивший должной интерпретации факт относительно количества умерших в июне за несколько последних лет (рис. 6). При этом за три весенних месяца и второй летний подобных отклонений не выявлено. Что это, если не последствия отложенных вмешательств и нерешенных проб­лем со здоровьем?

Рис. 6 Количество умерших за июнь 2017–2020 гг. (Госстат Украины)

Как в нашей стране обстоят дела относительно контактов с людьми, не проживающими в одном домохозяйстве? Судя по данным «Google» о передвижении жителей (связанные с методом ограничения понятны: во многих случаях различить место работы и отдыха невозможно), активность посещения различных мест городской инфраструктуры в нашей стране и, в частности, Киевской городской агломерации, практически не отличается от контрольных значений (рис. 5), чего не наблюдалось весной и даже летом. В то же время наученные горьким опытом испанцы, например, сократили посещение мест развлечений (торговых центров и т.д.) и пользование общественным транспортом на треть, французы — на 20%, итальянцы — немного меньше. Израильтяне в условиях жестких ограничительных мер — почти на 60%. Очевидно, от каждого из нас требуется гораздо больше усилий в противостоянии болезни.