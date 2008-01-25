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Новости медицины и фармацииCOVID-19: модифікований білок може допомогти прискорити виробництво вакцин

COVID-19: модифікований білок може допомогти прискорити виробництво вакцин

Опубликовано  29.07.2020

Як і інші віруси, SARS-CoV-2 містить шиповидний білок, який допомагає йому проникати і заражати раніше здорові клітини. Однак вчені можуть використати цей білок-шип у розробці вакцини проти SARS-CoV-2, щоб «навчити» імунну систему людини розпізнавати вірус і боротися з ним.

Нещодавно група дослідників з Університету Техасу (University of Texas) створила версію шиповидного білка SARS-CoV-2, яка, на їхню думку, може допомогти швидше розповсюдити вакцину серед більшої кількості людей.

«Залежно від типу вакцини ця поліпшена версія шиповидного білка може зменшити розмір кожної дози або прискорити виробництво вакцини. У будь-якому випадку це може означати, що більше пацієнтів отримають доступ до вакцин», — зазначив старший автор дослідження Джейсон Маклеллан (Jason McLellan), доцент кафедри молекулярної біології.

Д. Маклеллан і його колеги представили результати своєї роботи й описали інноваційний білок, який вони назвали HexaPro, у дослідженні, що опубліковано в журналі «Science».

Отримання більш стабільного шиповидного білка

Команда вчених описала 100 модифікацій шиповидного білка, які, на їхню думку, могли б генерувати кінцевий стабілізований білок SARS-CoV-2.

Коли дослідники включили кожну зі 100 модифікованих версій шиповидного білка в різні культури клітин людини, вони визначили 26 найбільш стабільних з них. Далі вчені відібрали 4 модифікації і сформували остаточний стабілізований шиповидний білок HexaPro. Коли дослідники ввели цей новий білок у клітини людини, вони виявили, що для нього характерна в 10 разів вища експресія білка, ніж в оригіналі.

Вчені пояснюють, що такий високий рівень стабільності цього білка може полегшити його зберігання і транспортування.

Дослідники також вважають, що він більш стійкий до теплового впливу і зберігає свою форму під час зберігання при кімнатній температурі або при багаторазовому заморожуванні та відтаванні.

Тож, теоретично цей стабілізований шиповидний білок SARS-CoV-2 може стати бажаним кандидатом для включення в експериментальні вакцини проти нового коронавірусу, оскільки його стабільність може допомогти прискорити виробництво вакцин.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  29.07.2020

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