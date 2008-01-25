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Новости медицины и фармацииCOVID-19: как действуют вирусные векторные вакцины?

COVID-19: как действуют вирусные векторные вакцины?

Опубликовано  15.01.2021

В отличие от многих других вакцин, которые содержат инфекционный патоген или его часть, вирусные векторные вакцины используют безвредный вирус для доставки части генетического кода в клетки человека, позволяя им производить белок патогена. Данный процесс тренирует иммунную систему человека, чтобы она могла реагировать на будущие инфекции.

Когда у нас возникает бактериальная или вирусная инфекция, наша иммунная система реагирует на молекулы патогена. Если это первый контакт с «захватчиком», тонко настроенный каскад процессов объединяется для борьбы с патогеном и создания иммунитета для подобных случаев в будущем. Многие традиционные вакцины доставляют инфекционный патоген или его часть в наш организм, чтобы научить иммунную систему бороться в случае будущего воздействия патогена.

Вакцины с вирусным вектором работают иначе. Они используют безвредный вирус, чтобы доставить часть генетического кода патогена в наши клетки с целью имитировать инфекцию. Безвредный вирус действует как система доставки или вектор для генетической последовательности. Затем наши клетки производят вирусный или бактериальный белок, доставленный вектором, и представляют его иммунной системе. Это позволяет человеку развить специфический иммунный ответ против патогена без необходимости переносить инфекцию.

При этом сам вирусный вектор играет дополнительную роль, усиливая иммунный ответ. Это приводит к более устойчивой реакции, чем если бы генетическая последовательность патогена была доставлена сама по себе.

По материалам medicalnewstoday.com

Опубликовано  15.01.2021

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