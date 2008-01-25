Пандемія коронавируса викликала зростання ворожості в CША у відношенні до американців азіатського походження.

Згідно з новим дослідженням, поява COVID-19 спричинила сплеск злочинів на грунті ненависті проти американців азіатського походження. Анжела Говер (Angela Gover), професор кримінології та кримінального правосуддя з Університету Колорадо (University of Colorado) в Денвері, США, очолила дослідження.

Вчені пояснюють, що нинішня пандемія COVID-19 — це не перший випадок, коли американська громадськість, налякана інфекційним захворюванням, намагається звинуватити іммігрантські меншини.

Під час попередніх спалахів інфекційних захворювань у США деякі люди називали холеру «ірландською хворобою», деякі звинувачували євреїв у поширенні туберкульозу, ірландців і євреїв звинувачували у жовтій лихоманці, а італійських іммігрантів — у поліомієліті.

Під час спалаху бубонної чуми в Сан-Франциско в 1900 р. китайські жителі в китайському кварталі були ізольовані від решти населення. Багато людей сьогодні не знають, що «іспанський грип» походить не від іспанців і не з Іспанії.

«У США спостерігається періодична історія соціально вкоріненого расизму. Більш того, расистські погляди були підкріплені на інституціональному рівні, що додатково сприяло формуванню культури «іншого» ставлення до азіатів у Америці. Варто розуміти, що COVID-19 — це криза суспільної охорони здоров’я, а не расове питання », — пишуть автори дослідження.

Згідно з результатами дослідження, у кінці березня 2020 р. Федеральне бюро розслідувань (ФБР), пам’ятаючи про спроби назвати COVID-19 «китайським грипом», попередило правоохоронні органи про «підвищену увагу до інцидентів, мотивованих упередженнями». Стурбованість ФБР була виправдана. У даному контексті автори дослідження відзначають:

«COVID-19 сприяв поширенню расизму та породив національну незахищеність, страх перед іноземцями і загальну ксенофобію, що може бути пов’язано зі зростанням числа злочинів проти американців азіатського походження».

Злочини на грунті ненависті

У США злочин на грунті ненависті визначається як злочин, що викликаний «упередженнями за ознакою раси, статі та гендерної ідентичності, релігії, інвалідності, сексуальної орієнтації або етнічної приналежності».

«Жертви злочинів на грунті ненависті отримують значну психологічну травму, яка часто проявляючись як посттравматичний стресовий розлад, виснажлива тривога і депресія», — говорить А. Говер.

У ході дослідження вчені проаналізували дані про злочини на грунті ненависті проти американців азіатського походження в США за 16-річний період (з 2003 по 2018 рр.).

Результати даного аналізу виявилися суперечливими:

У єдиному звіті ФБР про злочинності повідомляється, що за два періоди (2003 — 2007 рр. і 2014 — 2018 рр.), кількість злочинів на грунті ненависті у відношенні до американців азіатського походження знизилися на 30,8%.

У свою чергу, Національне статистичне бюро боротьби зі злочинністю, розглядаючи ті ж два періоди, прийшло до висновку, що кількість злочинів на грунті ненависті у відношенні до американців азіатського походження скоротилося тільки на 7%.

Дослідники пов’язують цю невідповідність із заниженням реальних даних про злочинності. Крім того, лише менше половини (47,6%) жертв таких злочинів коли-небудь повідомляють про них у поліцію.

Щоб оцінити рівень антиазіатских злочинів на грунті ненависті під час нинішньої пандемії, у дослідженні наводяться статистичні дані, зібрані за допомогою програми для самозвіту «Stop AAPI Hate» («Зупини ненависть до азіатсько-американських жителів островів Тихого океану (Stop AAPI (Asian American Pacific Islande) Hate).

З цього приводу А. Говер повідомляє: «За період тривання пандемії COVID-19 у програмі для самозвітів «Stop AAPI Hate» було зареєстровано понад 800 випадків дискримінації та переслідування американців азіатського походження в Каліфорнії, включаючи 81 напад і 64 можливих порушення цивільних прав (дані станом на 1 липня 2020 р.). З огляду на той факт, що жертви рідко повідомляють про такі злочини, ці цифри, ймовірно, представляють лише невелику частину фактичного числа інцидентів ».

Автори дослідження вважають, що важливу роль у пропаганді расистських нападів на американців азіатського походження під час пандемії COVID-19 мають соціальні мережі. Більш детальну інформацію вчені зможуть отримати, коли буде зібрана та опублікована статистика злочинності в США за 2020 р.

А. Говер додає: «Черговий раз ми зустрічаємося з пошуком козла відпущення. Важливо винести уроки з минулого і не повторювати історію, звинувачуючи в нинішній пандемії тих, хто має азіатське походження ».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com