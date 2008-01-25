COVID-19: експрес-аналіз ситуації та підсумки прогнозування
На рис. 1 подані значення кількості підтверджених випадків серед усіх проведених за день тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції. Усі дані на графіках віднесені до дати їх отримання, а не опублікування наступного дня вранці. Так, вже з 19 липня почалося постійне зростання показника, яке досягло 27 листопада рекордного значення 16 294, після чого проявився обнадійливий тренд до зменшення кількості захворілих. Втім, більш детальний аналіз даних не дозволяє стверджувати про покращення ситуації. Рис. 2 та 3 демонструють, що зменшення кількості виявлених випадків в Україні та Києві чітко корелює з кількістю проведених тестів (що зрозуміло), однак остання величина має тенденцію до зниження у листопаді–грудні, досягаючи в останні дні рекордних мінімумів за півтора місяця.
Щоденні обсяги тестування і відсотки підтверджених випадків від кількості проведених тестів в Україні з 1 липня подано на рис. 4. Суттєвий вплив при цьому мають екстремальні (і незрозумілі з огляду на багатоденні залишки в лабораторіях) пікові значення у вихідні, які дещо знизилися в останні суботу та неділю (відносно періоду, що розглядається). Крім того, ряд експертів зазначають, що не всі приватні лабораторії звітують про обсяги тестування в повному обсязі.
З літа найбільшу кількість тестів (більше 51 тис. на добу) було зроблено 6 листопада, а після 25 листопада (коли було більше 49 тис. на добу) почалося зниження цієї величини (із наднизькими значеннями у вихідні — 26 грудня було проведено менше 20 тис. тестувань), попри обіцянки нарощувати кількість щоденних тестувань з 50 тис. до 75 тис…
На жаль, Україна характеризується несприятливими показниками і в порівнянні з іншими країнами (таблиця). Тривожною тенденцією є також збільшення кількості госпіталізованих осіб. На рис. 5 подано згладжену за тижневим вікном кількість осіб, госпіталізованих із діагнозом COVID-19 в Україні та Києві з 1 листопада. Спостерігається різкий сплеск у грудні і в Україні, і в Києві, що триває досі. Більш детально дані щодо госпіталізації відображено на рис. 6. Варто звернути увагу на два моменти: по-перше, дані по Україні з 8 до 14 грудня, коли значення за добу змінювалися більш ніж у 2 рази, свідчать про проблеми із достовірністю; по-друге, спостерігається висока кількість госпіталізованих в останні дні.
|Таблиця
|Топ-13 країн за кількістю летальних випадків 6 січня та інші показники, пов’язані з пандемією COVID-19 (станом на 8 січня 2021 р., www.worldometers.info, дані постійно оновлюються)
|Країна, № з/п
|Загальна кількість випадків
|Кількість нових випадків хвороби
|Загальна кількість летальних випадків
|Число нових летальних випадків
|Загальна кількість тих, хто одужали
|Кількість активних випадків
|Потребують інтенсивної терапії
|Кількість випадків на 1 млн населення
|Кількість летальних випадків на 1 млн населення
|Загальна кількість тестів
|Кількість тестів на 1 млн жителів
|Усі
|87 659 307
|803 755
|1 891 067
|14 725
|63 135 212
|22 633 028
|108 043
|11 246
|2426
|—
|—
|1. США
|21 857 855
|261 212
|369 990
|4100
|13 024 142
|8 463 723
|29 035
|65 834
|1114
|263 536 018
|793 751
|2. Бразилія
|7 874 539
|62 532
|199 043
|1266
|7 036 530
|638 966
|8318
|36 910
|933
|28 600 000
|134 055
|3. Мексика
|1 466 490
|11 271
|128 822
|1065
|1 113 137
|224 531
|3913
|11 312
|994
|3 711 777
|28 632
|4. Велика Британія
|2 836 801
|62 322
|77 346
|1041
|1 345 824
|1 413 631
|2645
|41 674
|1136
|57 652 433
|846 936
|5. Німеччина
|1 841 228
|26 651
|38 199
|1019
|1 450 900
|352 129
|5569
|21 939
|455
|34 801 593
|414 681
|6. Польща
|1 344 828
|14 216
|30 055
|553
|1 087 744
|227 029
|1606
|35 554
|795
|7 443 579
|196 790
|7. Італія
|2 202 341
|20 331
|76 877
|548
|1 556 356
|569 108
|2571
|36 453
|1272
|27 317 974
|452 170
|8. Росія
|3 308 601
|24 217
|59 951
|445
|2 685 723
|562 927
|2300
|22 667
|411
|92 300 000
|632 334
|9. Південна Африка
|1 149 591
|21 832
|31 368
|392
|929 239
|188 984
|546
|19 257
|525
|6 898 207
|115 555
|10. Колумбія
|1 719 771
|16 805
|44 723
|297
|1 569 578
|105 470
|3482
|33 613
|874
|8 420 350
|164 575
|11. Франція
|2 705 618
|25 379
|66 565
|283
|198 756
|2 440 297
|2616
|41 403
|1019
|36 457 261
|557 886
|12. Україна
|1 090 496
|6911
|19 357
|228
|761 898
|309 241
|177
|25 014
|444
|5 645 178
|129 489
|13. Індія
|10 395 938
|20 460
|150 372
|221
|10 016 163
|229 403
|8944
|7495
|108
|177 463 405
|127 943
Зазначені тенденції зміни кількості тестувань суттєво вплинули на співвідношення даних МОЗ України та місячних сценарних прогнозів (оптимістичний, песимістичний), розрахованих 11–16 листопада, що уточнено 1 грудня шляхом невеликого «опускання» графіка на поточний місяць згідно з тенденцією до зменшення кількості тестів, яка вже почала проявлятися в останні дні листопада. Оскільки відсоток підтверджених випадків є більш стійким порівняно з кількістю зроблених тестів, то нами введено гіпотетичний оціночний показник кількості підтверджених випадків у припущенні, що щоденно виконують 50 тис. тестів (рис. 7). Використання оціночних даних, що дає більш реалістичне уявлення про перебіг подій, підтверджує більшу адекватність саме прогнозних даних, розрахованих 16 листопада за двома сценаріями (рис. 8), про що вже повідомлялося читачам «Щотижневика АПТЕКА».
Таким чином, суттєвий науковий і практичний інтерес викликає розробка підходів до визначення кількості інфікованих, а не лише виявлених, осіб. На жаль, у багатьох випадках у ЗМІ ці поняття змішуються.
Висновки
1. За період з 25 листопада триває зменшення щоденної кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції. Недостатня кількість тестів та проблеми з обсягом та достовірністю даних, що публікуються (навіть тих, що мають об’єктивне підґрунтя), створюють проблеми для розуміння ситуації органами влади, як і для розробки достовірних прогнозів.
2. При зменшенні кількості виявлених випадків інфікування впродовж останніх тижнів суттєво зросла кількість госпіталізованих — з усіма наслідками цього.
3. Важливим — але й складним — є завдання оцінювання кількості інфікованих, оскільки наявні дані про підтверджені випадки можуть слугувати лише для дуже поверхневих висновків. У зарубіжних країнах з цією метою запроваджуються широкі тестування населення.
4. Потребує невідкладного вирішення проблема дистанційного оформлення доступу до сімейних лікарів, оскільки нині укладання договорів вимагає особистої присутності пацієнтів, що створює додаткові ризики інфікування.
5. Вимагає удосконалення система оперативного збирання та опрацювання релевантної інформації, перш за все з метою суттєвого підвищення рівня достовірності даних.
6. У світі почав поширюватися мутований варіант коронавірусу, який було виявлено у Великій Британії ще у вересні. Тому органам влади слід готувати заходи з виявлення та лікування цього та інших різновидів COVID-19 заздалегідь.
Публікацію підготовлено (оновлено 8 січня) за даними джерел у Центрі громадського здоров’я України, Національній службі здоров’я України, Кабінеті Міністрів України, МОЗ України, worldometers.info, Центрі системних наук та інженерії (Center for Systems Science and Engineering — CSSE) при Університеті Джонса Гопкінса (Johns Hopkins University), а також на основі власних розрахунків.
Інформаційна підтримка — компанія «Моріон».
доктор технічних наук,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
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