Чи провокує COVID-19 розвиток цукрового діабету?

Нові дані вказують на те, що в деяких пацієнтів COVID-19 може спровокувати розвиток цукрового діабету, хоча точна причина такої реакції на новий коронавірус залишається невідомою.

Учені всього світу помітили збільшення кількості нових випадків цукрового діабету в минулому році і, зокрема, відмітили, що в деяких пацієнтів з COVID-19, у яких раніше не було цукрового діабету, раптово розвинулася ця патологія.

Наразі дослідницькі групи займаються вивченням даної тенденції. Наприклад, учені з Королівського коледжу Лондона (King’s College London), Великобританія, і Університету Монаша (Monash University), Австралія, створили CoviDiab Registry — ресурс, на якому лікарі можуть надавати звіти про пацієнтів з підтвердженою історією COVID-19 і недавно діагностованим цукровим діабетом. На сьогодні вже понад 350 лікарів надали такі звіти.

«За останні кілька місяців ми спостерігали зростання кількості випадків, коли у пацієнтів розвивався цукровий діабет під час COVID-19 або незабаром після цього. Зараз у нас є припущення, що зв’язок дійсно існує — у вірусу є здатність викликати порушення метаболізму цукру», — підкреслив доктор Франческо Рубіно (Francesco Rubino), професор і завідувач кафедри метаболічної і баріатричної хірургії в Королівському коледжі Лондона.

Також інтерес представляє огляд 8 досліджень, у яких взяли участь більше 3700 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Аналіз цих спостережень показав, що приблизно у 14% пацієнтів розвинувся цукровий діабет.

Крім того, попереднє дослідження 47 тис. пацієнтів з Великобританії продемонструвало, що у 4,9% учасників розвинувся цукровий діабет.

«Досить імовірно, що COVID-19 провокує розвиток цукрового діабету», — зазначив доктор Ремі Рабаса-Лорет (Remi Rabasa-Lhoret), дослідник і лікар з Монреальського інституту клінічних досліджень (Montreal Clinical Research Institute), Канада.

У чому причина?

Існує припущення, що SARS-CoV-2, вірус, що викликає COVID-19, безпосередньо атакує інсулін-продукуючі клітини підшлункової залози. У якості альтернативи вірус може пошкоджувати ці клітини опосередковано, інфікуючи інші частини підшлункової залози або кровоносні судини, які постачають до органу кисень і поживні речовини.

Згідно зі ще однією теорією, вірус вражає інші органи, які беруть участь у регуляції рівня глюкози в крові, такі як кишечник, і якимось чином підриває здатність організму розщеплювати глюкозу в цілому.

Інші типи вірусів, включаючи деякі ентеровіруси, також були пов’язані з розвитком цукрового діабету, про що повідомлялося раніше.

«Крім того, у підгрупи пацієнтів, які заразилися коронавірусом SARS-CoV, що викликав спалах тяжкого гострого респіраторного синдрому на початку 2000-х років, згодом також розвинувся цукровий діабет», — повідомив доктор Михайло Зільбермінт (Mihail Zilbermint), ендокринолог та доцент Медичної школи Джонса Гопкінса (Johns Hopkins School of Medicine), США.

Крім того, пацієнтів з COVID-19 часто лікують стероїдними препаратами, такими як дексаметазон, які також можуть підвищувати рівень глюкози в крові.

«Отже, можливо, ці стероїди також спричиняють розвиток цукрового діабету у пацієнтів з COVID-19», — сказав М. Зільбермінт.

Однак ще один фактор, що обумовлює невизначеність щодо даної закономірності, — це те, у якої кількості пацієнтів з COVID-19 уже був предіабет.

«Можливо, що пацієнт живе з предіабетом багато років і не знає про це. Однак зараження COVID-19 загострює цей стан і провокує розвиток цукрового діабету», — пояснює М. Зільбермінт.

Вчені не впевнені в тому, наскільки довгостроковими є симптоми цукрового діабету, які з’являються після COVID-19.

Згідно зі звітом 2010 р., що опублікований у журналі «Acta Diabetologica», у деяких пацієнтів, у яких розвинувся цукровий діабет після інфекції SARS-CoV, симптоми в кінцевому підсумку зникли, а рівень глюкози в крові нормалізувався.

Пацієнти, інфіковані SARS-CoV-2, можуть відчувати аналогічні короткочасні симптоми цукрового діабету, але це необхідно підтвердити в ході подальших досліджень.

За матеріалами livescience.com; scientificamerican.com,

ілюстрація everydayhealth.com