Чи може мед полегшити симптоми кашлю та застуди?

У недавньому огляді та метааналізі поставили питання, чи є мед ефективним засобом від кашлю та інших симптомів інфекцій верхніх дихальних шляхів. У цілому, роблять висновок автори, мед перевершує звичайні засоби для полегшення симптомів. Однак через недостатність даних у вчених все ж залишаються запитання.

Інфекції верхніх дихальних шляхів, включаючи застуду, дуже поширені.

За словами вчених, що стоять за недавнім оглядом, опублікованим у журналі «BMJ Evidence-Based Medicine», інфекції верхніх дихальних шляхів є «найбільш частою причиною призначення антибіотиків».

Однак варто зазначити, що більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів викликані вірусами. Тож застосування антибіотиків для лікування цих станів не є доцільним. Один тільки риновірус становить близько 80% всіх респіраторних інфекцій в пікові сезони.

В епоху стійкості до антибіотиків відсутність ефективних методів лікування інфекцій верхніх дихальних шляхів є нагальною проблемою. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що стійкість до антибіотиків є «однією з найбільших загроз для глобального здоров’я, продовольчої безпеки і розвитку сьогодні».

Застуда не є небезпечною для життя, але її успішне лікування може запобігти «сповільненій пандемії» стійкості до антибіотиків.

Чи може мед бути рішенням?

Під час кашлю або застуди багато людей починають використовувати мед. Хоча такий підхід є популярним, наукових доказів його ефективності недостатньо.

Недавній систематичний огляд і метааналіз намагаються заповнити цю прогалину в дослідженнях.

Щоб дослідити ефективність меду на практиці, команда вивчила результати вже існуючих досліджень. Вчені вибрали відповідні дослідження, в яких брали участь люди будь-якого віку і в будь-яких умовах. В усіх включених дослідженнях мед порівнювали як мінімум з одним втручанням: відсутністю лікування, звичайним доглядом або плацебо.

У своєму аналізі автори визначили інфекції верхніх дихальних шляхів як «гострі інфекції дихальних шляхів, включаючи гострий кашель, застуду і грипоподібні захворювання, але виключаючи бронхіт або інші інфекції нижніх дихальних шляхів».

Мед працює?

Загалом пошук статей дав тільки 14 релевантних досліджень, з яких лише 12 можна було об’єднати в метааналіз. Поряд з аналізом даних вчені також оцінили ризик упередженості кожного дослідження.

Результати метааналізу в цілому були позитивними, але в жодному разі не остаточними. Намагаючись оцінити ефекти меду порівняно з плацебо, автори пишуть:

«Два з трьох досліджень, які порівнюють мед з плацебо, показали позитивний ефект меду, але в цілому у нас немає переконливої ​​доказової бази в такому порівнянні».

Однак коли мед порівнювали зі звичайним доглядом, результати були трохи більш вираженими. За словами авторів, «мед був пов’язаний зі значно більшим зниженням сукупної оцінки симптомів, частоти кашлю і тяжкості кашлю».

Ряд обмежень

Ряд чинників завадив цьому дослідженню зробити тверді висновки. У цілому проблеми стосувалися не методів дослідження, а якості досліджень, доступних для аналізу вчених.

На сьогодні вчені повідомляють, що необхідно провести більше досліджень, перш ніж вони зможуть зробити висновки про ефективність застосування меду при інфекціях верхніх дихальних шляхів.

Хоча в цілому інфекції верхніх дихальних шляхів переносяться відносно легко, їх зв’язок з надмірним призначенням антибіотиків робить мед прийнятним для подальшого вивчення.

За матеріалами medicalnewstoday.com