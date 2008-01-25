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Новости медицины и фармацииЧто важно знать про сосудистую деменцию?

Что важно знать про сосудистую деменцию?

Опубликовано  06.02.2023

Сосудистая деменция — это собирательный термин, обозначающий патологическое состояние, включающее нарушения мышления, когнитивных способностей, памяти и других мыслительных процессов, связанные с повреждением головного мозга, развивающимся вследствие нарушения мозгового кровообращения.

Диагноз устанавливается на основе данных анамнеза (включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания в прошлом), а также клинико-лабораторного обследования.

Симптомы сосудистой деменции в значительной степени обусловливаются тем, в какой области мозга преимущественно нарушено кровообращение. При этом клинические проявления сосудистой деменции могут быть сходными с симптомами других типов деменции, например болезни Альцгеймера. В то же время при последней отмечаются более значительные нарушения памяти. При сосудистой же деменции в большей степени нарушаются скорость мышления и способность принимать решения, чем память.

Симптомы сосудистой деменции:

  • нарушения внимания и концентрации;
  • снижение способности анализировать ситуацию;
  • снижение способности разрабатывать план действий;
  • склонность к путанице;
  • замедление мышления;
  • трудности с самоорганизацией;
  • нарушения памяти;
  • беспокойство/возбуждение;
  • нарушения походки (нетвердая походка);
  • внезапные или частые позывы к мочеиспусканию или неспособность его контролировать;
  • депрессия или апатия.

В чем причины развития сосудистой деменции?

Сосудистая деменция развивается вследствие нарушения мозгового кровообращения: при повреждении сосудов головного мозга и ненадлежащем снабжении клеток головного мозга питательными веществами и кислородом.

Какие заболевания и патологические состояния могут привести к развитию сосудистой деменции?

  • Инсульт. При этом риск развития сосудистой деменции повышается с увеличением количества перенесенных инсультов, включая бессимптомные. Одним из типов сосудистой деменции у пациентов, перенесших несколько инсультов, является мультиинфарктная деменция.
  • Патология сосудов головного мозга, например накопление белка в мелких кровеносных сосудах, ведущее к их сужению, или атеросклероз. Атеросклеротическое поражение сосудов повышает риск развития сосудистой деменции из-за уменьшения притока крови к головному мозгу.
  • Сахарный диабет.
  • Артериальная гипертензия.

Факторы риска развития сосудистой деменции включают:

  • пожилой возраст: риск развития сосудистой деменции повышается с возрастом;
  • сердечно-сосудистые заболевания и события в анамнезе;
  • повышенный уровень холестерина и атеросклероз;
  • повышенное артериальное давление;
  • повышенный уровень глюкозы в плазме крови;
  • курение. Курение напрямую повреждает кровеносные сосуды, повышая риск развития атеросклероза и других заболеваний системы кровообращения, включая сосудистую деменцию;
  • ожирение и избыточная масса тела являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и потенциально повышают вероятность возникновения сосудистой деменции;
  • мерцательная аритмия обусловливает повышение риска развития инсульта и, соответственно, сосудистой деменции.

Лечение и профилактика сосудистой деменции

Прежде всего рекомендуется модификация факторов риска:

  • контроль артериального давления;
  • снижение уровня холестерина в плазме крови;
  • контроль уровня глюкозы в плазме крови;
  • применение антикоагулянтов/антиагрегантов по показаниям;
  • отказ от курения;
  • регулярная физическая активность.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  06.02.2023

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