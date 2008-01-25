Что важно знать про сосудистую деменцию?
Сосудистая деменция — это собирательный термин, обозначающий патологическое состояние, включающее нарушения мышления, когнитивных способностей, памяти и других мыслительных процессов, связанные с повреждением головного мозга, развивающимся вследствие нарушения мозгового кровообращения.
Диагноз устанавливается на основе данных анамнеза (включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания в прошлом), а также клинико-лабораторного обследования.
Симптомы сосудистой деменции в значительной степени обусловливаются тем, в какой области мозга преимущественно нарушено кровообращение. При этом клинические проявления сосудистой деменции могут быть сходными с симптомами других типов деменции, например болезни Альцгеймера. В то же время при последней отмечаются более значительные нарушения памяти. При сосудистой же деменции в большей степени нарушаются скорость мышления и способность принимать решения, чем память.
Симптомы сосудистой деменции:
- нарушения внимания и концентрации;
- снижение способности анализировать ситуацию;
- снижение способности разрабатывать план действий;
- склонность к путанице;
- замедление мышления;
- трудности с самоорганизацией;
- нарушения памяти;
- беспокойство/возбуждение;
- нарушения походки (нетвердая походка);
- внезапные или частые позывы к мочеиспусканию или неспособность его контролировать;
- депрессия или апатия.
В чем причины развития сосудистой деменции?
Сосудистая деменция развивается вследствие нарушения мозгового кровообращения: при повреждении сосудов головного мозга и ненадлежащем снабжении клеток головного мозга питательными веществами и кислородом.
Какие заболевания и патологические состояния могут привести к развитию сосудистой деменции?
- Инсульт. При этом риск развития сосудистой деменции повышается с увеличением количества перенесенных инсультов, включая бессимптомные. Одним из типов сосудистой деменции у пациентов, перенесших несколько инсультов, является мультиинфарктная деменция.
- Патология сосудов головного мозга, например накопление белка в мелких кровеносных сосудах, ведущее к их сужению, или атеросклероз. Атеросклеротическое поражение сосудов повышает риск развития сосудистой деменции из-за уменьшения притока крови к головному мозгу.
- Сахарный диабет.
- Артериальная гипертензия.
Факторы риска развития сосудистой деменции включают:
- пожилой возраст: риск развития сосудистой деменции повышается с возрастом;
- сердечно-сосудистые заболевания и события в анамнезе;
- повышенный уровень холестерина и атеросклероз;
- повышенное артериальное давление;
- повышенный уровень глюкозы в плазме крови;
- курение. Курение напрямую повреждает кровеносные сосуды, повышая риск развития атеросклероза и других заболеваний системы кровообращения, включая сосудистую деменцию;
- ожирение и избыточная масса тела являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и потенциально повышают вероятность возникновения сосудистой деменции;
- мерцательная аритмия обусловливает повышение риска развития инсульта и, соответственно, сосудистой деменции.
Лечение и профилактика сосудистой деменции
Прежде всего рекомендуется модификация факторов риска:
- контроль артериального давления;
- снижение уровня холестерина в плазме крови;
- контроль уровня глюкозы в плазме крови;
- применение антикоагулянтов/антиагрегантов по показаниям;
- отказ от курения;
- регулярная физическая активность.
По материалам www.medicalxpress.com
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