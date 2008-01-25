Что важно знать про сосудистую деменцию?

Сосудистая деменция — это собирательный термин, обозначающий патологическое состояние, включающее нарушения мышления, когнитивных способностей, памяти и других мыслительных процессов, связанные с повреждением головного мозга, развивающимся вследствие нарушения мозгового кровообращения.

Диагноз устанавливается на основе данных анамнеза (включая инсульт, сердечно-сосудистые заболевания в прошлом), а также клинико-лабораторного обследования.

Симптомы сосудистой деменции в значительной степени обусловливаются тем, в какой области мозга преимущественно нарушено кровообращение. При этом клинические проявления сосудистой деменции могут быть сходными с симптомами других типов деменции, например болезни Альцгеймера. В то же время при последней отмечаются более значительные нарушения памяти. При сосудистой же деменции в большей степени нарушаются скорость мышления и способность принимать решения, чем память.

Симптомы сосудистой деменции:

нарушения внимания и концентрации;

снижение способности анализировать ситуацию;

снижение способности разрабатывать план действий;

склонность к путанице;

замедление мышления;

трудности с самоорганизацией;

нарушения памяти;

беспокойство/возбуждение;

нарушения походки (нетвердая походка);

внезапные или частые позывы к мочеиспусканию или неспособность его контролировать;

депрессия или апатия.

В чем причины развития сосудистой деменции?

Сосудистая деменция развивается вследствие нарушения мозгового кровообращения: при повреждении сосудов головного мозга и ненадлежащем снабжении клеток головного мозга питательными веществами и кислородом.

Какие заболевания и патологические состояния могут привести к развитию сосудистой деменции?

Инсульт. При этом риск развития сосудистой деменции повышается с увеличением количества перенесенных инсультов, включая бессимптомные. Одним из типов сосудистой деменции у пациентов, перенесших несколько инсультов, является мультиинфарктная деменция.

Патология сосудов головного мозга, например накопление белка в мелких кровеносных сосудах, ведущее к их сужению, или атеросклероз. Атеросклеротическое поражение сосудов повышает риск развития сосудистой деменции из-за уменьшения притока крови к головному мозгу.

Сахарный диабет.

Артериальная гипертензия.

Факторы риска развития сосудистой деменции включают:

пожилой возраст: риск развития сосудистой деменции повышается с возрастом;

сердечно-сосудистые заболевания и события в анамнезе;

повышенный уровень холестерина и атеросклероз;

повышенное артериальное давление;

повышенный уровень глюкозы в плазме крови;

курение. Курение напрямую повреждает кровеносные сосуды, повышая риск развития атеросклероза и других заболеваний системы кровообращения, включая сосудистую деменцию;

ожирение и избыточная масса тела являются факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и потенциально повышают вероятность возникновения сосудистой деменции;

мерцательная аритмия обусловливает повышение риска развития инсульта и, соответственно, сосудистой деменции.

Лечение и профилактика сосудистой деменции

Прежде всего рекомендуется модификация факторов риска:

контроль артериального давления;

снижение уровня холестерина в плазме крови;

контроль уровня глюкозы в плазме крови;

применение антикоагулянтов/антиагрегантов по показаниям;

отказ от курения;

регулярная физическая активность.

По материалам www.medicalxpress.com