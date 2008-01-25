Что такое прекрастинация?
Прекрастинация, или преждевременность, определяется как желание выполнить возникшую задачу немедленно, даже если для этого необходимо приложить дополнительные усилия или выполненное действие является необдуманным.
В чем же причина прекрастинации? Торопимся ли мы сделать что-то, потому что хотим просто действовать как можно быстрее, или мы хотим принять решение и не беспокоиться о необходимости его принятия впоследствии?
Команда психологов из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California, Riverside) провела исследование, в котором было показано, что если у нас есть выбор, мы стремимся действовать немедленно, чтобы в последующем не беспокоиться о предстоящем выполнении задачи.
Исследователи под руководством Дэвида А. Розенбаума (David A. Rosenbaum), профессора психологии, разработали экспериментальную задачу, позволяющую определить мотивацию участников к немедленному действию.
Участникам исследования было необходимо принять решение после просмотра нескольких чисел, например, являются ли числа возрастающими или убывающими либо какие-то числа повторяются? После того, как участники отправляли ответ, им предлагались те же задачи повторно — участники должны были отправить такой же ответ, как и в первый раз, или изменить его. Замерялось время между получением задачи и отправкой ответа.
Проанализировав полученные результаты, исследователи сформулировали выводы, что участники стремились дать ответ на поставленные задачи как можно быстрее, чтобы в последующем не думать о ней.
В исследовании было показано, что большинство участников решали поставленную задачу
в течение относительно продолжительного периода времени, давали свой первый ответ, а затем отправляли второй ответ на долю секунды позже, рассказал Д. Розенбаум. Однако часть испытуемых являлась прекрастинаторами и давала первый ответ очень быстро, а затем меняла его. Д. Розенбаум объяснил, что людей с таким типом мышления не следует брать на работу с высоким уровнем ответственности, например в ядерной отрасли.
Лаборатория Д. Розенбаума открыла феномен прекрастинации и ввела данный термин в 2014 г.
Исследователь рассказал, что прекрастинация — очень распространенное явление. На бытовом уровне можно привести такие примеры, как необдуманные ответы на электронные письма, отправка неотредактированных документов. В то же время прекрастинация может иметь и серьезные последствия, если речь идет об осуждении подозреваемого прежде, чем будет произведено тщательное расследование.
Соавтор исследования Иман Феги (Iman Feghhi) объяснил, что прекрастинация может иметь далекоидущие последствия и привлекла к себе большое внимание психологов. Так, большая часть нашей деятельности определяется прекрастинацией или, наоборот, прокрастинацией — промедлением.
Результаты исследования опубликованы в «Journal of Experimental Psychology: General».
По материалам www.medicalxpress.com
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