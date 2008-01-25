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Новости медицины и фармацииЧто такое прекрастинация?

Что такое прекрастинация?

Опубликовано  11.10.2022

Прекрастинация, или преждевременность, определяется как желание выполнить возникшую задачу немедленно, даже если для этого необходимо приложить дополнительные усилия или выполненное действие является необдуманным.

В чем же причина прекрастинации? Торопимся ли мы сделать что-то, потому что хотим просто действовать как можно быстрее, или мы хотим принять решение и не беспокоиться о необходимости его принятия впоследствии?

Команда психологов из Калифорнийского университета в Риверсайде (University of California, Riverside) провела исследование, в котором было показано, что если у нас есть выбор, мы стремимся действовать немедленно, чтобы в последующем не беспокоиться о предстоящем выполнении задачи.

Исследователи под руководством Дэвида А. Розенбаума (David A. Rosenbaum), профессора психологии, разработали экспериментальную задачу, позволяющую определить мотивацию участников к немедленному действию.

Участникам исследования было необходимо принять решение после просмотра нескольких чисел, например, являются ли числа возрастающими или убывающими либо какие-то числа повторяются? После того, как участники отправляли ответ, им предлагались те же задачи повторно — участники должны были отправить такой же ответ, как и в первый раз, или изменить его. Замерялось время между получением задачи и отправкой ответа.

Проанализировав полученные результаты, исследователи сформулировали выводы, что участники стремились дать ответ на поставленные задачи как можно быстрее, чтобы в последующем не думать о ней.

В исследовании было показано, что большинство участников решали поставленную задачу

в течение относительно продолжительного периода времени, давали свой первый ответ, а затем отправляли второй ответ на долю секунды позже, рассказал Д. Розенбаум. Однако часть испытуемых являлась прекрастинаторами и давала первый ответ очень быстро, а затем меняла его. Д. Розенбаум объяснил, что людей с таким типом мышления не следует брать на работу с высоким уровнем ответственности, например в ядерной отрасли.

Лаборатория Д. Розенбаума открыла феномен прекрастинации и ввела данный термин в 2014 г.

Исследователь рассказал, что прекрастинация — очень распространенное явление. На бытовом уровне можно привести такие примеры, как необдуманные ответы на электронные письма, отправка неотредактированных документов. В то же время прекрастинация может иметь и серьезные последствия, если речь идет об осуждении подозреваемого прежде, чем будет произведено тщательное расследование.

Соавтор исследования Иман Феги (Iman Feghhi) объяснил, что прекрастинация может иметь далекоидущие последствия и привлекла к себе большое внимание психологов. Так, большая часть нашей деятельности определяется прекрастинацией или, наоборот, прокрастинацией — промедлением.

Результаты исследования опубликованы в «Journal of Experimental Psychology: General».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  11.10.2022

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